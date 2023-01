Úder levačkou i čeština v publiku. Fruhvirtová válela, teď ji čeká derby

„Když jsem byla malá, vždy jsem snila o tom, že budu hrát na velkých kurtech před mnoha lidmi. Dívala jsem se na televizi a říkala jsem si: Ano, tady jednou budu,“ líčila českým reportérům po čtvrteční výhře 6:3 a 6:2 ve druhém kole nad domácí Kimberly Birrellovou.

Jelikož se střetla s australskou držitelkou divoké karty, která na úvod turnaje vyřadila nasazenou Kaiu Kanepiovou, pořadatelé jejich duel delegovali do nablýskané Kia Areny s kapacitou pět tisíc míst.

„Atmosféra byla skvělá, moc jsem si ji užila. Kurt byl velký a dost zaplněný. Většina lidí samozřejmě chtěla, aby vyhrála moje soupeřka, ale fandili i dobrému tenisu. Odehrály jsme pár super výměn. Měla jsem tam i své fanoušky, slyšela jsem češtinu,“ líčila, jak si užívala líbivých kulis.

A svým výkonem si získala přízeň původně nepřejícího obecenstva. Třeba když si v jedné z výměn v nouzi přehodila raketu do levé ruky a balon ještě dokázala odehrát zpět.

„U úderu jsem byla na poslední chvíli, a tak jsem zkusila míček vyškrábnout do výšky, abych ji přelobovala. Dala jsem to aspoň do kurtu, ale ona smeč nezkazila. Občas to tak dělám, někdy mi to vynese bod, někdy ne, ale často úder vrátím.“

Zručnost podpořila šesti esy a 15 vítěznými údery. „Myslím, že jsem velmi dobře servírovala, hlavně když jsem to potřebovala nejvíc. Zůstala jsem klidná a pozitivně naladěná. Držela jsem se své hry.“

Nebojácným představením a přesvědčivou výhrou 6:3, 6:2 zaujala natolik, že na otázky zástupců médií odpovídala v hlavním sále, kam přicházejí největší tenisové osobnosti.

„Je to zase nový zážitek, v takové místnosti jsem tiskovku ještě nedělala. Je to určitě hezké,“ těšilo mladou Češku.

Při teprve druhé účasti v grandslamové hlavní soutěži, debut si odbyla na loňském US Open, se probojovala do třetího kola. „Je to skvělý pocit, zahrála jsem super zápas. Uvidíme, jak daleko to půjde.“

O postup do osmifinále se v sobotu utká s krajankou Markétou Vondroušovou, která zaskočila světovou dvojku Uns Džábirovou.

„Bude to super zápas, nemám co ztratit. Dám do toho všechno a uvidíme,“ slibuje Fruhvirtová.