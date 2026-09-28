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Finálová krasojízda. Ale titul z BJK Cupu se zrodil jinde. A hlavně díky Noskové

Markéta Plšková
  7:59
České tenistky společně s celým týmem slaví zisk titulu v BJK Cupu.

České tenistky společně s celým týmem slaví zisk titulu v BJK Cupu. | foto: Reuters

České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
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Jistě, kdyby na finálovém turnaji nejprve neporazily Británii, poté Španělsko a v boji o titul také Ukrajinu, vytoužený pohár pro vítězky Billie Jean King Cupu by české tenistky nepozvedly. Ale klíčové zápasy se neodehrály minulý týden v Šen-čenu, nýbrž loni ve Varaždínu a letos v dubnu v Bielu. A za strůjkyni úspěchu můžeme bez obav označit jednadvacetiletou Lindu Noskovou.

Hlavně díky ní Češky do Číny vůbec odcestovaly. To ona je reprezentantkou, která už nějakou dobu táhne tuzemský výběr coby týmová jednička. A na rozdíl od svých krajanek Billie Jean King Cup v podstatě nevynechává.

A také díky ní tak svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové mohly po osmi letech čekání v neděli slavit vysněný titul.

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„Tohle je jedna z věcí, kterou jsem si v tenise nejvíc přála,“ dojímala se Nosková, když ve finále přemohla Elinu Svitolinovou, upustila raketu, lehla si na kurt a objímala se se Strýcovou.

Největší emoce si mohly v prvních sekundách vychutnat právě ony dvě. Což bylo vzhledem k průběhu celé soutěže symbolické. Nová kapitánka do týmu vnesla svěží a trochu bláznivou energii, mladá tenistka zase získala klíčové body v boji o postup.

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A jelikož příběh finálového turnaje nejspíš dobře znáte, pojďme se nejprve vrátit o deset měsíců zpátky na sever Chorvatska. Do města Varaždín.

Tam loni v listopadu české hráčky bojovaly o udržení mezi billiejeankingcupovou elitou, protože předtím nezvládly ze tříčlenné skupiny postoupit na finálový turnaj. Místo něj si tak zahrály baráž. A ačkoliv se z jistého hlediska neatraktivní soutěž konala v podstatě až po konci sezony, Nosková na ní nechyběla.

Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve finále BJK Cupu proti Ukrajině.

Třemi jistými body proti Kolumbii a domácímu Chorvatsku přispěla k tomu, že české tenistky nečekal sešup.

„Je to Billie Jean King Cup, tomu se těžko říká ne,“ odpovídala Nosková na dotaz, jestli si účast ve Varaždínu musela rozmýšlet. „Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Vzhledem k plánům je těžké vědět, jak a kde bude člověk dlouho hrát. Ale k tomuto datu to už bylo dané dopředu, takže jsem tu víceméně automaticky.“

Kromě ní do Chorvatska přicestovala Nikola Bartůňková, Dominika Šalková, Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková, tedy tým nezkušených reprezentantek. A Nosková je i ve svém mladém věku táhla za vítězstvím.

Podobně jako letos v dubnu na severozápadě Švýcarska. Ono klíčové utkání se odehrálo v Bielu a opět byla hlavní aktérkou Nosková.

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Domácí hráčky spoléhaly na Belindu Bencicovou, které chyběl skutečně jen kousek, aby se stala hrdinkou a svůj tým dovedla na finálový turnaj. Konkrétně jeden jediný míček. Švýcarky totiž vedly 2:1, když proti zkušené soupeřce stála Nosková. Vyrovnaný duel rozhodoval až tiebreak třetího setu, ve kterém si Bencicová vytvořila tři mečboly.

Ale mentálně silná Češka je všechny chladnokrevně odvrátila, načež ten svůj první okamžitě využila.

„Před posledním setem jsem si opakovala, že pokud nevyhraju, tak je konec,“ přiznala. „Máme porouchané nervy. Jsem ale hlavně hrozně ráda za tým a za Česko, že jsem to zvládla.“

Díky důležitému vítězství ozdobila premiéru kapitánky Strýcové, která tak dovedla výběr na finálový turnaj.

A dál už ten fantastický příběh asi znáte...

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