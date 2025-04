Den blbec, porážka a vyřazení. Strašný zápas, bylo to únavné, smutnila Nosková

Na kurt nastupovala v ošemetné situaci. Jelikož Marie Bouzková proti Španělkám v úvodní dvouhře nestačila na Cristinu Bucsaovou, Nosková věděla, že musí zvítězit, aby v přímém souboji o účast na zářijovém finálovém klání v Šen-čenu zařídila alespoň rozhodující čtyřhru.

Proti 69. hráčce světa Bouzasové měla výhodu lepšího žebříčkového postavení i více zkušeností, ale nedokázala se vybičovat k optimálnímu výkonu. A tak se zarputilou Španělkou poměrně jasně prohrála.

„Zápas byl strašný, na kurtu jsem se vůbec necítila,“ hodnotila 33. tenistka světa na tiskové konferenci. „Soupeřka hrála nepříjemný tenis, takže mě ani nepustila k tomu, abych se dostala do rytmu.“

Proč vám utkání nesedlo?

Byl to den blbec. Většinou se to sejde v nepravý moment, že už takhle přijdete na kurt, do toho soupeřka hraje neoblíbený tenis... Pak ještě emoce a nervy, a když se takové věci spojí, je to nemožné.

Čím vám protivnice neseděla?

Když jsem s ní chtěla udržet tempo, tak hrála pořád stejně. Někdy to bylo únavné, že nešlo zabít míček. Zkoušela jsem chodit do úderů víc i míň, ale vždycky mi míč vrátila stejným tempem. I když jsem dala čop, dlouhý úder nebo první servis.

Ovlivnilo vás, že jste nastupovala za stavu 0:1?

Nějakou nervozitu jsem cítila, ale byla víceméně podobná jako při utkání s Brazilkami. Spíš bylo znát, že jsem věděla, že se necítím dobře.

V prvním setu jste mohla srovnat na 5:5, ale při brejkbolu jste pokazila jednoduchý míč. Šlo o rozhodující moment?

Byla to určitě klíčová situace, v takových chvílích je důležité lehký míček podržet. Byl to jeden z několika, který nevyšel podle mých představ. Pak bylo těžké se jakkoliv dostat do vítězné nálady.

Po mečbolu jste praštila raketou o kurt, bylo pro vás složité kontrolovat negativní emoce?

Vždycky chcete ukázat svůj nejlepší výkon, a když to nejde, je těžké udržet nervy na uzdě. I pro mě, pro kterou je to většinou lehké. Čím jsem starší a čím víc tyhle důležité turnaje přicházejí a míče mi letí tam, kam nechci, tak je to složitější.

Do Ostravy vám přijely fandit Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Lucie Šafářová. Jak si toho vážíte?

Hodně. Jsem ráda, že nás holky podporují, i když samy nemůžou hrát a být přímo ve středu týmu. Jsme rádi, že se k nám přidaly. V budoucnu je zase rádi přivítáme.