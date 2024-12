Lehečka o přípravě s přítelkyní i cílech: Chci další titul. Ale mazák ještě nejsem

Do úvodního podniku v Brisbane vstoupí pěkně zostra: v pondělí brzy ráno českého času ho čeká světová třináctka Holger Rune. Sám v žebříčku figuruje na 28. místě, v první čtyřicítce se drží nepřetržitě od června 2023.

„Myslím, že každý rok navíc na nejvyšší úrovni je strašně důležitý, a zkušenosti, které jsem v posledních dvou letech nabral, jsou pro mě velmi cenné. Budu se snažit z nich těžit,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zároveň ale podotýká, že k úplnému etablování na všech turnajových adresách, ještě pár sezon potřebuje.

„Prostor na zlepšení je vždycky, bylo by špatné, kdyby nebyl,“ uvědomuje si. „Je to další motivace neustále makat a snažit se zlepšovat stránky, které mi tolik nešly, ale zároveň se soustředit na to, co mi body vyhrávalo.“

V týdnu od 6. ledna ho čeká další významný test, díky němuž se může v kariéře opět posunout. Poprvé přijede na akci ATP coby obhájce titulu – po roce od vítězného tažení se vrátí do Adelaide.

„Jaké to bude? Nevím, ještě se mi to nikdy nepoštěstilo,“ odpovídá s úsměvem. „Ale určitě se tam těším. Podmínky mi seděly, cítil jsem se dobře. A organizace byla taky super. Do takových míst je radost se vracet a ani tak nezáleží, jestli jsem tam předtím vyhrál, nebo ne.“

Při spřádání plánů na nový tenisový rok si přál hlavně zdraví, které ho v sezoně 2024 zradilo zrovna v momentě, kdy se prezentoval báječnými výkony. V květnu si stanovil žebříčkové maximum na 23. místě, jenže poté ho na tři měsíce vyřadila únavová zlomenina bederního obratle.

„Sezona byla jako na houpačce,“ ohlíží se. „Začala velice dobře, předváděl jsem uspokojivé výkony, ale pak jsem musel na pár měsíců přestat. Byl jsem v nejistotě, jak se zranění bude vyvíjet dál, ale přineslo taky něco pozitivního: ukázalo mi stránky, na které je potřeba se soustředit. A po pauze jsem se dokázal vrátit, což beru jako velký úspěch.“

„Když se nad tím zpětně zamyslím, tak i když jsem vynechal tři turnaje Masters, několik pětistovek, dva grandslamy a olympiádu, tak jsem zakončil rok na 28. pozici, což je fajn a jsem za to rád.“

I vzhledem k tomu ho příliš nemrzí, že po US Open přišel o post české mužské jedničky, kterou je nyní místo něj Tomáš Macháč.

Start na extralize V rámci přípravy se Lehečka představil i v české extralize, minulý týden za Prostějov odehrál jednu čtyřhru. „Do Prostějova se vždy rád vracím. Je to klub, v němž jsem vyrostl a zažil své první profesionální zápasy. Samozřejmě, že na extralize není úroveň jako na grandslamu, ale když hrajete pro svůj klub, má to něco do sebe. Obecně je extraliga velmi dobrý přípravný týden, ale jinak to nejde srovnávat.“

„Tomáš měl famózní sezonu, ale určitě to není tak, že já bych byl s tou svojí nespokojený. Přece jenom jsem skončil na pozici dvojky jenom o devadesát bodů, a to jsem tři měsíce nehrál,“ zdůrazňuje Lehečka.

„Nekoukám se, jestli jsem česká jednička, nebo dvojka. Vždycky říkám, že bych byl raději česká dvojka a osmý na světě, než být v Česku číslo jedna, ale stý na světě. Ale jo, v příštím roce chci nahoru.“

Po listopadové dovolené u moře se znovu vrhnul do tréninku: vyrazil na třítýdenní soustředění na Kanárské ostrovy. „Co se týče kondice, tak jsme toho namakali strašně moc. A posledních pár dní jsme začínali i s tenisem, abych už v Česku mohl trénovat naplno.“

Společnost mu na Tenerife dělala i přítelkyně Lucie Neumannová, která se věnuje atletice. „Připravovala se na start své sezony, takže bylo moc fajn, že jsme se sešli. Oba jsme si to užili, a když nám to takhle bude vycházet častěji, tak to bude super.“

Kromě toho Lehečku potěšilo zjištění, že když své tělo vystavil plné zátěži, žádné dozvuky únavové zlomeniny ho neomezovaly.

„Musím zaklepat, že od chvíle, co jsem se rozhodl, že se vrátím, tak jsem to ani jednou nepocítil. Pevně věřím, že to takhle bude i nadále a že se mi zranění budou vyhýbat.“

Pokud se mu toto přání splní, jistě si brzy vyslouží i zmíněné označení mazáka, na které si zatím netroufá. I když ambice pro rok 2025 má smělé: „Chtěl bych určitě vyhrát další turnaj na okruhu ATP a na konci sezony být v první světové dvacítce.“