Nechte mě něco dělat, prosil Lehečka. Utrpení překonal a zase jede all in

Proč vám úvodní sada nevyšla?

On v ní hrál dobře, kdežto já předvedl velice špatný výkon. Rozhodně budu muset zapracovat na tom, aby se to neopakovalo. Pak jsem se začal dostávat do rytmu, vybojoval jsem druhý set a ve třetím už jsem se konečně chytil. Začal jsem hrát to, s čím jsem do zápasu šel.

Poznamenalo vás, že jste nevyužil prvních osm brejkbolů?

On při nich zahrál velmi slušně, nějakou větší chybu jsem udělal jen jednou nebo dvakrát. Spíš jsem byl naštvaný, že jsem měl ze začátku špatnou mezihru a neservíroval jsem vůbec dobře.

Kvůli vedru jste byl celý propocený, trápilo vás počasí hodně?

I když jsem se před zápasem snažil trochu víc aklimatizovat venku, tak to bylo těžké, protože v jídelně, v šatně nebo na fyziu je všude chládek od klimatizace. A když jsem šel na kurt, bylo strašné vedro a docela dusno. Trochu jsem s tím bojoval, ale ve výsledku jsem se s tím popral dobře.

Fucsovics si ještě předtím, než utkání vzdal, nechal záda ošetřovat. Poznal jste, že má problémy?

Změnu v jeho hře jsem cítil pouze tehdy, když podával, od základní čáry hrál pořád velice slušně. Cítil jsem, že není extrémně limitovaný, ale při servisu se snažil hrát na jistotu, nebo naopak riskoval, neměl takový rytmus jako do té doby. Vím, jaké to je, když vás záda bolí, doufám, že se brzo uzdraví.

Když jste zmínil zranění zad, přiblížíte ještě, jak jste se zotavoval z únavové zlomeniny bederního obratle, kterou vám diagnostikovali na začátku května?

Nebylo to nic jednoduchého, hlavně první měsíc jsem hodně trpěl. Trápila mě fáze nejistoty, kdy jsme moc nevěděli, jakým způsobem se zranění vyvíjí a co se doopravdy děje. První vyhlídka návratu, kterou mi doktoři řekli, byla čtyři až patnáct týdnů, což pro mě bylo hrozné. Pracoval jsem s variantami, že mohu být zpátky na Wimbledon, ale taky bylo možné, že mám po sezoně.

Jak jste pauzu snášel?

Snažil jsem se trávit co nejvíce času s rodinou a se synovci. I v týmu jsme si od sebe dali trochu klid. Trenéři měli volno, udržovali jsme kontakt, ale nic velkého. A jak jsme dostávali zprávy, že se záda trošičku zlepšují, tak přicházela pozitivní nálada. Věděli jsme, že jakmile dostanu zelenou, tak do toho musíme zase naplno skočit a že jedeme zase all in.

Mohl jste provozovat nějakou fyzickou aktivitu?

První dva měsíce jsem nedělal vůbec nic. I když jsem se cítil fakt dobře a říkal jsem profesoru Kolářovi i Petrovi Krejčímu z ÚVN, že mě nic nebolí a ať mě nechají něco dělat, tak mi oba říkali, že ne, že tohle zranění vyžaduje klid. Takže jsem se byl jen třikrát projet na rotopedu na dvacet minut, abych měl pocit, že jsem se zpotil.

Jaké byly opětovné začátky s raketou?

Těžké, ale nebylo důležité, abych něco natrénoval, spíš aby si tělo zvyklo, jaké pohyby ho zase čekají. Takhle dlouhou dobu bez hraní jsem zažil poprvé, tělo dostalo odpočinout trochu jinak a bylo znát, že po prvních dvaceti minutách na kurtu jsem se cítil trochu unavenější než obvykle.

Do turnajového zápřahu jste se vrátil před dvěma týdny v Cincinnati, kde se vám dařilo a postoupil jste do osmifinále. Neměl jste přesto před US Open, kde se hraje na tři vítězné sety, obavy?

Nervózní jsem byl spíš před Cincinnati. Ale mě i celý tým uklidnil zápas s Tiafoem, který byl doopravdy dlouhý a měl grády. Hrál jsem tři hodiny ve výborném tempu a cítil se úplně v pohodě.

US Open příloha iDNES.cz

V New Yorku jste se dostal do druhého kola poprvé, těší vás to?

Jsem rád, že jsem to prolomil, je to pro mě důležitá výhra. Dřív jsem tu nehrál nějak extra dobře, spíš jsem se trápil. O to cennější je, že jsem se dokázal do zápasu vrátit a vybojovat si vedení, které už jeho tělo nezvládlo.

Ve druhém kole vás čeká americký kvalifikant Mitchell Krueger, až 179. tenista světa. Věříte si na něj?

Hrál jsem s ním loni ve Winston-Salemu a vyhrál jsem ve třech setech. Byla to bitva, nic jednoduchého. On je zkušený kluk, který hraje na okruhu delší dobu. Je ryzí betonář, v Americe se mu hraje dobře, určitě ho požene publikum. Očekávám, že budu muset předvést lepší výkon než v prvním kole. Musím se soustředit na své věci a hrát svoji hru.