Záhadný propad naděje. Nosková si prodlužuje období nezdarů: Trápím se

Tenkrát byla sebevědomá, zářila z ní chuť vyhrávat. Ale teď? Na Australian Open vypadla už v prvním kole, když prohrála 7:5, 3:6 a 4:6 s Dánkou Clarou Tausonovou.

„Je to jen a jen moje chyba. Los nebyl nejlehčí, ale tohle bylo spíš o mém výkonu, který byl špatný,“ hledala důvody selhání. I její flegmatičnost se vytrácela, před novináři stála utrápená a zklamaná.

Nejenže se v žebříčku kvůli ztrátě cenných bodů propadne mimo první třicítku, i dál ji bude tížit myšlenka: „Co jen dělám špatně?“

Minulý rok sice nezářila na antuce, na oblíbeném tvrdém povrchu však válela. Získala svůj první titul na okruhu WTA, stala se pravidelnou a platnou členkou pro Billie Jean King Cup.

„Linda je mladá, ale už se taky dere nahoru. Ukazuje, že hraje výborný tenis. Brzy bude patřit do světové špičky,“ předpovídala jí loni třeba Lucie Šafářová.

Linda Nosková se natahuje po míči v prvním kole Australian Open.

Velkou důvěru do ní pravidelně vkládá i Barbora Strýcová, jako supertalent ji charakterizoval státní trenér Jan Stočes.

„Na svůj věk je fenomenální tenistka, trénuje ji Tomáš Krupa a pomáhá jí David Kotyza. Je jasné, že s takovýmhle top týmem má všechno dlouhodobě naplánované. Patří mezi supertalenty nejen českého, ale i světového tenisu. Nechci predikovat, kam až se dostane, ale myslím, že hodně, hodně vysoko,“ líčil před sezonou pro iDNES.cz.

Jenže Nosková nyní spíše stagnuje. „V přípravě jsem zkoušela změnu techniky úderů, ale teď v Austrálii jsem se nakonec vrátila ke staré verzi, protože nová mi vůbec neseděla,“ prozradila jednu z příčin propadu. „Víceméně se teď na kurtu hledám a trošku se trápím.“

Pokud jste sledovali její utkání s Tausonovou, nejspíš jste si už na začátku všimli, že je se šikovnou Češkou něco v nepořádku.

Že nevybírá údery, na které by dřív dosáhla. A že soupeřku pouští do situací, jež by ještě nedávno měla plně pod kontrolou.

„Neměla jsem to nechat dojít tak daleko, že rozhodovaly těsné míčky, které se bohužel překlopily na její stranu,“ uvědomovala si. „Zvládla jsem otočku z 2:5 v prvním setu, měla jsem to udělat podobně i ve druhém. Ten třetí jsme vůbec nemusely hrát,“ mrzelo ji.

A pokračovala: „Ale bylo čím dál těžší ji brejknout, po prohraném servisu za stavu 4:4 v závěrečné sadě jsem už nemohla nic dělat. Soupeřka výborně podávala, ve třetím setu dávala skoro v každém gamu dvě esa.“

Linda Nosková na české extralize smíšených družstev.

Kdybyste nakoukli do zápasových statistik, určitě byste se na dvacetiletou Češku nemohli zlobit. V ničem za svou sokyní výrazně nezaostávala, dokonce trefila více vítězných míčků. Jen to zkrátka nebyla ona. „Nezahrála jsem to, co umím, zkrátka mi to nesedlo.“

Loni na podzim si od sportu dala na tři měsíce pauzu, aby se restartovala. Po neúspěšném US Open procestovala třeba Santorini, Srí Lanku či Maledivy. Po odpočinku se vrhla na trénink, v listopadu se připojila na týmový Billie Jean King Cup, v prosinci hrála extraligu za Přerov.

„Sezona byla nahoru dolů, ale vesměs pozitivní. Cením si titulu v Monterrey, i začátek roku v Austrálii se mi povedl,“ vyprávěla v zimě před odletem za novými výzvami.

Jenže oproti minulým dvěma rokům, kdy si na odlehlém kontinentu zahrála finále v Adelaide a čtvrtfinále Australian Open, začátek letošní sezony nechytla. Ze čtyř duelů zatím vyhrála jediný.

Aby ze strádání našla cestu ven, musí se brzy dostat zpět do herní i psychické pohody. Jak připomíná Stočes: „Celou kariéru má teprve před sebou.“

Stejně tak rychle, jako se její radost z tenisu a výkony propadly, se mohou opět vrátit zpět.