Friedl: Jsem rád, že si mě Kája vybrala, ale zatím není k čemu gratulovat

Do začátku tenisového US Open sice ještě nějaký ten týden chybí, ovšem už teď je zřejmé, že druhý rok po sobě na něm bude bývalý reprezentant a wimbledonský vítěz ve smíšené čtyřhře (2001) Leoš Friedl fungovat v roli trenéra české hvězdy Karolíny Plíškové.

Určitý rozdíl v obou ročnících ale přesto je. Loni totiž pětačtyřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce, jehož domovem však byl odmalička Dušejov na Jihlavsku, pouze zaskakoval za německého kouče Saschu Bajina, který tehdy nedostal vízum. Zatímco letos už ho nahradí se vším všudy.

„Na novou spolupráci s Kájou se moc těším,“ hlásil Friedl krátce poté, co jeho jméno bývalá světová jednička zveřejnila jako náhradu za Bajina.

Předpokládám, že váš mobil je plný zpráv s gratulacemi. Nebo se pletu?Neříkám, že gratulace nepřijímám, ale počkal bych s nimi, až jestli se nám podaří něco vyhrát. Jsem samozřejmě rád, že si mě Kája vybrala pro spolupráci, nicméně, jak už jsem řekl, zatím není k čemu gratulovat.

Tušil jste, že se k podobné nabídce schyluje?

Docela asi i jo, protože už v průběhu jara tak nějak tým kolem Karolíny zjišťoval v Římě a v Madridu, jak jsem na tom, že by zájem z její strany byl. Ale spíš výhledově. Celé to vyvrcholilo až během Wimbledonu.

Vzal jste si čas na rozmyšlenou? Tedy jestli se vůbec sluší o takové nabídce přemýšlet…

Nemít dvě malé děti, vzal bych to okamžitě bez přemýšlení, ale takhle bylo potřeba se zeptat nejprve mojí ženy. A až poté, co jsem z její strany dostal plnou podporu, jsem do toho šel.

Profil Leoš Friedl Bývalý profesionální tenista se narodil 1. ledna 1977 v Jindřichově Hradci, ovšem odmalička vyrůstal v Dušejově na Jihlavsku. Jeho největším úspěchem je vítězství ve smíšené čtyřhře na Wimbledonu 2001, kde triumfoval s Danielou Hantuchovou. Po skončení hráčské kariéry se dal na trenérskou dráhu. Několik let vedl slovenského tenistu Filipa Poláška, před pár dny se ovšem stal koučem české hvězdy Karolíny Plíškové.

Na to jsem se právě chtěla zeptat. Jak doma přijali fakt, že vás teď uvidí dost zřídka?

Manželka je na to připravená, horší to bude s dětmi. Ty zatím moc nevědí, do čeho jdou. Teď si pořád ještě užíváme společné chvíle, ale ve středu už odlétáme. A to budu pryč pět nebo šest týdnů.

Ještěže existují zařízení jako telefony, tablety a podobně…

To je pravda, jenomže děti, když už je to delší doba, tak moc telefonovat nechtějí. Ale snad to bude lepší, přece jen budou čím dál starší.

Co na vaši nabídku říkal slovenský tenista Filip Polášek, kterého jste až doteď trénoval? Nebral to jako zradu?

Delší dobu se potýkal se zdravotními problémy. Trochu se mu vrátilo zranění, kvůli kterému kdysi s tenisem skončil na pět let. Poslední dva turnaje avizovaly, že bude zřejmě potřebovat zase nějakou pauzu. Vlastně pořád zvažuje, zda to ještě zkusit, nebo si dát například půl roku přestávku. Řeší to s doktory. Já tudíž mohl přijmout jakoukoli jinou nabídku.

