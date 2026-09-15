Lehečka: Vystrašit USA antukou? Chtěli jsme, ale nešlo to. Vyhrála jiná priorita

Když tým Tomáše Berdycha coby pořadatel nadcházejícího střetnutí povrch vybíral, antuku zvažoval. Zatímco čeští tenisté na oranžových kurtech vyrostli, pro zámořské hvězdy jsou nejméně oblíbené.
„Když jsme se o tom s kapitánem bavili poprvé, tak já i Kuba Menšík jsme se jednohlasně shodli, že antuku chceme,“ prozradil Jiří Lehečka.
Nakonec ale tato varianta padla. „Bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských a časových důvodů to nebude možné,“ pokračovala aktuální česká dvojka.
|
Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším
V O2 areně by se totiž na údržbu náročnější antukový kurt nestihl včas připravit a po zápase uklidit, protože v hale se hned po Davis Cupu konají další akce.
„Potom jsme dostali na výběr, jestli je pro nás důležitější si zahrát v téhle areně, nebo jet na antuku do Ostravy nebo do Jihlavy, kde už jsme všichni hráli. A rozhodnutí potom bylo naprosto jasné,“ vysvětloval Lehečka.
„Prioritou pro nás bylo zažít utkání v téhle areně, protože nevíme, kolikrát ještě se takováhle šance naskytne. Od chvíle, kdy jsme se poprvé dostali do nominace na Davis Cup, byla pro nás O2 arena největším snem.“
Reprezentanti tudíž upřednostnili nejhonosnější možné kulisy a podporu až patnácti tisíc diváků před ne tak atraktivními, ale z tenisového hlediska potenciálně příznivějšími podmínkami.
„Kdybychom si dali nějakou těžkou mokrou antuku do Ostravy, pravděpodobně by to výhoda byla,“ uvažoval Lehečka po pondělním tréninku v největší české hale. „Ale je potřeba zmínit, že na tvrdém povrchu všichni hrát umíme.“
Připomněl, že na betonu Češi Američany minulý rok ve stejné fázi soutěže porazili, tehdy se hrálo pod otevřeným nebem na Floridě.
A věří, že před domácím publikem se jim to povede znovu a opět postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů.
„Na diváky se moc těšíme,“ prohlásil Lehečka, momentálně 24. tenista světového žebříčku. „Pro Američany, kteří poslední měsíc nastupovali v domácích podmínkách, to bude určitě velký skok. A i pro nás je hrát před vyprodanou halou, která vás žene dopředu, vždycky obrovská výzva.“
|
Američané změnili nominaci na Čechy, finalistu US Open Sheltona v ní pořád mají
Poznal to hned při své premiéře v Davis Cupu. V roce 2019 coby 17letý nastoupil v kvalifikaci v Ostravě proti Nizozemsku a dodnes na tento zážitek vzpomíná.
„Byl jsem hozený do vody a musel jsem se naučit plavat. Než jsem měl jít na kurt, klepaly se mi nohy. Spadlo to ze mě až potom, co jsem vyhrál první game, když jsem věděl, že nedostanu dva kanáry. A myslím si, že mi to strašně moc pomohlo i v dalším tenisovém vývoji.“
Posledním turnajem před Davis Cupem pro něj bylo US Open, kde vypadl ve třetím kole se Stefanosem Tsitsipasem. Jelikož obhajoval čtvrtfinále, s tímto výsledkem spokojený nebyl.
„Ale aspoň jsem měl trošku čas se malinko zotavit a přijet sem v dobré fyzické kondici a odpočinutý.“