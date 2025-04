Fruhvirtová se vyjádřila k neúčasti na BJK Cupu: Kapitán vše věděl, reakce mě mrzí

Češky se španělským výběrem v sobotu prohrály 1:2 a na zářijový finálový turnaj do Šen-Čenu nepostoupily. Pála měl kvůli rozsáhlé marodce problémy se složením týmu, proto oslovil i Fruhvirtovou, která už v reprezentaci jednou byla. „Nebál bych se ji nasadit do singla nebo do debla,“ říkal kapitán.

Mladá tenistka však účast odmítla. A po svém sobotním vystoupení v Rouenu četla negativní ohlasy. „Když se mi omluví z vážných rodinných důvodů, tak to vůbec nechci rozporovat. Ale hrát ve stejný den na turnaji mi přijde nešťastné a jako blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím, jsem zklamaný,“ prohlásil Pála.

Fruhvirtová se v neděli večer k situaci vyjádřila. „Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem Petrem Pálou, kterému jsem se osobně řádně omluvila a vysvětlila, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit a které mě zasáhly natolik, že mi znemožňovaly být ready reprezentovat, obzvlášť před domácími fanoušky, když jsem věděla, že bych nebyla stoprocentně připravena,“ napsala.

K tomuto vysvětlení přidala i další zdůvodnění – i ji totiž měly podle jejích slov sužovat zdravotní problémy. „Potýkala jsem se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici, kde nebylo jasné, zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později, než byl sraz na BJK Cup. I o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala.“

lindafruhvirtova Ahoj všichni, ráda bych se vyjádřila k situaci ohledně BJK Cupu. Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem Petrem Pálou, kterému jsem se osobně řádně omluvila a vysvětlila, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit a které mě zasáhly natolik, že mi znemožňovaly být ready reprezentovat, obzvlášť před domácími fanoušky doma v Česku, když jsem věděla, že bych nebyla stoprocentně připravena.



Do toho jsem se potýkala se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici, kde nebylo jasné zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později než byl sraz na BJK Cup, i o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala. Na poslední chvíli jsem se rozhodla na turnaj odjet. Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoct. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny a z některých výroků jsem velmi zklamaná.



Děkuji za pochopení a veškerou podporu, kterou mi dáváte. Moc si toho vážím.



Linda oblíbit sdílet odpovědět uložit

Nakonec na podnik WTA 250 ve francouzském městě přece jen odcestovala. V prvním kole kvalifikace dokázala zvítězit ve třech setech, nedělní druhé kolo prohrála.

„Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoct. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny a z některých výroků jsem velmi zklamaná,“ dodala.