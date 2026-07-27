Linda Fruhvirtová čeká na výhru od února, v Memphisu vypadla v prvním kole

Naposledy jedenadvacetiletá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě, kde postoupila do čtvrtfinále. Od té doby vítězka turnaje v Čennaí z roku 2022 sbírala úspěchy maximálně v kvalifikacích či na turnajích nižších kategorií.
Minulý týden se jako lucky loser dostala z kvalifikace do hlavní soutěže Prague Open a v 1. kole vypadla s Barborou Krejčíkovou.
Aktuálně 101. tenistce světa Zacharovové podlehla 176. hráčka žebříčku Fruhvirtová letos už potřetí a opět bez zisku setu. První sadu měla pražská rodačka dobře rozehranou, ale nevyužila vedení 4:1 a prohrála 6:8 v tiebreaku. Druhý set už byl jasnou záležitostí Zacharovové, kterou nezbrzdila ani pauza na ošetření, při níž si mimo jiné nechala změřit tlak.
Turnaj žen v Memphisu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: