Na BJK Cup vlastním autem. Nosková je opět tahounkou: Týmu se těžko říká ne

„Je to Billie Jean King Cup, tomu se těžko říká ‚ne‘,“ zmínila Nosková ve videohovoru s novináři. „Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Vzhledem k plánům je těžké vědět, jak a kde bude člověk dlouho hrát. Ale k tomuto datu to už bylo dané dopředu, takže jsem tu víceméně automaticky.“
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy dorazila do Varaždínu, kde Češky narazí v tříčlenné skupině od pátku do neděle na Kolumbii a domácí Chorvatky, autem. „Celé jsem to odřídila. Trenér byl jen spolujezdec. Ještě se mi nestalo, že bych jela na turnaj svým autem. Byl to zážitek,“ prohlásila s úsměvem.
V závěru sezony se mladé Češce daří, během asijské šňůry se dostala dvakrát do finále turnaje WTA. V Pekingu nestačila na Američanku Amandu Anisimovovou, v Tokiu prohrála boj o titul se Švýcarkou Belindou Bencicovou.
„Formu člověk nenaplánuje. Ráda bych takhle hrála celý rok, ale to je nemožné,“ uvědomuje si. „Měla jsem těžší i lehčí zápasy a podařilo se mi to skloubit dohromady. Zůstala jsem hlavou na turnajích. V Asii můžete hodně odpadnout, dost holek mi i skrečovalo, takže je vidět, že ten konec byl náročný.“
Díky podařenému finiši turnajové sezony se dostala na 13. místo světového žebříčku. „Moc to nevnímám. Psychicky mi ale dodává sebevědomí, že jsem poslední zápasy hrála dobře a povedl se mi nějaký výsledek. Pověrčivá nejsem. Třináctku beru spíše jako šťastné číslo.“
Posun pořadím vpřed považuje za úspěch i proto, že si žádné cíle před sezonou nedávala. „Vždy to může být jen pozitivní. Nemám to tak, že bych si stanovila pozici, kde chci na konci roku být. Je to o tom, jak hraju, jak se povedou turnaje. Na pořadí se to pak projeví.“
Po návratu z Asie se potýkala s nachlazením, do Chorvatska však přicestovala zdravá. „Myslím, že jsem o hodně lepší. Už je to dva týdny a každým dnem se zlepšuju. Fyzicky jsem v pohodě a věřím, že to tak zůstane.“
Hlavně na ni totiž bude český tým spoléhat. Řada hráček se ze závěrečné akce sezony kvůli zranění či únavě omluvila, a tak je právě Nosková tou nejzkušenější. V týmu s ní jsou ještě Dominika Šalková (21 let), Lucie Havlíčková (20), Nikola Bartůňková (19) a Vendula Valdmannová (17).
Už v dubnové kvalifikaci si Nosková střihla roli té nejpodstatnější hráčky, po čtyřhře s Terezou Valentovou vtipkovala, že se cítí jako hrdá maminka. „Je to trochu úsměvné. Teď jsou tady ještě mladší holky, takže uvidíme.“