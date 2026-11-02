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Lehečka v žebříčku vystoupal na patnáctou příčku, jedničkou už je Zverev

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  8:54

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Jiří Lehečka ve finále turnaje v Basileji | foto: AP

Český tenista Jiří Lehečka si díky finálové účasti v Basileji ve světovém žebříčku polepšil o šest míst a posunul se na 15. příčku. Novou jedničkou je Alexander Zverev z Německa.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka v Basileji nestačil pouze na Valentina Vacherota z Monaka, kterému podlehl 6:2, 3:6, 3:6 a prohrál i třetí finále v sezoně. Na kontě tak má stále dva tituly, naposledy triumfoval loni v lednu v Brisbane.

Díky posunu v žebříčku se Lehečka v pořadí ATP stal českou jedničkou. Přeskočil Jakuba Menšíka, kterému patří 16. místo. V první stovce jsou ještě Vít Kopřiva (62.) a Tomáš Macháč (69.).

Další prohrané finále. Lehečka neuhájil vedení a titul z Basileje mu unikl

V ženském pořadí je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na sedmé příčce. Na osmé místo se posunula úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková a žebříčku čtyřhry stále vládne Kateřina Siniaková.

Devětadvacetiletý Zverev měl jistotu posunu do čela světového žebříčku už na začátku října, kdy dosavadní světová jednička Jannik Sinner kvůli zranění ukončila sezonu a Španěl Carlos Alcaraz neuhrál potřebné body.

Posun na první místo si Zverev, který letos ovládl Roland Garros a US Open, oficiálně zajistil minulý týden postupem do čtvrtfinále turnaje ve Vídni. Stal se 30. světovou jedničkou od zavedení žebříčku v roce 1973 a druhým Němcem na trůnu po Borisi Beckerovi.

Tenisové žebříčky (k 2. listopadu)

Ke 2. listopadu (v závorce předchozí umístění)

Muži – ATP
Dvouhra: 1. (2.) Zverev (Něm.) 9550 bodů, 2. (1.) Sinner (It.) 9450, 3.(3.) Alcaraz (Šp.) 6100, 4. (4.) Shelton (USA) 4530, 5. (5.) Medveděv (Rus.) 3860, 6. (6.) Cobolli (It.) 3690, 7. (8.) Fils (Fr.) 3525, 8. (9.) Tiafoe (USA) 3430, 9. (10.) De Minaur (Austr.) 3410, 10. (11.) Jódar (Šp.) 3209, ...15. (21.) Lehečka 2580, 16. (16.) Menšík 2545, 62. (64.) Kopřiva 844, 69. (71.) Macháč (všichni ČR) 819.

Čtyřhra: 1. (1.) Patten (Brit.) a Heliövaara (Fin.) oba 9270, 3. (3.) Skupski (Brit.) 6980, 4. (4.) Harrison (USA) 6070, 5. (5.) Zeballos (Arg.) 5530, 6. (6.) Granollers (Šp.) 5530, 7. (7.) Vavassori (It.) 5450, 8. (8.) Arévalo (Salv.) 5245, 9. (9.) Pavič (Chorv.) 5245, 10. (10.) Bolelli (It.) 5150, ...35. (35.) Rikl 2215, 41. (39.) Nouza 1950, 43. (40.) Pavlásek 1900, 75. (76.) Paulson 1103, 77. (77.) Vocel (všichni ČR) 1054.

Ženy – WTA
Dvouhra: 1. (1.) Rybakinová (Kaz.) 8099 bodů, 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 6485, 3. (3.) Andrejevová (Rus.) 6306, 4. (5.) Gauffová 5763, 5. (4.) Pegulaová (obě USA) 5760, 6. (6.) Svitolinová (Ukr.) 5121, 7. (7.) Muchová 4665, 8. (9.) Nosková (obě ČR) 4343, 9. (8.) Šwiateková (Pol.) 4188, 10. (10.) Kosťuková (Ukr.) 3910, ...23. (24.) Bouzková 1959, 29. (29.) Bartůňková 1711, 33. (32.) Bejlek 1614, 47. (49.) Siniaková 1143, 48. (46.) Krejčíková 1133, 51. (51.) Plíšková 1105, 85. (87.) Valentová 853, 94. (92.) Viďmanová (všechny ČR) 812.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 11 050 bodů, 2. (2.) Townsendová (USA) 8620, 3. (4.) Dabrowská (Kan.) a (3.) Stefaniová (Braz.) obě 8495, 5. (5.) Čang Šuaj (Čína) 6575, 6. (6.) Kruničová (Srb.) 6030, 7. (7.) Danilinová (Kaz.) 5930, 8. (9.) Melicharová-Martinezová (USA) 4855, 9. (10.) Mladenovicová (Fr.) 4685, 10. (8.) Mertensová (Belg.) 4403, ...35. (36.) Bouzková 2348, 40. (41.) Nosková 2145, 54. (54.) Malečková a Škoch obě 1708, 59. (58.) Detiuc 1581, 64. (64.) Sisková (všechny ČR) 1380.

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