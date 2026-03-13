Zvládla přestřelku bez výměn, teď vyzve jedničku. Budu si věřit, plánuje Nosková

Semifinále prestižního podniku v Indian Wells nabízí vskutku hvězdné obsazení. Sešly se v něm tři tenistky z elitní desítky, z nichž dvě jsou několikanásobnými grandslamovými šampionkami. A kvarteto doplňuje česká naděje Linda Nosková. K tomu, aby proklouzla až do utkání o titul, potřebuje zdolat světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells

Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells | foto: AP

Před utkáním, které začne o půlnoci na sobotu SEČ, si uvědomuje, že do něj půjde coby jasná outsiderka.

„Aryna je strašně konzistentní hráčka, poslední tři čtyři roky předvádí jedny z nejlepších výkonů na okruhu,“ ocenila v nahrávce od WTA čtyřnásobnou grandslamovou vítězku. „Bude to nejspíš jeden z nejtěžších zápasů, které mohou být. Budu se snažit hrát svou hru, věřit si a věřit ve svůj servis.“

A zároveň si nechce připustit, že půjde o semifinále nablýskané akce kategorie WTA 1000, které okusí teprve podruhé v kariéře. „Budu k tomu přistupovat jako k prvnímu kolu,“ prohlásila v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Nosková je v Indian Wells v semifinále, Siniaková si zahraje o titul ze čtyřhry

Rozjetá Běloruska zatím v turnaji ve čtyřech dosavadních zápasech neztratila ani set, s Noskovou se střetne podruhé. V lednu 2023 ji v Adelaide porazila ve dvou setech, ale tehdy Češka teprve startovala svou kariéru mezi dospělými.

Teď už patří mezi nejobávanější tenistky světa – v žebříčku zaujímá 14. místo. A v Indian Wells v předchozích dnech ukazovala spolehlivé výkony.

Druhé semifinále „pátého grandslamu“ v Indian Wells tvoří Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Ve třetím kole otočila bitvu s nepříjemnou Rumunkou Cirsteaovou, pak smetla filipínskou levačku Ealaovou a ve čtvrtečním čtvrtfinále zastavila překvapení turnaje Gibsonovou z Austrálie.

Ano, pomohl jí také příznivý los – místo Ealaové měla hrát spíše s domácí Gauffovou, která se ale zranila, a Gibsonová zase vyřadila světovou sedmičku Paoliniovou z Itálie.

A proti prakticky neznámé Australance, které je v pořadí až 112., se nadřela i Nosková. Zdolala ji až ve třech setech (6:2, 4:6 a 6:2), musela se vypořádat s jejím agresivním stylem, prakticky se nehrály výměny.

„Do zápasu jsem šla s tím, že to bude hop, nebo trop. Před pár dny jsem s ní trénovala a vypadalo to hodně podobně. Takový je její styl hry a můj taky, i když se do výměn snažím chodit víc. Čekala jsem, že výměn moc nebude, ve druhém setu jsme měly možná jednu dvě. Fakt bylo těžké ji brejknout, servis má nečitelný.“

Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells.

Kromě toho musely tenistky bojovat s velkým vedrem a pražícím slunkem, které jim stěžovalo například nadhoz míče při podání.

„Horko jsem cítila přímo na kurtu, což se mi moc často nestává. O to je výhra cennější,“ pochvalovala si Nosková. „Předvedla jsem kvalitní výkon, ale mezi nejlepší na turnaji bych ho nezařadila. Jsem ráda, že jsem zápas ustála. Vždy je nejtěžší, když se člověk na kurtu necítí úplně ve své kůži.“

Nicméně si uvědomuje, že proti Sabalenkové bude muset přidat.

„Doufám, že to bude o hodně lepší zápas.“

