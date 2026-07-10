Po katastrofě ve finále. Nosková: Budu se muset podívat na fotky, abych uvěřila

Co to s vámi dělá, když si uvědomíte, že se dvě Češky utkají o trofej na nejslavnější tenisové adrese?
Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko. Wimbledon je jeden z největších, ne-li vůbec největší turnaj na světě. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázaly. Obě máme skvělou travnatou sezonu, každá jsme před Wimbledonem získala titul, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo.
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Kdybyste byla nezúčastněným fanouškem a sledovala zápas o velký titul, v němž proti sobě stojí hráčka v pokročilejší fázi kariéry, pro kterou je to možná poslední šance na úspěch, a mladá nastupující hvězda, komu byste fandila?
To říkáte, jako by Kája už končila! (směje se) Bude to znít jako klišé, ale fandila bych dobrému tenisu. Předvádíme tady skvělé výkony, proto jsme ve finále. Asi bych si stranu nevybírala.
Vzpomenete si, kdy jste se poprvé dozvěděla o Wimbledonu? Bylo vaším cílem ho vyhrát?
Jako dítě jsem brala všechny turnaje úplně stejně. Vůbec jsem netušila, co obnáší se sem dostat. Kdybych tehdy věděla, jak je to neuvěřitelně těžké, ale zároveň krásné, určitě bych do toho šla znovu. Jako malá jsem prostě neměla vůbec tušení, jak moc je tenhle turnaj slavný a výjimečný.
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Posledních osm nebo devět dní jste i kvůli čtyřhře v neustálém zápasovém rytmu. Jak naložíte s pátečním volným dnem, který teď najednou máte?
Budu se snažit jít si zahrát aspoň pár gamů. Už tady sice nezbývá moc lidí, se kterými bych mohla trénovat, ale věřím, že někoho seženeme, abych se udržela v tempu. Takhle mi to vyhovuje nejvíc.
V semifinále jste porazila Martu Kosťukovou dvakrát 6:4. Co se vám honilo hlavou po mečbolu? Zase vás přepadl hlavně údiv.
Nemohla jsem tomu uvěřit. Přesně takovéhle chvíle chcete zažívat, toužíte tyhle velké zápasy vyhrávat. Ale když k tomu skutečně dojde, najednou nevíte, jak reagovat nebo si to naplno uvědomit. Každý úspěch, skvělý zápas nebo povedený turnaj mi dojde vždycky až po jeho skončení. Teď mám pocit, že už se plně soustředím na finále.
Kosťukovou jste v obou setech brejkla za stavu 5:4, to samé se vám povedlo i v osmifinále proti Madison Keysové. Je to vaše taktika?
Sama jsem si toho nevšimla, ale takový scénář je samozřejmě naprosto ideální. V první řadě se snažím stoprocentně soustředit na to, abych si podržela svůj servis. A kdyby všechny moje sety vypadaly takhle, bylo by to super. Jenže tak jednoduché to bohužel většinou nebývá.
Pamatujete si na zápas, který jste vyhrála, ale měla v něm pouhých šest vítězných úderů? Naopak Kosťuková jich zaznamenala 22.
Já měla jenom šest winnerů? Teda... Marta je přesně typ hráčky, u které člověk nikdy neví, jak na kurt nastoupí. Mnohokrát mi stačilo jen vrátit míč zpátky do hry a počkat na její chybu, ani jsem ji k ní nemusela nutit. To byl hlavní klíč k úspěchu. Také je potřeba říct, že Marta je skvělá atletka, takže dát jí čistý winner je hrozně těžké. Člověk si zkrátka občas musí pomoct trpělivostí nebo servisem.
Právě podání vás celý turnaj zdobí. Cítíte se při něm komfortně?
Pracuju na něm už pár let a v poslední době mi obrovsky pomáhá. Na trávě nebo na betonu ho můžete využít jako svou nejúčinnější zbraň. Když podávám, snažím se vždycky soustředit jen sama na sebe. Co se pak stane na returnu, to nemám úplně ve svých rukách. Ale servis je pro mě to nejdůležitější, na co se upínám.
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A co vaše premiéra na centrkurtu, ohromil vás?
Předtím jsem se tam nedostala dokonce ani jako divačka, takže to byl nádherný moment. Ale pořád mi to všechno úplně nedochází, protože jsem se soustředila na samotný zápas. A teď už upínám myšlenky k tomu dalšímu. Až celý turnaj skončí, asi si budu muset prohlédnout fotky, abych tomu uvěřila.
Máte pocit, že momentálně hrajete svůj životní tenis?
Myslím, že hraju opravdu skvěle. Kdykoliv se cítím dobře a uvolněně mimo kurt, nakonec se to odrazí i na něm. V téhle fázi turnajů mají herní základ všechny holky podobný, největší rozdíl dělají právě ty naprosté maličkosti. Cítím, že teď svůj herní styl na trávě ždímám na maximum. A vyplácí se to.
Před pár týdny jste na Roland Garros skončila už v prvním kole. Napadlo by vás tehdy, že ve Wimbledonu takhle zazáříte?
Ne, vůbec ne (směje se). Většinou to přijde tak nějak zčistajasna. Úspěchy nebo dobrou formu si prostě naplánovat nemůžete. Kdyby to šlo, plánovala bych si je na každý grandslam. Po Roland Garros jsem byla psychicky unavená, antuková sezona pro mě byla dlouhá. Odehrála jsem spoustu dobrých zápasů a skvělých turnajů, ale Paříž pro mě dopadla katastrofálně.
Jak jste se z toho dostávala?
Musela jsem hlavu v podstatě restartovat a soustředit se na to, abych si čas na kurtu zase začala užívat. A to mě dovedlo až sem.