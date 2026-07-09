Nosková může načít éru. Muchová? Každý míč jiný! Svět reaguje na českou senzaci

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  21:15
Wimbledon uvidí po devíti letech první grandslamové finále ženské dvouhry, které obstarají dvě hráčky jedné národnosti. Po fenomenálních výkonech si o nablýskanou trofej v sobotu zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. A proto není divu, že obě výjimečné Češky vzbuzují pozornost i v zahraničí.
Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková si zahraje finále Wimbledonu!
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„Je šílené, že tyhle dvě české dámy nehrály na centrkurtu do dnešního semifinále! Nosková může začít speciální éru. Už několik let je nejlepší mladou hráčku z první světové stovky, teď konečně naplňuje svůj obrovitánský talent!“ píše list The Guardian o 21leté Češce.

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Jak poznamenal zase server The Athletic, klidná síla Noskové a její pohotové údery byly v semifinále jednoduše nad síly Marty Kosťukové. „Muchová má hru, která je perfektní pro trávu – variabilní v mnoha ohledech. Střídá slicy, různé údery a má dobrou hru na síti. Mladší z Češek má jednodušší styl, který je postavený na jejím, pro soupeřky devastujícím servisu,“ vypozoroval novinář Charlie Eccleshare.

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Jeho slova dokumentují i statistiky ze semifinále. Nosková proti Kosťukové vyhrála hned 74 procent míčků po svém prvním servisu. Až do poloviny druhého setu navíc nečelila jedinému brejkbolu.

Ani Muchová ale není se servisem pozadu, v ženském turnaji má po Japonce Ósakaové druhý největší počet es. „Překonala několik zdravotních potíží a teď je v nejlepší formě života. Za poslední dva týdny na cestě do finále porazila tři bývalé grandslamové šampionky,“ chválí ji portál BBC.

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Ve finále půjde také o to, která z Češek dokáže lépe překvapit svoji soupeřku. Na olympijských hrách v Paříži 2024 dokráčela Muchová po boku Noskové ke čtvrtému místo ve čtyřhře, třebaže šlo o jejich společnou deblovou premiéru.

„Nikdy nehraje stejný míč dvakrát za sebou. Soupeřky tak neustále nutí přemýšlet,“ prohlásila o Muchové, které v semifinále zdolala Coco Gauffovou, ve vysílání BBC tenisová legenda Martina Navrátilová.

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Ona sama opanovala v minulém století Wimbledon devětkrát, což z ní dělá absolutní rekordmanku ženské dvouhry. Na zdi všech vítězek vynikají také jména Petry Kvitové, Jany Novotné, Markéty Vondroušové či Barbory Krejčíkové. Je jasné, že jedna z dua Nosková, Muchová se v sobotu do této společnosti přidá.

„Už teď je to obrovský úspěch pro český tenis. V sobotu to ale bude úplně jiný zápas. A určitě zábavný,“ řekla ve studiu Eurosportu bývalá světová čtyřka Johanna Kontaová.

„Obě Češky úctyhodně zvládly své semifinále. Nosková dokázala udržet nervy po celou dobu zápasu. Kosťuková kvůli tomu nemohla najít svůj rytmus, prostě jí nedovolila dostat se do hry. Pro Češky je toto typické – nenechají vás jednoduše hrát to, co chcete. Jde vidět, že Noskové hra na trávě sedí, pořád diktuje hru. Navíc nikdo na trávě nevyhrál od loňského roku víc zápasů než právě ona,“ glosovala Kontaová.

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