Opravdu jsem vyhrála? Fruhvirtová se divila, ale věřila si už před turnajem

„Myslím, že velmi důležité bylo vydržet a snažit se ji tlačit, protože umí vrátit spoustu míčů. Musela jsem ji tlačit, dokud jsem výměnu nevyhrála,“ hodnotila přešťastná Fruhvirtová zápas na tiskové konferenci.

Kdy jste bitvu zlomila ve svůj prospěch?

Důležité bylo, že jsem ve třetím setu snížila na 2:3, i když jsem čelila brejkbolu. Pak jsem dostala šanci na brejk, kterou jsem využila, a byla jsem zpátky v zápase. Říkala jsem si: „Dobře, pojď si pro to, pojď hrát to, co ti přineslo úspěch v prvním setu.“

Pomohli vám i diváci, které jste se snažila vyhecovat?

Atmosféru jsem si užívala, na druhý a třetí set už byly tribuny plné. Lidi fandili nejen mně, ale i dobrému tenisu. Bylo to skvělé, taková atmosféra vás samozřejmě strhne. Už jako malá jsem se koukala v televizi na zápasy s takovým publikem a říkala jsem si, že je jednou chci zažít taky.

Jak byste popsala pocity, které jste zažívala po mečbolu?

Byl to určitě neskutečný moment pro celou mou kariéru. Dostala jsem se do druhého týdne grandslamu, což pro mě moc znamená. Ve třetím setu jsem prohrávala už 1:3, nakonec jsem ale vyhrála 6:3. Chvíli jsem to vstřebávala ve stylu: „Opravdu jsem zápas vyhrála?“ Ve třetím setu se to opravdu rychle otočilo, jsem ráda, že můžu úspěch sdílet se svou rodinou.

Na kurtu jste si nechala ošetřit stehno, prozradíte, co vás limitovalo?

Je to něco, s čím jsem se potýkala už před začátkem turnaje. Chvíli se to lepší, pak zase horší, pak zase lepší… Není to ale něco, co by mě mělo zastavit. Prostě si to jen nechám zatejpovat a jdu dál.

Což jste ukázala i tím, že jen pár hodin po singlu jste nastoupila do druhého kola čtyřhry. A znovu jste hrála derby, tentokrát proti Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.

Taky jsem si říkala, že je to zajímavá náhoda. Zatím životní den a během něj potkávám jednu Česku za druhou. Nejdřív Markétu v singlu a večer pak i Báru s Katkou v deblu. Prostě to takhle vyšlo.

Teď už se můžete soustředit jen na dvouhru, v pondělí vás čeká osmifinále. Co tomu říkáte?

Je to pro mě fantastický úspěch a neuvěřitelný pocit, jsem moc šťastná, že můžu říct: „Ahoj, druhý týdne.“ Je to moje teprve druhá účast v hlavní soutěži grandslamu a postoupila jsem už do osmifinále.

Pomýšlela jste na takový výsledek už před turnajem?

Asi nemůžu říct, že by mě to nenapadlo, že bych si nevěřila, že to můžu dokázat. Samozřejmě jsem věřila tomu, že se něco takového může stát. A pak jsem dostala šanci a využila ji.

Navíc na jednom ze čtyř největších tenisových podniků.

O to je postup cennější. Někteří hráči se na grandslamech třeba ze začátku trápí. Navíc v juniorkách mi grandslamy naopak vůbec nešly. Paradoxně jsem úspěšnější teď v ženách, což je asi ta lepší možnost.

V osmifinále narazíte na Chorvatku Vekičovou, 64. hráčku žebříčku. Co o ní víte?

Je to zkušená hráčka, na okruhu se pohybuje už dlouho. Sice ne v úplné top špičce, ale v užší určitě je. Rozhodně má své kvality, takže to bude skvělý zápas. Ještě se na ni pořádné připravím, v neděli mám tréninkový den a půjdu zase do toho.