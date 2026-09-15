Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lehečka: Vystrašit USA antukou? Chtěli jsme, ale nešlo to. Vyhrála jiná priorita

Stanislav Kučera
  8:30
Jiří Lehečka na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace...

Jiří Lehečka na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu pro Spojeným státům | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Jiří Lehečka hraje forhend v osmifinále US Open.
Jiří Lehečka podává ve třetím kole US Open.
Jiří Lehečka hraje forhend ve třetím kole US Open.
Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.
15 fotografií
Nabízelo se to jako možná taktická výhoda. Zvolit antukový povrch pro Davis Cup s Američany čeští tenisté skutečně chtěli, nicméně nakonec upřednostnili možnost zahrát si před zaplněnou O2 arenou. A věří, že na zámořský výběr v pátek a sobotu ve druhém kole kvalifikace vyzrají i na tvrdém povrchu.

Když tým Tomáše Berdycha coby pořadatel nadcházejícího střetnutí povrch vybíral, antuku zvažoval. Zatímco čeští tenisté na oranžových kurtech vyrostli, pro zámořské hvězdy jsou nejméně oblíbené.

„Když jsme se o tom s kapitánem bavili poprvé, tak já i Kuba Menšík jsme se jednohlasně shodli, že antuku chceme,“ prozradil Jiří Lehečka.

Nakonec ale tato varianta padla. „Bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských a časových důvodů to nebude možné,“ pokračovala aktuální česká dvojka.

Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším

V O2 areně by se totiž na údržbu náročnější antukový kurt nestihl včas připravit a po zápase uklidit, protože v hale se hned po Davis Cupu konají další akce.

„Potom jsme dostali na výběr, jestli je pro nás důležitější si zahrát v téhle areně, nebo jet na antuku do Ostravy nebo do Jihlavy, kde už jsme všichni hráli. A rozhodnutí potom bylo naprosto jasné,“ vysvětloval Lehečka.

„Prioritou pro nás bylo zažít utkání v téhle areně, protože nevíme, kolikrát ještě se takováhle šance naskytne. Od chvíle, kdy jsme se poprvé dostali do nominace na Davis Cup, byla pro nás O2 arena největším snem.“

Reprezentanti tudíž upřednostnili nejhonosnější možné kulisy a podporu až patnácti tisíc diváků před ne tak atraktivními, ale z tenisového hlediska potenciálně příznivějšími podmínkami.

Jiří Lehečka na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace...

„Kdybychom si dali nějakou těžkou mokrou antuku do Ostravy, pravděpodobně by to výhoda byla,“ uvažoval Lehečka po pondělním tréninku v největší české hale. „Ale je potřeba zmínit, že na tvrdém povrchu všichni hrát umíme.“

Připomněl, že na betonu Češi Američany minulý rok ve stejné fázi soutěže porazili, tehdy se hrálo pod otevřeným nebem na Floridě.

A věří, že před domácím publikem se jim to povede znovu a opět postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů.

„Na diváky se moc těšíme,“ prohlásil Lehečka, momentálně 24. tenista světového žebříčku. „Pro Američany, kteří poslední měsíc nastupovali v domácích podmínkách, to bude určitě velký skok. A i pro nás je hrát před vyprodanou halou, která vás žene dopředu, vždycky obrovská výzva.“

Američané změnili nominaci na Čechy, finalistu US Open Sheltona v ní pořád mají

Poznal to hned při své premiéře v Davis Cupu. V roce 2019 coby 17letý nastoupil v kvalifikaci v Ostravě proti Nizozemsku a dodnes na tento zážitek vzpomíná.

„Byl jsem hozený do vody a musel jsem se naučit plavat. Než jsem měl jít na kurt, klepaly se mi nohy. Spadlo to ze mě až potom, co jsem vyhrál první game, když jsem věděl, že nedostanu dva kanáry. A myslím si, že mi to strašně moc pomohlo i v dalším tenisovém vývoji.“

Posledním turnajem před Davis Cupem pro něj bylo US Open, kde vypadl ve třetím kole se Stefanosem Tsitsipasem. Jelikož obhajoval čtvrtfinále, s tímto výsledkem spokojený nebyl.

