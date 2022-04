Fruhvirtová sahala po zvratu: 0:6 a 0:3? Frustrující, ale nevzdávala jsem se

Fruhvirtová se do české nominace dostala jen týden před začátkem kvalifikace BJK Cupu proti Britkám. Pozvánku si zasloužila hlavně díky postupu do osmifinále obřího podniku v Miami. A v utkání se - poměrně nečekaně - dostala i na kurt. Nahradila původní dvojku Terezu Martincovou, která v pátek nestačila na Emmu Raducanuovou. Dostala přednost i před Karolínou Muchovou...

„Že budu hrát, jsem se dozvěděla dopoledne po rozehře. Jsem ráda, že jsem dostala šanci a důvěru, moc si toho vážím,“ hodnotila na tiskovce.

Byla jste před zápasem nervóznější než na běžných turnajích?

Hrát za Česko je samozřejmě něco jiného. Bylo to úžasné, určitě si to budu hodně dlouho pamatovat. Ale teď jsem zklamaná, že jsem to nedotáhla do vítězného konce. Dala jsem do toho všechno co jsem měla. Škoda, že pár výměn nešlo na mou stranu.

První sadu jste ztratila jasně 0:6. Překvapila vás soupeřka, která v pátek proti Markétě Vondroušové uhrála jediný game?

Začala podávat líp než včera, čímž mě možná trošku zaskočila. Ale i když bylo skóre prvního setu hodně jasné, tak jsem měla šanci ve všech gamech. Měla jsem brejkboly i gamebaly, akorát jsem to nezvládla dohrát.

I druhý set se pro vás nevyvíjel dobře, prohrávala jste 0:3 a 0:40. Kde jste našla sílu na zvrat?

Samozřejmě nebylo příjemné, když gamy pořád naskakovaly soupeřce. Na jednu stranu to bylo hodně frustrující, na druhou jsem si pořád říkala, že to není na jednu bránu, i když tak skóre vypadalo. Bojovala jsem o každý míč až do konce. Nevzdávala jsem se.

Když jste v koncovce druhé sady odvrátila tři mečboly a začala jste vývoj otáčet, hodně jste hecovala publikum.

Baví mě, když je v zápase adrenalin a drajv. Vždycky jsem snila o tom, že budu hrát na velkých kurtech s hodně fanoušky a v super atmosféře. Takhle jsem si to vždycky představovala.

Co se tedy stalo na začátku třetího dějství, kdy z vás energie zase vyprchala a rychle jste prohrávala 0:5?

Nevím, nedokážu říct. V určitých momentech mi trošku ztuhly nohy. Zase se vrátilo, že jsem nedokázala dohrát gamy. Ve druhém jsem vedla 40:0, v dalším 30:0 a oba přitom šly na její stranu. Pak už byla v laufu, a to se do toho těžko dostává zpátky.

Dokážete říct, jak na tento zápas budete s odstupem času vzpomínat?

Momentálně jsem zklamaná, hodně mě mrzí, že jsem to po otočce ve druhém setu nedokázal dotáhnout do vítězného konce. Bohužel to nevyšlo, ale zpětně se na to budu koukat jako na obrovskou zkušenost a zážitek. Věřím, že mi to pomůže do budoucna.