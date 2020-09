Lehečka po třech hodinách urval v Prostějově cenný postup

Lehečka ukázal, že si volnou kartu od pořadatelů zaslouží. Ve zkrácené hře získal první set a nevzdal se ani ve chvíli, kdy soupeř vyrovnal a v rozhodujícím dějství vedl 4:2. Odvážnou hrou průběh sady otočil a mohl se radovat z postupu.

„Bylo to těžké, protože soupeř hrál celý zápas téměř bez chyb. Ve třetím setu to už vypadalo špatně, přesto se podařilo zápas otočit a z toho mám obrovskou radost,“ radoval se po vítězství Lehečka, který přiznal, že ho utkání stálo hodně sil. „Na konci už mě braly křeče, ale to nevadí. Po vítězství se regeneruje rychle. S mým realizačním týmem se dám rychle dohromady na další dny,“ dodal.

Další dva domácí tenisté vypadli. Dalibor Svrčina nestačil na třetího nasazeného Itala Stefana Travagliu, přestože vyhrál první set, a Lukáš Rosol snadno podlehl Filipu Horanskému ve dvou setech.

Největším favoritem letošního ročníku Moneta Czech Open, který vyvrcholí v sobotu, je obhájce loňského titulu Pablo Andujar ze Španělska, 56. hráč žebříčku ATP.

Šanci na úspěch má také trojnásobný vítěz turnaje Jiří Veselý.

Oba do soutěže vstoupí dnes a česká jednička doufá, že právě na prostějovských kurtech najde lepší formu. „Věřím, že se doma chytím, že mě známé prostředí nakopne a dostanu se na vítěznou vlnu,“ přeje si tenista prostějovského klubu. „Moje hra jde nahoru, musím být trpělivý. Určitě se to zlomí a zase začnu hrát dobrý tenis,“ je přesvědčený Veselý, jenž prostějovský turnaj vyhrál už třikrát.

Do areálu můžou i diváci, kteří mají jako obvykle volný vstup. Musí však dodržovat stanovená hygienická nařízení.

„Udělali jsme maximum, aby se mohlo hrát před fanoušky. Bez diváků každému sportu chybí atmosféra. Museli jsme ale upravit pohyb v areálu. Například hotel bude vyhrazený pouze pro hráče a trenéry, nikdo jiný se do něj nedostane,“ poznamenala ředitelka turnaje Petra Černošková.