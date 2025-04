Čtyřhra se 17letou parťačkou? Připadala jsem si jako hrdá maminka, říkala Nosková

Ve čtvrtek Nosková nejdřív sledovala, jak Marie Bouzková zvládá proti Brazilkám první dvouhru a zařizuje vedení 1:0. Poté vyrazila na kurt sama a reprezentační kolegyni napodobila – 17. hráčku světa Beatriz Haddadovou Maiaovou deklasovala 6:4 a 6:0.

„Začátek byl nervóznější, ale dobře jsem se rozehrála a pak jsme měly i pár fajn výměn,“ hodnotila na tiskové konferenci. „Hodně jsem si pomáhala servisem, který pak i rozhodl.“

O podání v celém duelu nepřišla ani jednou a udělala dojem i na svou deblovou spoluhráčku Valentovou, která ji před novináři pochválila. „Linda hrála fakt brutálně, až jsme všichni na lavičce koukali.“

Ač byla dvacetiletá česká jednička proti levoruké Brazilce podle papírových předpokladů outsiderkou, v Ostravě potvrdila, že v poslední době má rozhodně lepší formu. Jihoameričance uštědřila už desátou porážku ze dvanácti letošních zápasů.

„Pár lidí mi říkalo, že Beatriz teď nemá žádné výsledky, což jsem úplně nechtěla slyšet, protože mohla přijít a začít hrát skvěle,“ přemítala Nosková. „Čekala jsem, že hlavně začátek bude těžký, ale pomohlo mi, že jsem hrála až po Marušce, že jsem nešla hned po nástupu, kdy všichni tleskají a celý kurt je obklopený diváky s bubínky.“

A když Haddadovou Maiaovou vyřídila, bylo jasné, že výběr kapitána Petra Pály vstoupí do ostravské skupiny vítězně.

Linda Nosková slaví výhru v kvalifikaci BJK Cupu v Ostravě proti Brazílii.

Jenže Nosková ještě neměla odpracováno. Jen co zamávala fanouškům a oslavila s nimi rozhodující bod, na dvorci v RT Torax Aréně už se proháněla znovu. Tentokrát ve čtyřhře po boku o tři roky mladší Valentové, která zažívala reprezentační debut.

Přestože s Haddadovou Maiaovou a deblovou specialistkou Luisou Stefaniovou padly 4:6 a 6:7, předvedly solidní výkon.

„Jsem moc ráda, že jsem tuhle možnost dostala,“ zářila Valentová. „Bylo to fakt brutální. Fanoušci, i naše lavička, bylo to úplně skvělé. A nastupovat po boku tady Lindy, ještě před domácím publikem… Nikdy na to nezapomenu.“

Nosková se do jejích pocitů dokázala velmi dobře vcítit. I pro ni šlo o premiéru v BJK Cupu před domácím publikem, vůbec první start v českém dresu si připsala teprve předloni.

A teď už podruhé v řadě plní roli týmové jedničky, přitom jí je pořád pouhých dvacet let.

„Nevím, jestli jsem lídr, úplně se tak necítím,“ přiznává. „Ale zrovna teď ve čtyřhře jsem si připadala jako hrdá maminka, že jsem starší,“ smála se směrem k Valentové.

Linda Nosková (vpravo) a Tereza Valentová při čtyřhře v kvalifikaci BJK Cupu v Ostravě proti Brazílii

Společně s Bouzkovou a dalšími dvěma nadějemi Dominikou Šalkovou a Terezou Krejčovou má aktuální český výběr věkový průměr pouhých dvacet let.

I tak ale tvoří nebezpečnou sestavu, což ve čtvrtek poznaly Brazilky. V pátek mají reprezentantky volný den a v sobotu od 15:00 změří síly se Španělkami. Budou bojovat o postup na zářijový finálový turnaj, na kterém rozhodně nechtějí chybět.

„Víme, že Španělkám chybí jejich nejlepší hráčka Paula Badosaová. Zbytek týmu znám z turnajů, ale s nikým jsem zatím nehrála,“ popisuje Nosková. „Podle mě je nejlepší mít před zápasem nulová očekávání a jít na kurt jen s myšlenkami na svoji hru.“