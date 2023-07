Liberec vyhlíží tradiční tenisový challenger, jedničkou bude Macháč

Profesionální organizace mužského tenisu již zveřejnila seznam přihlášených hráčů. S výjimkou loňského vítěze Jiřího Lehečky, který se už zabydlel v první světové padesátce mužů, budou pod Ještědem startovat další čeští daviscupoví reprezentanti.

Jedničkou na Svijany Open bude Tomáš Macháč, 108. hráč světového žebříčku ATP. Mezi nasazenými tenisty budou i Dalibor Svrčina (193. - ATP) a přední světový junior, teprve sedmnáctiletý Jakub Menšík, který atakuje účast ve druhé světové stovce mužů.

Do Liberce přijede i český antukový specialista Vít Kopřiva (249. - ATP), dále se na antukových dvorcích U Jezírka představí slovenští daviscupoví reprezentanti z druhé světové stovky Norbert Gomboš a Lukáš Klein, indická jednička Sumit Nagal, Riccardo Bonadio z Itálie nebo Argentinec Francisco Comesana.

Liberecké tenisové fanoušky tak opět čeká velká porce zajímavých soubojů hráčů z celého světa, a to už od úvodní kvalifikace, ze které postoupí do hlavního pavouku dvouhry šest nejlepších tenistů.

Zápasový program bude začínat v 10 hodin a v závěrečných dvou dnech, kdy se odehrají semifinále a finále, ve 12 hodin. Pořadatelé z LTK Liberec připravili pro diváky doprovodné soutěže a testy, například měření rychlosti podání.

Před mužským challengerem Svijany Open bude areál U Jezírka hostit od 26. do 28. července 1. kolo zóny A mistrovství Evropy týmů kadetů do 16 let za účasti Česka, Chorvatska, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Švédska, Gruzie a Lotyšska. Fanoušci tak možná uvidí v akci budoucí přední tenisty světa.