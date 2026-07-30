Lehečka překvapivě v Mexiku vypadl, zato Svrčina si po skreči zahraje čtvrtfinále

Lehečka plnil v Mexiku roli nejvýše nasazeného hráče a v prvním kole měl volno.
Dvanáctý tenista žebříčku se v Los Cabos představil poprvé s novým koučem Frédérikem Fontangem, jenž nahradil dlouholetého trenéra Michala Navrátila, ale společná premiéra jim nevyšla.
Kompletní tenisové výsledky
Čtyřiadvacetiletý Lehečka v utkání se 108. tenistou světa Wongem vyhrál za půlhodinu po dvou brejcích první set. V dalším průběhu však český daviscupový reprezentant na servis soupeře nevyzrál, sám naopak v každé sadě jednou podání ztratil a po necelých dvou hodinách nečekaně vypadl.
V opačné situaci než Lehečka byl o rok mladší Svrčina, který z pozice 116. hráče žebříčku čelil turnajové dvojce Darderimu. Zatímco v 1. kole udolal ostravský rodák Australana Adama Waltona ve třísetové bitvě, která skončila krátce před půl třetí ráno místního času, ve středu strávil na kurtu jen 23 minut.
Proti 23. hráči světa Darderimu vyhrál Svrčina první tři gamy a během přetahované ve čtvrté hře italský tenista kvůli zdravotním potížím zápas vzdal. Ve svém prvním letošním čtvrtfinále na ATP Tour se Svrčina střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem.
Tenisový turnaj mužů v Los Cabos
tvrdý povrch, dotace 909 790 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: