Jsem naštvaná, hlesla Nosková. A chyba při mečbolu? Ani mi ji nepřipomínejte

Na kurt kráčela s vědomím, že nastupuje ke svému prvnímu ostrému zápasu po dvouapůlměsíční pauze. Proti pětinásobné grandslamové šampionce, s níž letos zaznamenala bilanci 1:2.

Na druhou stranu ji hnalo vědomí, že český tým nad Polskem vede 1:0, neboť Marie Bouzková v první dvouhře přetlačila Magdalenu Frechovou.

Chybělo málo a Nosková by se k ní den před svými dvacátými narozeninami přidala. Třetí sadu málem dotlačila do nevyzpytatelného tiebreaku, jenže možnost zabojovat o cenný skalp si odstřelila chybou při mečbolu.

„Ani mi ji nepřipomínejte,“ hlesla v rozhovoru s českými novináři v Málaze. „Stane se, no. Bohužel, v ten nejhorší moment.“

Co vám k vítězství chybělo?

Těžko říct. Poslední game jsem nezvládla kdovíjak, dva míče mi v něm uletěly úplně zbytečně. Mohla jsem zápas dotáhnout do tiebreaku. Každopádně brejknout ji bylo dost těžké, hlavně ve třetím setu.

Linda Nosková (vpravo) se objímá s Polkou Igou Šwiatekovou po souboji ve čtvrtfinále BJK Cupu v Málaze.

Šwiatekovou už jste letos porazila. Věřila jste, že na ni máte?

Až na náš první zápas, kdy jsem se snažila přizpůsobit tomu, že jsem na kurtu se světovou jedničkou, jsem cítila, že ji můžu porazit. A platilo to i tady. Přestože jsem měla docela dlouhou pauzu, cítila jsem se fajn.

I když jste nad Polkami vedly 1:0, nakonec na BJK Cupu končíte po výsledku 1:2. Mrzí vás vaše singlová porážka o to víc?

Ano, jsem naštvaná, že jsem to ve druhém zápase nedokázala ukončit, ale i takové zápasy bývají. Už jsem si zvykla. Šla jsem na kurt s tím, že si chci utkání užít a hrát svoji hru, kterou jsem předtím trénovala. Měnila jsem trochu i techniku, takže jsem si to chtěla vyzkoušet v ostrém zápase.

Na rozhodující čtyřhru, do níž nastoupily Kateřina Siniaková a Marie Bouzková, byste si věřila?

Debla bych zvládla, cítila jsem se fajn. Řekla bych, že jsem ze singlu byla rozehraná. Ale bylo to rozhodnutí kapitána.

Máte čerstvě po sezoně 2024, jak ji hodnotíte?

Bylo v ní hodně momentů nahoru i dolů. Vyhrála jsem první titul na okruhu WTA, stanovila jsem si žebříčkové i grandslamové maximum, ale vždycky to samozřejmě může být lepší.

Co vás čeká teď? Dovolená?

Ne, té už jsem měla dost. Budu mít kondiční přípravu, abych se dostala do normálního tempa, a potom zase začnu trénovat. A v prosinci odlétáme do Austrálie.