Lehečka ve čtvrtfinále v Dauhá nestačil na Filse, Menšík zkusí zaskočit Sinnera

Lehečka v úvodních dvou kolech v Kataru neztratil ani set, ale proti Filsovi se mu nedařilo. V prvním setu osmý nasazený hráč přišel o podání dvakrát a ve druhé sadě třikrát. Zaznamenal také 32 nevynucených chyb.
V semifinále může Fils narazit na dalšího českého reprezentanta. Finalista turnaje v Dauhá z roku 2024 Menšík by však musel ve večerním zápase porazit čtyřnásobného grandslamového vítěze Sinnera.
Tenisový turnaj mužů v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Tenisový turnaj žen v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů
Čtyřhra - čtvrtfinále: