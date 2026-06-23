Nosková se s Bad Homburgem loučí hned na úvod, Kopřiva v Palmě začal vítězně

Jedenadvacetiletá Nosková měla na akci kategorie WTA 500 v Bad Homburgu obhajovat loňské semifinále, na kurtu se ale od počátku trápila.
Po časném vyřazení přijde v novém vydání světového žebříčku o čerstvě vydobytou pozici v top 10.
Nasazená pětka začala zápas ztrátou podání a od stavu 1:2 prohrála pět gamů v řadě. O servis pak Nosková znovu přišla ve čtvrté hře druhého setu a utkání už nezachránila, přestože se v sedmém gamu dostala k prvním dvěma brejkbolům. Proměnit je nedokázala a soupeřka už postup nepustila.
Turnaj žen v Bad Homburgu
tráva, dotace 1 049 083 eur
Dvouhra - 1. kolo:
Kopřiva začal přípravu na Wimbledon dobře
Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Mallorce vítězně. V úvodním kole porazil v prvním vzájemném utkání na okruhu ATP Tour bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6:3, 6:4.
Devětadvacetiletý Kopřiva, jenž úspěchy sbírá především na antuce, se mohl proti o pět let staršímu soupeři spolehnout na podání. V zápase odvrátil všechny čtyři brejkboly, sám naopak na příjmu uspěl v každé sadě jednou. Celkem se na kurtu zdržel jen necelou hodinu a půl.
Turnaj mužů v Palmě de Mallorca
tráva, dotace 612 620 eur
Dvouhra - 1. kolo: