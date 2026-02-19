Lehečka ve čtvrtfinále v Dauhá nestačil na Filse, Menšík zkusí zaskočit Sinnera

  17:17
Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Dauhá ve čtvrtfinále, s Arthurem Filsem prohrál dvakrát 3:6. Francouz nastoupí v semifinále buď proti Jakubu Menšíkovi, nebo světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie, kteří se střetnou ve čtvrtek večer.

Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open | foto: Reuters

Lehečka v úvodních dvou kolech v Kataru neztratil ani set, ale proti Filsovi se mu nedařilo. V prvním setu osmý nasazený hráč přišel o podání dvakrát a ve druhé sadě třikrát. Zaznamenal také 32 nevynucených chyb.

V semifinále může Fils narazit na dalšího českého reprezentanta. Finalista turnaje v Dauhá z roku 2024 Menšík by však musel ve večerním zápase porazit čtyřnásobného grandslamového vítěze Sinnera.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Fils (Fr.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3

Tenisový turnaj žen v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) - Siniaková, Hunterová (7-ČR/Austr.) 7:6 (7:4), 6:4

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Pocta pro rychlobruslaře. Vlajku na zakončení her ponesou Jílek a Sáblíková

Aktualizujeme
Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Jejich příběhy patřily k nejsilnějším z české výpravy na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Martina Sáblíková se navzdory nemoci rozloučila se zimním sportovním svátkem coby aktivní...

19. února 2026  17:10

Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Jílek je na trati na 1500 metrů průběžně čtvrtý

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek ve vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Své první dvě vystoupení na olympijských hrách proměnil v medaile, ve čtvrtek se rychlobruslař Metoděj Jílek v Miláně představí potřetí. Na trati 1500 metrů mezi největší favority na cenný kov...

19. února 2026  15:30,  aktualizováno  16:57

Skialpinismus má švýcarskou a taky trochu českou vítězku, medaile jde i do Ruska

Švýcarka s českými kořeny Marianne Fattonová je první olympijskou šampionkou ve...

Premiérovými olympijskými vítězi ve skialpinismu jsou Španěl Oriol Cardona a Švýcarka Marianne Fattonová, dcera bývalé československé běžkyně na lyžích Anny Janouškové. V chumelenici v Bormiu vyhráli...

19. února 2026  16:52

13. den ZOH 2026 ONLINE: Sdruženáři osmí, curleři slaví. Jílek jede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Hokejistky...

19. února 2026,  aktualizováno  16:48

Na paralympiádu pojedou další tři Češi včetně naděje, která vítězila za Rakousko

Carina Edlingerová v české kombinéze.

Česká nominace pro zimní paralympiádu se rozšířila o tři sportovce. Divokou kartu od Mezinárodního paralympijského výboru dostala i medailová naděje v para biatlonu Carina Edlingerová, uvedl Český...

19. února 2026  16:41

Katastrofa, nechápala Dürrová. Ve slalomu zaváhala po necelých dvou sekundách

Lena Dürrová zklamaná v cíli druhého kola olympijského slalomu v Cortině...

Po prvním kole olympijského slalomu byla Lena Dürrová druhá. Rychleji se v Cortině kolem branek dokázala prokličkovat jen hvězdná Mikaela Shiffrinová. Znovu se to však stalo. V ten nejdůležitější...

19. února 2026  16:40

Poškození stadionu i pyrotechnika. Slavia zaplatí za chování fanoušků 120 000 korun

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Fotbalová Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v úvodních jarních ligových zápasech v Pardubicích a proti Mladé Boleslavi pokutu celkem 120 000 korun. Ostrava dostala za porušení povinností...

19. února 2026  16:25

Hrané kraťasy fotbalistek se prodaly za víc než dresy. Fanoušci mluví o sexualizaci

Fotbalistky italského AS Řím

Fotbalové fanoušky zaujala online aukce zápasem nošených kompletů fotbalistek AS Řím. Na specializovaném aukčním portálu se totiž hráčské kraťasy prodávaly za výrazně vyšší částky než podepsané...

19. února 2026  16:06

Tombola, chaos, rána ještě před zápasem. Švédové po vyřazení opět viní trenéra

Smutný švédský gólman Jacob Markström bezprostředně po vyřazení z olympijského...

Měli být tím třetím vzadu. Hlavním vyzývatelem Kanady a Spojených států. Olympijský turnaj ale švédským hokejistům skončil nečekaně brzy. „Cítím prázdnotu, bolí to,“ neskrýval zklamání Mika...

19. února 2026  15:46

Sdruženář Oftebro slaví třetí zlato, Vytrval a Konvalinka byli ve sprintu dvojic osmí

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na...

Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro ovládl na zimních olympijských hrách i sprint dvojic s Andreasem Skoglundem, po triumfu v individuálních závodech se skoky na středním a velkém můstku tak získal...

19. února 2026  11:02,  aktualizováno  15:23

Zavřela jsi jim pusu. Kilde poslal Shiffrinové po zlatém slalomu dojemný vzkaz

Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Women's Slalom Victory Ceremony...

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová se po osmi letech znovu dočkala olympijského zlata. Po závodě se na ni sesypaly gratulace z celého světa, jedno vyznání ale mezi všemi vyčnívalo. To od...

19. února 2026  15:15

