Nosková: Piercing v nose? Bolelo to jak sviňa. Zápas jí přerušil rozbitý systém

Autor: ,
  13:58
Po loňské sezoně si aktuálně nejlepší česká tenistka Linda Nosková splnila přání. Nechala si propíchnout nos, a tak se nyní pyšní novým šperkem. „Ten nápad jsem měla v hlavě už od US Open, ale zrealizovala jsem ho nakonec až pár dní po extralize,“ vyprávěla po prvním zápase na Australian Open, ve kterém porazila 6:3 a 6:0 Darju Semenistou z Lotyšska.

Linda Nosková v prvním kole Australian Open. | foto: Profimedia.cz

„Už jsem tady v Austrálii nějakou chvíli bez zápasových gamů. I proto bylo ze začátku trochu těžké si zvyknout na jakékoliv tempo, které soupeřka nastavila,“ popisovala Nosková v rozhovoru s českými novináři v Melbourne. „Její údery nebyly úplně nejrychlejší, a tak bylo hlavní, že jsem od ní na začátku odskočila a pak to držela, hlavně ten první set.“

Ve druhé sadě už nedala soupeřce moc šancí na dramatizaci zápasu, odvrátila tři brejkboly a Semenisté naopak tři podání vzala. Dějství ovládla 6:0 i přesto, že musela přetrpět pauzu kvůli rozbitému systému.

Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily

Co se ve druhém setu přesně stalo?
Můj servis esem byl blízko lajně a normálně se dává elektronická opakovačka, jak blízko to bylo. Ale nic se neukazovalo, tak si rozhodčí myslel, že systém nefunguje. Takže jsme čekaly, než míček zkontroluje, a přišlo mi, že to trvalo asi patnáct minut.

Ale nijak vás to nerozhodilo. Měla jste zápas pod kontrolou?
Nějaké chyby přišly a ne v úplně nejlepší čas. Ale utekl mi maximálně tak game a půl, takže to nebylo nijak hrozné, že bych byla rozhozená.

Už od začátku jste dominovala, že?
Přišlo mi to tak, ona mi ani nedala šanci, abych nějak kazila. Její rychlost nebyla kdovíjaká, takže jsem měla spoustu času na cokoliv, co jsem chtěla zahrát.

V Brisbane vás trápilo lehké zranění, už jste v pořádku?
Posledních pět dní už necítím vůbec nic, takže jsem doufala, že to tak bude i v zápase.

Používat obě ruce je příjemné, směje se Muchová. V Austrálii má nového trenéra

A bylo?
Zaklepu, že už jsem doufám v pořádku, ale samozřejmě se o stehno pořád starám. Chci tomu předcházet, aby se zranění nevrátilo, nebo nedejbože nezhoršilo. Když se mi to stalo, bylo to pro mě velké a nemilé překvapení, pak jsem nohu nijak extra nezatěžovala. Dodnes ani nevím, co se vlastně stalo.

Hrála jste kvůli tomu před Australian Open naposledy 8. ledna.
Taky mi chvíli trvalo, než jsem se dostala do zápasového tempa. V Brisbane to pro mě byla taková premiéra, nastupovat s léky a tejpy. Nic příjemného. Aspoň jsem se na chvíli vcítila do ostatních holek, které takhle hrají skoro každý zápas. Nezávidím jim a jsem moc ráda, že už jsem v pohodě.

Před odletem do Austrálie jste si nechala propíchnout nos, jste s piercingem spokojená?
Je to můj styl, už jsem si na něj zvykla. Propichování bolelo jak sviňa, jeden den to bylo takové citlivější, ale teď už je to v pohodě. A ani nevím, že piercing mám. Zkoušela jsem na něj jít už loni v New Yorku i pak v Asii, ale načasování nebylo dobré. Tak jsem si řekla, že v Česku už musím.

my_life_as_linda

Slowly getting strongly used to this one

10. ledna 2026 v 5:27, příspěvek archivován: 19. ledna 2026 v 11:14
oblíbit odpovědět uložit

Máte také nového kouče Lukáše Dlouhého, který doplnil Tomáše Krupu.
Chtěla jsem mít dva trenéry, ať se střídají na turnajích a na společném trénování, když jsem doma. S Dlouhánem jsme na turnaji ještě společně nebyli, takže jsme to ještě nevyzkoušeli. Na extralize jsme měli maličkou premiéru, ale to se asi nedá úplně počítat. Vyjede ale do Arábie a celé Ameriky, takže tam už to bude naplno.

Před druhým kolem teď budete mít dva dny volna, jak je strávíte?
Na grandslamech už jsem si asi zvykla, že to tak je. Sama se vždycky snažím vyplnit mezeru deblem, což doufám, že se mi povede i letos. Budu hrát se Slovenkou Rebeccou Šramkovou.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kruegerová vs. BejlekTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Kruegerová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
20. 1. 01:00
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Valentová vs. JointováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Valentová vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
20. 1. 01:00
  • 1.39
  • -
  • 2.95
Udvardyová vs. SiniakováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Udvardyová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
20. 1. 01:00
  • 6.02
  • -
  • 1.12
Plíšková vs. StephensováTenis - - 20. 1. 2026:Plíšková vs. Stephensová //www.idnes.cz/sport
20. 1. 02:30
  • 2.70
  • -
  • 1.45
Menšík vs. Carreno BustaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Menšík vs. Carreno Busta //www.idnes.cz/sport
20. 1. 02:30
  • 1.24
  • -
  • 4.02
Sunová vs. FruhvirtováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Sunová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
20. 1. 03:00
  • 1.67
  • -
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Nosková: Piercing v nose? Bolelo to jak sviňa. Zápas jí přerušil rozbitý systém

Linda Nosková v prvním kole Australian Open.

Po loňské sezoně si aktuálně nejlepší česká tenistka Linda Nosková splnila přání. Nechala si propíchnout nos, a tak se nyní pyšní novým šperkem. „Ten nápad jsem měla v hlavě už od US Open, ale...

19. ledna 2026  13:58

Kapitánka Strýcová zná první soupeřky. Češky povede proti světové desítce

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu.

Při sledování zápasů svých svěřenkyň na Australian Open už může spřádat plány pro debut. Barbora Strýcová, nová kapitánka českých tenistek v Billie Jean King Cupu, se v pondělí dozvěděla, že v rámci...

19. ledna 2026  13:57

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

Premium
Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru.

Vypadá jako holka z porcelánu, ale je tvrďákem ze žuly. Má andělskou tvář, ale přezdívku Andělská pěst. Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi pověsila rukavice na hřebík a stopa, kterou mezi provazy...

19. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

19. ledna 2026  11:58

Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily

Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Šest českých tenistů vyrazilo na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo zvládly Linda Nosková, Karolína Muchová a Marie Bouzková, s turnajem se naopak loučí Barbora Krejčíková,...

19. ledna 2026  11:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Další zásnuby pilota formule 1. Albon požádal o ruku profesionální golfistku

Alex Albon a Lily Muni He na světové premiéře filmu F1 (New York, 16. června...

Zimní pauza ve formuli 1 přinesla další radostnou novinku. Alex Albon, jezdec týmu Williams, se zasnoubil s dlouholetou partnerkou, profesionální golfistkou Mu-ni „Lily“ Che. Dvojice tvoří pár od...

19. ledna 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.