„Ale aspoň jsem měl trošku čas se malinko zotavit a přijet sem v dobré fyzické kondici a odpočinutý.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Havlíčková vs. ZantedeschiováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:Havlíčková vs. Zantedeschiová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 10:00
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Bartoň vs. BrancaccioTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:Bartoň vs. Brancaccio //www.idnes.cz/sport
15. 9. 10:30
  • 1.67
  • -
  • 2.10
Gachov vs. KolářTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:Gachov vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
15. 9. 13:30
  • 3.02
  • -
  • 1.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Magard v Brně vládl v hlavním zápase. Jako člověka ho neuznávám, řekl Roušal

Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem

Sobotní turnaj Oktagonu v Brně přinesl hned osm ukončení před limitem, domácí fanoušci přesto z arény odcházeli zklamaní. V hlavním zápase padl Radek Roušal, chvíli před ním nedokázal dobrý start...

13. září 2026  8:30,  aktualizováno  15. 9. 8:23

Sejk o nároďáku: Novináři mě hnali na lavičku! Ale s góly třeba pozvánka přijde

Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem.

Minulou středu dostal volno, a tak pohárový zápas v Prostějově, který pro jeho Sigmu skončil vypadnutím, sledoval pouze z tribuny. I tak fotbalista Václav Sejk prožíval každý nezdar i povedenou akci...

15. září 2026  8:10

Česko vs. Itálie na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, tabulka a TV přenos

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Čeští volejbalisté jsou po třech odehraných zápasech na ME neporaženi. V úterý večer je v Modeně čeká domácí Itálie, úřadující mistr světa a jeden z hlavních favoritů na zlato. Utkání Česko – Itálie...

15. září 2026

Frťala motivoval Teplice sestřihem gólů: Ale trefili jsme jen holuba na střeše

Teplický trenér Zdenko Frťala.

Do branky se Kryštof Lichtenberg v první fotbalové lize postavil teprve podruhé, na domácích Stínadlech dokonce premiérově. A hned proti mistrovské Slavii, před více než třinácti tisíci diváky....

15. září 2026  7:49

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

15. září 2026  7:40

Šlégr o proměně Litvínova: Alby chce reprezentační styl, hraje tak i Crosby

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hlinkův stadion mohl být liduprázdný, opuštěný, mrtvý, místo toho bude ve středu zase pulzovat extraligovým životem. Hokejový Litvínov přežil klinickou smrt a pod legendami, které ho resuscitovaly,...

15. září 2026  7:15

Chci ten pocit zažívat znovu. Jak Johannessen už nevěřil, že někdy vyhraje

Nečekaný vítěz 21. etapy Vuelty Tobias Halland Johannessen (Uno X) slaví při...

Kličkoval ze strany na stranu. Kroutil se, cenil zuby. Pomáhal si vším. Když pak projel bílou čáru na vrcholu Collado del Alguacil, sklonil smutně hlavu. Nedoručil úsilí týmu Uno-X. Druhý. Zase....

15. září 2026  6:45

Karlovy Vary – Třinec: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím...

Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tipsport extraligy. V předehrávce 1. kola se utkají týmy, které na sebe narazily také v dubnovém semifinále play off. Kde zápas sledovat...

15. září 2026

WTA Sao Paulo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Dominika Šalková v akci během osmifinále Prague Open.

Druhým ročníkem pokračuje menší tenisový turnaj žen WTA 250 v Sao Paulu. V Brazílii se od 14. do 20. září 2026 představí i české hráčky, sledujte je v přímých přenosech online.

15. září 2026

A co Sparta jako umění? Nejen kopačák a stadion, říká tvůrce unikátních plakátů

Premium
Vratislav Pecka, který si říká PosterLad, se svými plakáty.

Od našeho zpravodaje v Arménii I když si chvíli lámete hlavu a vymýšlíte chytáky, nepřijdete si na něj. S jakým číslem před víc než dvaceti lety kopal ve Spartě rebel Pacanda? „Osmnáct,“ přiletí rychlá odpověď. A co takhle...

15. září 2026

Newcastle s Horníčkem v bráně dostal v Leedsu čtyři góly. Úřadoval Calvert-Lewin

Zklamaný Lukáš Horníček po třetím gólu Leedsu.

Fotbalisté Newcastlu zaznamenali v dohrávce 4. kola anglické Premier League první porážku v novém soutěžním ročníku. A to pořádně krutou. Český brankář Lukáš Horníček totiž na hřišti Leedsu inkasoval...

14. září 2026  20:50,  aktualizováno  23:15

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

14. září 2026  23:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet