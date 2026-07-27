Viděla Praha zrod hvězdy? Milovnici hokeje zdobí vymírající úder, vede ji šampionka

Reprezentuje Rakousko, je jí teprve 18 let a hraje jednoručný bekhend, což v současném tenise, obzvláště ženském, představuje ojedinělý jev.
Na kurtu ji proto rozhodně nepřehlédnete, navíc měří 185 centimetrů. Soupeřky tedy může trápit dělovým a těžko čitelným servisem.
V nedělním finále Prague Open zdolala Ukrajinku Darju Snigurovou 7:6, 6:2 a získala premiérový titul z okruhu WTA. „Na začátku jsem byla trochu nervózní, v prvním setu jsem prohrávala 0:3. Ale jsem moc šťastná, že se mi zápas podařilo otočit,“ popisovala.
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V žebříčku díky triumfu vylétla ze 74. pozice na 45., před ní se nachází pouze jedna mladší rivalka.
Na její rozvoj už dva a půl roku dohlíží bývalá vynikající italská tenistka Francesca Schiavoneová, šampionka Roland Garros 2010. Taggerová se jí na antukovém grandslamu přiblížila loni, kdy vyhrála dvouhru juniorek.
Má tedy všechny předpoklady k tomu, aby už brzy nakoukla mezi absolutní světovou elitu.
Na svůj velmi mladý věk působí nezvykle vyspěle. V Praze se nelekala těžkých momentů, třeba závěr sobotní semifinálové bitvy s Barborou Krejčíkovou zvládla mazácky.
Také při rozhovorech působila přirozeně. A jen tak mimochodem, ovládá tři různé jazyky – němčinu, angličtinu i italštinu.
„Byl to pro mě úžasný týden. Diváci nám dávali neskutečnou energii,“ děkovala několikatisícové návštěvě, která jí aplaudovala po finálové výhře.
V tiskovém středisku také odpovídala na dotaz, který nejspíš bude slýchat stále častěji. Proč hraje bekhend jednou rukou, když tento úder v tenise prakticky vymírá?
„Začínala jsem s obouručným, ale bylo pro mě přirozenější hrát jednoručný. Ve 12 letech jsem se proto vsadila s trenérem, že když vyhraju turnaj, na který jsme se zrovna chystali, zůstanu u jednoručného.“
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Netřeba dodávat, jak si tehdy vedla...
Za jeden ze svých vzorů nepřekvapivě zmínila Rogera Federera, velmi dobře zná české vrstevnice Terezu Valentovou či Lauru Samson. „Od jedenácti let hrajeme stejné turnaje.“
Jelikož pochází z rakouských hor, má blízko k zimním sportům. Když má čas, ráda si zalyžuje nebo zahraje hokej. A tak samozřejmě ví, že právě Česko je v tomto sportu světovou velmocí...
„Před pár dny jsme se tady ptali řidiče, jestli se kouká na fotbal, ale on říkal, že sleduje jen hokej,“ prozradila, že závan hluboce zakořeněné tradice měla možnost sama poznat.
Je jasné, že teď bude čím dál více fanoušků, expertů i soupeřek pozorovat, kam se bude její tenisová kariéra ubírat.
Letošní sezonu začínala jako 154. hráčka světa, na konci července už se nachází o sto míst výše.
Slova uznání pro ni měla i Krejčíková, která jí v Praze jako jediná dokázala vzít set.
„Byla jsem překvapená, jak dobře servíruje. Taky se dobře hýbala. Nevím, jak bude bekhend jednoruč stíhat na rychlejších površích, každopádně se snažila diktovat hru, je šikovná, umí to proložit čopem... A je určitě svědomitější typ, podle toho, jak jsem ji viděla se připravovat.“
Nicméně svůj první titul na okruhu WTA Taggerová jako bůhvíjak významný milník nebere.
„Neříkám si, že teď mám splněný jeden cíl a mířím hned na další. Důležité je jít den po dni a nedívat se na výsledky. Ty pak jednoho dne přijdou.“
Vlastně už přicházejí. A je dost pravděpodobné, že brzy budou ještě lepší.