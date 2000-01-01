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Fantazie! Bezprecedentní moment! Historická událost českého tenisu! Velké množství expresivních výrazů je v tomhle případě oprávněné. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Je to vůbec poprvé, co do grandslamového finále postoupily dvě Češky, navíc se jim to podařilo na nejslavnějším turnaji světa. Podívejte se, jak obě prožívaly své semifinálové výhry.
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Přežila nervy drásající moment, kdy její soupeřka Coco Gauffová zahodila mečbol. Pak sama bojovala, aby utkání urvala na svou stranu. A povedlo se! Muchová se po proměněném mečbolu v super tiebreaku rozhodujícího setu otočila, zvedla ruce nahoru a nemohla uvěřit, jaký počin právě dokázala.
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V závěru rozhodujícího dějství se kvůli píchání v boku chytala za břicho, prožívala doslova kolotoč emocí. „Bylo to jak na horské dráze,“ přiznala pak v rozhovoru.
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Kroutila hlavou, schovávala ji do dlaní. Zkrátka zažívala jeden z nejnáročnějších a zároveň nejhezčích momentů ve své tenisové kariéře.
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„Nevím, co říkám, klepu se a snažím se to zpracovat,“ soukala ze sebe. Rodačka z Olomouce opět všem dokázala, že je jednou z nejtalentovanějších hráček na okruhu.
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Na chvíli si musela sáhnout na legendární centrkurt, kde právě prodloužila svou wimbledonskou pohádku. Popadala dech, zpracovávala, jestli uplynulé momenty byly opravdu skutečné…
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Navíc pro české fanoušky bylo čtvrteční odpoledne obzvlášť emotivní. Fantastické vítězství Muchové totiž napodobila také Nosková. A ženské finále nejprestižnějšího podniku světa tak bude mít ryze české zastoupení. Poprvé v historii grandslamů.
Autor: AP
Ani mladší z Češek nemohla uvěřit, co se jí podařilo. Po vítězství nad Martou Kosťukovou, které urvala ve dvou setech, se okamžitě chytla za hlavu a odhodila raketu.
Autor: AP
Nosková není zrovna tou, která by na kurtu projevovala emoce. Právě to ji ve vypjatých chvílích dost pomáhá, po zatím nejsilnějším momentu své kariéry se však i ona dojala.
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Chvíli jen tak seděla a koukala před sebe. Pak pohlédla do boxu, odkud jí kromě trenéra fandila i její nejlepší kamarádka. A pak si jen užívala plno krásných pocitů.
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„Jako dítě jsem tenis moc nesledovala. Jediné, co si pamatuju, když tady Petra Kvitová vyhrála grandslam,“ usmívala se. Teď se jí může podařit to samé...
Autor: AP