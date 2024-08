Soupeř je na vztekání zvyklý, já neměl výbušnost, líčil Lehečka. A co Alcaraz?

„Mám smíšené pocity,“ říkal Lehečka českým novinářům po páteční porážce se světovou šestkou. „Nepřišlo mi, že bych hrál nějak strašně špatně, ale na něm bylo vidět, že je rozehraný a že se nacítil na formu, kterou potřebuje.“

Jak jste sám zmínil, Rubljov vás přehrával hlavně na podání a příjmu. Šlo s tím vůbec něco dělat?

V takových případech je řešení začít hrát stejně, ne-li líp, a čekat na jeho slabší chvilku. Ale on byl bohužel na returnu tak kvalitní, že i když jsem si občas servisem pomohl, tak dokázal potrestat mé slabší chvilky. Byl aktivnější, hrál líp a zaslouženě vyhrál.

Soupeř je známý bouřlivým chováním, rozčiloval se i ve druhé sadě. Cítil jste, že byste ho mohl dostat pod tlak?

Těžko říct. On je už tak zvyklý, že se vzteká. Ani mi nepřijde, že by ho to nějak rozhodilo. Ale byly tam momenty, hlavně ve druhém setu, kdy jsem šanci měl. Mohl jsem mu prorazit podání, s trochou štěstí jsem set mohl i vyhrát. Ale bohužel se mi to nepovedlo.

Jak vám bylo fyzicky? V předchozím kole jste strávil na kurtu čtyři hodiny…

Cítil jsem se ne úplně unavený, ale ne tak výbušný – do sprintů a prvních dvou kroků mi to nešlo tak rychle, jak bych potřeboval. Každopádně pro regeneraci jsme udělali maximum.

Jiří Lehečka (čelem) bojuje ve třetím kole US Open s Rusem Andrejem Rubljovem.

Jak tedy US Open 2024 hodnotíte?

Bylo určitě pozitivnější než v předchozích letech. Za turnaj jsem rád, pozici 32. nasazeného jsem si uhrál a nestačil jsem na rozehraného člena top 10. Bylo cítit, že podmínky v New Yorku mu sedí víc než třeba v Indian Wells, kde míče skáčou hodně nahoru.

US Open příloha iDNES.cz

Co vám turnaj ukázal z hlediska zdraví? Byl teprve vaším druhým po tříměsíční pauze kvůli únavové zlomenině bederního obratle.

Nevěděl jsem, co od sebe po té pauze očekávat, hned jsem totiž mířil na dva velké turnaje. V Cincinnati jsem uhrál osmifinále, tady třetí kolo, což kdyby mi někdo řekl před odletem do Ameriky, asi bych to bral. Troufnu si říct, že se už na tělo můžu spolehnout na sto procent. Můžu pokračovat v sezoně a snažit se ji dohrát co nejlíp.

Vaší další akcí bude skupina Davis Cupu ve Valencii, kterou začnete 11. září. Jak ji vyhlížíte, i vzhledem k tomu, že Tomáš Macháč a Jakub Menšík v New Yorku taky postoupili do třetího kola?

Je super, že všichni hrajeme dobře. Davis Cup máme rádi a nějaké sebevědomí se jistě hodí. Je pravda, že jsem tady vypadl ve třetím kole, ale když to srovnám s předchozími dvěma lety, jsem spokojený, že jsem udělal krok kupředu a neprohrál zase v prvním kole. A jsem rád, že jsem před Davis Cupem nějaké zápasy odehrál, což mi pomůže k tomu, abych byl lépe připravený.

Ruský tenista Andrej Rubljov slaví postup do osmifinále US Open. Jiří Lehečka podává ve třetím kole US Open.

Začnete se Španělskem a jeho lídr Carlos Alcaraz vypadl na US Open už ve druhém kole. Myslíte si, že to pro vás bude nevýhoda, že bude mít čas na trénink, nebo naopak může mít pošramocené sebevědomí?

Dobrá otázka. Myslím, že se připraví velice dobře a že hrát bude. Takže kdyby tady postoupil do finále, bylo by to pro nás lepší.