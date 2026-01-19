„Už jsem tady v Austrálii nějakou chvíli bez zápasových gamů. I proto bylo ze začátku trochu těžké si zvyknout na jakékoliv tempo, které soupeřka nastavila,“ popisovala Nosková v rozhovoru s českými novináři v Melbourne. „Její údery nebyly úplně nejrychlejší, a tak bylo hlavní, že jsem od ní na začátku odskočila a pak to držela, hlavně ten první set.“
Ve druhé sadě už nedala soupeřce moc šancí na dramatizaci zápasu, odvrátila tři brejkboly a Semenisté naopak tři podání vzala. Dějství ovládla 6:0 i přesto, že musela přetrpět pauzu kvůli rozbitému systému.
Co se ve druhém setu přesně stalo?
Můj servis esem byl blízko lajně a normálně se dává elektronická opakovačka, jak blízko to bylo. Ale nic se neukazovalo, tak si rozhodčí myslel, že systém nefunguje. Takže jsme čekaly, než míček zkontroluje, a přišlo mi, že to trvalo asi patnáct minut.
Ale nijak vás to nerozhodilo. Měla jste zápas pod kontrolou?
Nějaké chyby přišly a ne v úplně nejlepší čas. Ale utekl mi maximálně tak game a půl, takže to nebylo nijak hrozné, že bych byla rozhozená.
Už od začátku jste dominovala, že?
Přišlo mi to tak, ona mi ani nedala šanci, abych nějak kazila. Její rychlost nebyla kdovíjaká, takže jsem měla spoustu času na cokoliv, co jsem chtěla zahrát.
V Brisbane vás trápilo lehké zranění, už jste v pořádku?
Posledních pět dní už necítím vůbec nic, takže jsem doufala, že to tak bude i v zápase.
A bylo?
Zaklepu, že už jsem doufám v pořádku, ale samozřejmě se o stehno pořád starám. Chci tomu předcházet, aby se zranění nevrátilo, nebo nedejbože nezhoršilo. Když se mi to stalo, bylo to pro mě velké a nemilé překvapení, pak jsem nohu nijak extra nezatěžovala. Dodnes ani nevím, co se vlastně stalo.
Hrála jste kvůli tomu před Australian Open naposledy 8. ledna.
Taky mi chvíli trvalo, než jsem se dostala do zápasového tempa. V Brisbane to pro mě byla taková premiéra, nastupovat s léky a tejpy. Nic příjemného. Aspoň jsem se na chvíli vcítila do ostatních holek, které takhle hrají skoro každý zápas. Nezávidím jim a jsem moc ráda, že už jsem v pohodě.
Před odletem do Austrálie jste si nechala propíchnout nos, jste s piercingem spokojená?
Je to můj styl, už jsem si na něj zvykla. Propichování bolelo jak sviňa, jeden den to bylo takové citlivější, ale teď už je to v pohodě. A ani nevím, že piercing mám. Zkoušela jsem na něj jít už loni v New Yorku i pak v Asii, ale načasování nebylo dobré. Tak jsem si řekla, že v Česku už musím.
Máte také nového kouče Lukáše Dlouhého, který doplnil Tomáše Krupu.
Chtěla jsem mít dva trenéry, ať se střídají na turnajích a na společném trénování, když jsem doma. S Dlouhánem jsme na turnaji ještě společně nebyli, takže jsme to ještě nevyzkoušeli. Na extralize jsme měli maličkou premiéru, ale to se asi nedá úplně počítat. Vyjede ale do Arábie a celé Ameriky, takže tam už to bude naplno.
Před druhým kolem teď budete mít dva dny volna, jak je strávíte?
Na grandslamech už jsem si asi zvykla, že to tak je. Sama se vždycky snažím vyplnit mezeru deblem, což doufám, že se mi povede i letos. Budu hrát se Slovenkou Rebeccou Šramkovou.