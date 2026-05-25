Lehečka si polepšil na životní dvanácté místo, Muchové patří desátá pozice

Čtyřiadvacetiletý Lehečka před dvěma týdny na Masters v Římě vypadl ve třetím kole, ale v žebříčku ATP se posunul o dvě místa. Jeho dosavadním maximem byla třináctá příčka, na kterou se poprvé dostal začátkem dubna.
Muchová je na stejné pozici jako před týdnem, stejně jako dvanáctá Linda Nosková. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.
V čele pořadí výrazné změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|14 750
|-
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|11 960
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 705
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 460
|-
|5.
|Shelton
|USA
|4 070
|+1
|6.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 050
|-1
|7.
|De Minaur
|Austr.
|3 855
|+2
|8.
|Medveděv
|Rus.
|3 760
|-1
|9.
|Fritz
|USA
|3 720
|-1
|10.
|Bublik
|Kaz.
|3 320
|-
|12.
|Lehečka
|ČR
|2 665
|+2
|27.
|Menšík
|ČR
|1 550
|+1
|43.
|Macháč
|ČR
|1 080
|-3
|66.
|Kopřiva
|ČR
|856
|-3
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 340
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 030
|-
|3.
|Granollers
|Šp.
|7 940
|-
|4.
|Heliövaara
|Fin.
|7 360
|-
|4.
|Patten
|Brit.
|7 360
|-
|6.
|Cash
|Brit.
|6 950
|-
|6.
|Glasspool
|Brit.
|6 950
|-
|8.
|Salisbury
|Brit.
|5 260
|-
|9.
|Vavassori
|It.
|4 990
|-
|10.
|Krawietz
|Něm.
|4 835
|+2
|47.
|Pavlásek
|ČR
|2 010
|+2
|49.
|Rikl
|ČR
|1 970
|-2
|52.
|Nouza
|ČR
|1 900
|-2
|61.
|Vocel
|ČR
|1 538
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|9 960
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 313
|-
|3.
|Šwiateková
|Pol.
|7 273
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|6 749
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 286
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 958
|-
|7.
|Svitolinová
|Ukr.
|4 315
|-
|8.
|Andrejevová
|Rus.
|4 181
|-
|9.
|Mboková
|Kan.
|3 710
|-
|10.
|Muchová
|ČR
|3 318
|-
|12.
|Nosková
|ČR
|3 054
|-
|28.
|Bouzková
|ČR
|1 631
|-1
|35.
|Bejlek
|ČR
|1 369
|-
|36.
|Siniaková
|ČR
|1 362
|-
|41.
|Krejčíková
|ČR
|1 271
|+1
|42.
|Valentová
|ČR
|1 265
|+1
|44.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-
|69.
|Bartůňková
|ČR
|970
|-4
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|8 930
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|8 330
|-
|3.
|Mertensová
|Belg.
|7 488
|-
|4.
|Dabrowská
|Kan.
|7 121
|+2
|5.
|Kruničová
|Srb.
|6 905
|-1
|6.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|-1
|7.
|Paoliniová
|It.
|6 505
|-
|7.
|Erraniová
|It.
|6 505
|-
|9.
|Stefaniová
|Braz.
|6 035
|-
|10.
|Čang Šuaj
|Čína
|5 785
|-
|48.
|Škoch
|ČR
|1 759
|-1
|49.
|Malečková
|ČR
|1 698
|+2
|59.
|Krejčíková
|ČR
|1 463
|+1
|62.
|Sisková
|ČR
|1 394
|+2
|69.
|Bouzková
|ČR
|1 326
|-9
|75.
|Detiuc
|ČR
|1 231
|-1
|83.
|Nosková
|ČR
|1 030
|-1