Nosková oplatila Rumunce porážku z Dubaje, v Indian Wells si zahraje osmifinále

  22:04
Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a při čtvrté účasti si na akci v kalifornské poušti vylepšila maximum.

Linda Nosková v prvním kole Australian Open. | foto: Profimedia.cz

V polovině února v Dubaji české dvojce zápas s Cirsteaovou nevyšel a ve druhém kole proti ní uhrála jen pět gamů. Tentokrát hráčky bojovaly o postup dvě a půl hodiny.

Jedenadvacetiletá česká tenistka se ocitla ve třetím setu za stavu 5:3 dva míčky od vítězství, ale Rumunka podání udržela. O chvíli později už Nosková zápas uzavřela čistou hrou.

Česká tenistka nabídla soupeřce jediný brejkbol a poté, co ho Cirsteaová využila, už nezachránila první set. Sama si vypracovala celkem 12 brejkbolových šancí a proměnila tři.

O čtvrtfinále si Nosková zahraje buď proti nasazené čtyřce Američance Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.

Noskovou se pokusí napodobit tři krajané, ve třetím kole se představí ještě Jakub Menšík, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.

Na cestě za prvním titulem z Indian Wells pokračuje světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou po setech 6:4, 6:1.

Turnaj žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18, 831 450 dolarů

Dvouhra - 3. kolo:
Nosková (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Nečas po olympiádě poprvé nebodoval, výhru Colorada vystřelil MacKinnon

Aktualizujeme
Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) slaví se spoluhráči na střídačce gól do...

Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské pauze poprvé v NHL nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský...

8. března 2026  22:10

Nosková oplatila Rumunce porážku z Dubaje, v Indian Wells si zahraje osmifinále

Linda Nosková v prvním kole Australian Open.

Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a při...

8. března 2026  22:04

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou...

8. března 2026  21:39

Staněk před derby odstoupil, Slavii nezbyl žádný brankář na lavičce. Jak je to možné?

Aktualizujeme
Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Kdyby se náhradník Jakub Markovič v derby zranil nebo byl vyloučen, slávisté by měli průšvih jako vrata. Vždyť něco podobného nemá na elitní úrovni obdoby. Poté, co rozcvičku kvůli zranění nedokončil...

8. března 2026  20:45,  aktualizováno  21:13

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

8. března 2026  20:21,  aktualizováno  20:57

Slavia na úvod čtvrtfinále vynulovala Zlín, Litoměřice vyhrály ve Vsetíně. Slaví i Kolín

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vstřelený gól proti...

Slavia po vítězství v základní části první ligy vstoupila úspěšně i do play off. Pražané porazili v úvodním čtvrtfinálovém utkání Zlín 3:0. Dva góly dal útočník Jiří Průžek, čisté konto vychytal...

8. března 2026  15:55,  aktualizováno  20:28

Opět famózní (a stříbrný) Jílek: Už jsem si myslel, že mi tu forma zmizela

Metoděj Jílek na stupních vítězů MS ve víceboji. Vedle něj zlatý Sander Eitrem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Že si v sobotu po závodě na 5000 metrů připadal Metoděj Jílek unavený? Zapomeňte! V neděli už na vícebojařském mistrovství světa v Heerenveenu opět všichni žasli, čeho všeho je devatenáctiletý mladík...

8. března 2026  20:13

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Náskok pomůže hlavám, líčil Svědík. Trenér Táborska už mu gratuloval k postupu

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize....

Jedna akce, která se přímočarostí odlišovala od celého zápasu. Lukáš Vorlický čtyři minuty před koncem rozštípl druholigový šlágr prvního s druhým. Slávistický host ve Zbrojovce Brno připravil snadný...

8. března 2026  18:59

Ještě nekončím! Krčmář přidá další sezonu, rozhodly hovory s manželkou a Rybářem

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Michal Krčmář bude v příští sezoně pokračovat v biatlonové kariéře. Na setrvání v profesionálním sportu se pětatřicetiletý český reprezentant dohodl s manželkou a sportovním ředitelem svazu Ondřejem...

8. března 2026  18:49

Uzdravený Hornig v hromadném závodě neminul ani terč, kraloval Nor Laegreid

Vítězslav Hornig během závodu s hromadným startem v Kontiolahti.

S nulou by si určitě představoval lepší výsledek. Vítězslav Hornig byl při hromadném závodě v Kontiolahti kromě vítěze jediným bezchybným střelcem, ale na trati mu to po prodělané viróze příliš...

8. března 2026,  aktualizováno  18:36

Na desítce nejrychlejší, celkově stříbrný. Jílek vybojoval na MS ve víceboji medaili

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném...

8. března 2026  14:41,  aktualizováno  18:31

