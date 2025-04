Fruhvirtová se omluvila z reprezentace, ale v Rouenu hrála. Jsem zklamaný, říká Pála

„Když se mi omluví z vážných rodinných důvodů, tak to vůbec nechci rozporovat. Ale hrát ve stejný den na turnaji mi přijde nešťastné a jako blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím,“ říkal Pála na sobotní tiskové konferenci po porážce se Španělskem 1:2, která rozhodla o tom, že Češky na finálový turnaj nepostoupí.

Fruhvirtová tři hodiny před začátkem tohoto souboje nastoupila do prvního kola kvalifikace turnaje WTA v Rouenu, v němž porazila Italku Pieriovou.

„Jestli to ovlivní její budoucí nominaci? Uvidíme, teď nechci spekulovat,“ doplnil Pála. „Jen jsem čekal, že bude hrát zápas později, ne ve stejný den jako my tady v Ostravě. Jsem zklamaný.“

Fruhvirtová v minulosti platila za velký talent českého tenisu, ale v posledních sezonách se spíše trápila.

Nicméně v březnu se znovu připomněla: díky postupu do třetího kola turnaje v Miami a následnému finále akce kategorie WTA 125 v Mexiku se propracovala na aktuální 161. místo světového žebříčku. Ve zdecimovaném českém družstvu by byla trojkou.

Vzhledem k tomu, že Marie Bouzková do Ostravy přicestovala z antukového turnaje v Bogotě, se klidně mohla dostat i do zápasové nominace. V její prospěch by hovořila i větší praxe na betonu, na kterém se ve Slezsku hrálo.

Nicméně Pálovi sdělila, že z osobních důvodů nedorazí.

„Nechtěla je specifikovat, což by měl člověk respektovat,“ říkal český kapitán v úterý. „Vím, že Linda má tenis ráda, určitě by byla přínosem. Už si zažila domácí reprezentační premiéru (v kvalifikaci v roce 2022), takže by to pro ni bylo lehčí. Nebál bych se ji nasadit do singla nebo do debla.“

„Když jsme se bavili, nevěděl jsem, jak dohraje Maruška Bouzková v Bogotě. Mohla být v semifinále nebo ve finále, a to by přiletěla až v úterý. V takovém případě by první další volba byla pravděpodobně Linda. I tohle věděla. Nebylo by to tak, že by si sem přijela sednout. Ale z důležitých důvodů nepřijede.“

Linda Fruhvirtová během kvalifikace BJK Cupu 2022 poslouchá rady kapitána Petra Pály.

Češkám ostravská skupina nevyšla, po čtvrteční výhře nad Brazílií 2:1 v sobotu podlehly Španělkám 1:2 a v listopadu je čeká baráž.

A kromě zklamání z neúspěchu zůstala v týmu i hořkost z podivného jednání Fruhvirtové.

„Když se někdo omlouvá z rodinných důvodů, tak se o tom asi nechce nikde bavit. Rozumíte? Tak to respektujte,“ sdělil pro web iSport otec tenistky Hynek Fruhvirt.