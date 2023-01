Jako sestry Williamsovy? Inspirují, ale na srovnání je brzy, ví Fruhvirtová

„Samozřejmě je to čest, ale určitě nás nejde srovnávat se Serenou a Venus, to jsou sportovní legendy,“ hlásí Linda Fruhvirtová, která se na Australian Open probojovala až do osmifinále.

I přes její výhrady postup do této fáze grandslamu skutečně připomíná rukopis amerických hvězd.

Serena Williamsová jen pár měsíců před sedmnáctými narozeninami rovněž slavila účast mezi šestnáctkou nejlepších: v roce 1998 okusila osmifinálový zápas Roland Garros.

O rok dříve zazářila i starší Venus, která coby sedmnáctiletá razantně vstoupila mezi nejlepší hráčky světa, když při své premiéře na US Open prohrála až ve finále s Martinou Hingisovou.

„Moc rády jsme je sledovaly, jsou pro nás velkou inspirací,“ přiznává Fruhvirtová inspiraci legendárními Američankami. „Ale nikdy jsme je nechtěly napodobovat. Můžeme být hodně dobré, ale na srovnání se sestrami Williamsovými je rozhodně ještě brzy.“

Stejně jako Serena, která kariéru loni ukončila, vyniká i Linda Fruhvirtová skvělým bekhendem. „Hraju ho moc ráda, odmala k němu mám dobré základy.“ Navíc obě nadané sestry příležitostně trénují v akademii vyhlášeného kouče Patricka Mouratogloua, který mezi lety 2012 a 2022 vedl právě Serenu.

Rozdíly v první stovce jsou minimální

Zatímco většina hráček by se v sedmnácti letech možná nechala zlomit narůstající pozorností a drobnohledem diváků, Fruhvirtová na Australian Open fanoušky naopak burcovala. „Miluju hrát před lidmi, proto jsem publikum během zápasů hecovala. Moc mě baví, když lidi fandí, taková atmosféra vás úplně pohltí.“

Na své cestě melbournským grandslamem zdolala Australanky Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou, přehrála také krajanku Markétu Vondroušovou. Až v pondělním osmifinále nestačila na Chorvatku Donnu Vekičovou 2:6, 6:1 a 3:6.

Linda Fruhvirtová a Chorvatka Donna Vekičová po osmifinálovém utkání na Australian Open.

Fruhvirtové byla rázem plná Austrálie, podporovali ji lidé na kurtu a po utkáních odpovídala na otázky médií v hlavním sále, kam přicházejí největší tenisové osobnosti. „Těším se, že se sem vrátím,“ předesílá.

Víru, že může čelit komukoliv, začala Fruhvirtová pociťovat na loňském podniku v Miami, do jehož hlavní soutěže se dostala díky divoké kartě. „Byl to první turnaj, kde jsem porazila hráčky z první stovky i padesátky. Vyhrála jsem tři zápasy v řadě, což mi určitě dodalo sebevědomí.“

Zdolala tehdy 66. Danku Koviničovou, 24. Elise Mertensovou a díky skreči za stavu 6:2, 3:0 i dvojnásobnou grandslamovou šampionku Viktorii Azarenkovou, která v té době figurovala na šestnácté příčce pořadí WTA.

V prvních třech kolech australského grandslamu sice vyfasovala hůře umístěné hráčky, všechny ale stihly posbírat více zkušeností.

„Myslím, že rozdíly v první stovce žebříčku jsou minimální, kdokoliv může porazit kohokoliv. V zápasech proti elitním hráčkám nedostanete tolik příležitostí, takže když se nějaká naskytne, musíte ji využít,“ ví Fruhvirtová.

Sebevědomá, ale skromná

Když se reportéři v Melbourne Lindy Fruhvirtové zeptali na nejsilnější zážitek z Australian Open, bez rozmýšlení odpověděla: „Úspěch Brendy.“ Tažení patnáctileté sestry z kvalifikace do prvního kola sledovala pečlivě, společně s ní zápasy i prožívala.

„Měla těžká utkání v kvalifikaci a hned na první pokus se probojovala do hlavní soutěže, kde byla nejmladší účastnicí,“ hrdě vypráví starší sestra.

Patnáctiletá Brenda Fruhvirtová se raduje z výhry v kvalifikaci na Australian Open.

„Byl to náš první společný grandslam. Loni jsme měly hodně odlišný program a na turnajích jsme se příliš nepotkávaly. Určitě jsme si to tady spolu užily, už se nemůžeme dočkat dalších společných akcí.“

Na těch bude brzy už plnoletá Linda Fruhvirtová sbírat další cenné zkušenosti. „Aktuálně je to v ženském tenise velmi otevřené, proto je důležité soustředit se vždy na nejbližší zápas,“ vysvětluje.

Tlaku po úspěších se Fruhvirtová nebojí, naopak má radost, že soupeřky budou vědět, s kým mají tu čest. „S přibývajícími zápasy už nebudu neznámou mladou hráčkou, všichni budou vědět, s kým hrají,“ těší se.