Když jsme spolu mluvili loni po US Open, přiznal jste, že se v ženském tenise příliš neorientujete. Zřejmě vás tedy čeká dost učení…

No, trošku jsem pomáhal v Austrálii Švýcarce Belindě Bencicové, když měl její kouč covid, takže občas jsem už nějaké hráčky sledoval. Ono jde ale hlavně o to nastudovat pořádně soupeřku před zápasem. Dneska není problém dohledat její zápasy, podívat se, kde má slabinu, co hraje… Nepotřebuju znát všechny hráčky, stačí vždycky tu, s níž bude Kája hrát.

Nicméně prostředí ženského tenisu je přece jen trochu jiné, nebo ne? Jste na to dostatečně připravený?

Jasně, vztahy v ženském okruhu nejsou vždycky ideální, ale my s Kájou jsme si sedli i lidsky. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem její nabídku přijal.

Dá se říct, že máte podobný pohled na svět? Nebo koníčky?

Zájmy asi ne, Kája nehraje golf. Což je samozřejmě škoda. (směje se) Takže co do koníčků máme společný leda ten tenis. A taky to vypadá, že oba chceme, aby se pracovalo tvrdě, a umíme si udělat srandu sami ze sebe.

Během léta se v Česku vždy každoročně vysílá oblíbený seriál Chalupáři, v němž Evžen Huml v podání Jiřího Sováka říká, že se domnívá, že šťastný život se ženskou je naprosto vyloučená věc. Zdá se, že to vidíte jinak…

V rámci pracovních vztahů bych řekl, že to fungovat může. Ale zase chalupáři byli zkušenější. (směje se)

Když tedy ještě chvilku zůstaneme u odlehčenějších otázek, neřekl jste náhodou doma, když jste jim sděloval, že přišla nabídka od Karolíny Plíškové, že to nebude na dlouho, protože „životnost“ jejích trenérů je poměrně krátká?

(usmívá se) Ne, to jsem nepoužil. Nicméně víme, jak to funguje. Nemusí se zadařit a já můžu skončit třeba už za měsíc nebo za dva. Počítat musí člověk se vším, i s vyhazovem. Ostatně dneska jsou v tenisu dva roky s jedním hráčem skoro rarita.

Jak byste sám sebe charakterizoval coby trenéra? Jste víc cholerik, nebo spíš kliďas?

Určitě kliďas. Všechno je o komunikaci s hráčem. Nebudu někomu vnucovat něco, čemu nevěří. Nabídnu mu, ať to vyzkouší, vysvětlím mu, co by to mělo přinést, a když mi i potom řekne, že to nechce, nejdu do toho. Jak říkám, je potřeba komunikovat.

A vy osobně jste někdy v minulosti coby hráč s nějakým návrhem trenéra nesouhlasil?

Já neměl problém s ničím, mě nikdo nikdy k ničemu nemusel přemlouvat, všechno mě bavilo.

V poslední době vás hodně baví i golf, který ovšem nyní bude muset jít stranou. Jste na to připravený?

Vytvořili jsme s kamarády takovou golfovou čtveřici, a když si přečetli, že mám novou práci, tak mi okamžitě psali, že už takhle mě moc neviděli, a teď že to bude ještě daleko horší. Odpověděl jsem jim, že si budou muset najít jiného čtvrtého. (usmívá se)

Třeba si na některém turnaji mezi zápasy vaší svěřenkyně čas na golf uděláte…

Je pravda, že když jsem byl s Filipem Poláškem a Johnem Peersem letos v Indian Wells a oni prohráli v prvním kole, tak bylo na golf prostoru dost. Až jsem se skoro „přegolfoval“.

Takže hole budete brát pro všechny případy s sebou?

Ne, to ne. Pokud bude náhodou čas, tak si raději nějaké půjčím. Pořád je to jen koníček.

Jaký vás tedy v nejbližší době čeká pracovní program?

Máme před sebou americkou šňůru čtyř turnajů – San José, Toronto, Cincinnati a pak po pauze přijde na řadu US Open.

