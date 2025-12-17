V realizačním týmu naopak zůstává dlouholetý trenér Noskové Tomáš Krupa. „Je pro mě čest, že si mě Lindin tým vybral a že tu můžu být. Na druhou stranu, když si mě vybrali, myslím, že určitě mám co říct a co předat. Takže budu dělat vše pro to, abych Lindě nějakým procentem pomohl a aby její příští sezona byla alespoň tak dobrá jako tahle nebo ještě lepší,“ pověděl Dlouhý.
|
Hledá charitu, zkoumá kosmetiku. Linda má dobré srdce, říká kamarádka Noskové
Nový trenér bude u Noskové zastávat podobnou funkci jako Kotyza. „Je to proto, aby byl celý tým spokojený. Chci, aby oba moji trenéři měli svůj komfort a necestovali přes celý rok. Pro nás všechny je to dost unavující,“ vysvětlila Nosková, jež do nového roku vstoupí jako světová třináctka. „Nedělá to se mnou nic, ani to, že jsem česká jednička,“ pokrčila rameny přerovská tenistka.
Proč se rozhodla pro trenérskou rošádu? „Důvod není jen jeden, prostě jsme to tak udělali. Myslím, že tenhle krok je dobrý pro moji kariéru,“ mlžila. „Spolupráce s Lukášem je zatím super. Rozumíme si, známe se už pět šest let, trénoval i jiné hráčky. Já myslím, že to půjde dobře, ale ještě jsme neabsolvovali žádný ostrý turnaj, takže uvidíme,“ podotkla Nosková.
Nikdy není předem poražená
V končícím roku vystřelila 21letá tenistka žebříčkem vzhůru, vždyť rok 2025 zahajovala na třicátém místě. A třebaže se jí na turnajích povětšinou dařilo, titul z okruhu WTA jí v uplynulé sezoně utekl, ve sbírce má tak dosud jediný – z podniku v mexickém Monterrey v roce 2024. „Finále jsou vždy těžká, je to jiný druh zápasu. Nedokážu říct, kde byla tenhle rok chyba, ale příští rok bude jiný,“ přeje si Nosková.
|
Po patnácti letech mužský vítěz. Zlatého kanára má Menšík, hráčkou roku Nosková
Na australské túře je přihlášená do turnajů v Brisbane a Adelaide. „Kdyby padl titul už v Austrálii, bylo by to super!“ zasní se tenistka.
„Hledat Lindin strop je těžké. Když totiž hraje dobře, žádný strop nemá. Ať stojí na druhé straně kdokoliv, vždy záleží jenom na Lindě. To je asi největší její dar, že nemusí nikdy nastupovat na kurt jako předem poražená,“ vyzdvihl trenér Dlouhý. „Když bude hrát konzistentně a když bude držet formu delší dobu, pak už nebude mít kam mířit výš,“ naznačil možný progres nové svěřenkyně.
„Teď na konci sezony chytla skvělou formu, stačí vydržet o měsíc déle,“ míní. Dvaačtyřicetiletý rodák z Písku zaznamenal největší úspěchy v kariéře ve čtyřhře na Roland Garros 2009 a na US Open 2009, oba grandslamy vyhrál. Teď chce zkušenosti předávat dál.
„Zatím se spolu sžíváme, ale myslím, že nebude žádný problém. S Lindou si sedíme a v týmu máme více lidí. Takže role máme rozdělené a každý dělá to, co umí, aby to Lindě pomáhalo,“ nastínil Dlouhý.
Chtějí zlepšit voleje i hru na síti
Největší výzva pro letošní sezonu? Zlepšení na antuce. Přesně před rokem označila Nosková nejpomalejší povrch za svoji slabinu. A když dostala otázku, jestli se jí povedlo nedostatky odstranit, usmála se a pověděla: „Nepovedlo.“
„Na antuce se pořád trápím. Můj tenis je kondičně slabší, ale úroveň mé hry na antuce se pořád zvyšuje. Nicméně pořád ten beton – a myslím, že letos i tráva – je pro mě příjemnější,“ zamyslela se Nosková.
|
Maledivy? Nuda! Dobrovolnice Nosková se radši v Africe věnovala dětem
„Antuka je určitě její nejslabší povrch,“ má jasno Dlouhý. „Ale myslím, že když vypiluje hru u sítě, první volej nebo ještě zlepší servis a přidá větší konzistentnost výkonů, bude to skvělé, a to nejen na antuce,“ cítí trenér.
V rámci přípravy se Nosková tento týden představila v barvách Prechezy Přerov v extralize smíšených družstev. V této soutěži drží už od roku 2020 bilanci bez porážky. V úterý svojí další výhrou pomohla Přerovu postoupit do pátečního finále. O zlato bojovali Přerované i loni, tehdy nestačili na Spartu, s níž se o zlato utkají v Říčanech i letos.
„Pro mě je důležité, abych dostala zápasy a gamy. Je to pro mě příprava na Austrálii. Předtím jsem měla individuální přípravu necelé dva týdny v Přerově, kde trénuji. Ale vzhledem k tomu, že je extraliga jednou za tok, myslím, že je dobré, když si na to uděláme čas,“ má jasno Nosková.
Například prostějovský tenista Jiří Lehečka ale upřednostnil individuální přípravu na Kanárských ostrovech, v zahraničí ladí formu i prostějovský rodák Jakub Menšík.
„Každý to má jinak. Když si někdo naplánuje celou přípravu v teple, je kravina vracet se na dva zápasy do haly bez slunce, bez větru. Já vnímám extraligu jako vrácení dobré vůle tomu klubu, za který člověk hraje. Vrací mu tím celoroční podporu a navíc dostane i ostré zápasy,“ myslí si Dlouhý.
Kam dotáhne nejlepší českou tenistku?