Lehečka ovládl jablonecký turnaj, teď ho čeká maturita

Lehečka, odchovanec místního jabloneckého klubu, pochází z Kněžmostu na Mladoboleslavsku a nyní je členem TK Prostějov. „Jsem strašně rád, že jsem turnaj v Jablonci dotáhl do vítězného konce. Cítil jsem se herně dobře, přece jen jsem tady doma, tenisově jsem tu vyrůstal a mám tady ty nejbližší lidi, se kterými to můžu sdílet,“ říkal 19letý Jiří Lehečka pro www.tenisovysvet. cz.

„Mám radost, že se mi v Jablonci napodruhé už podařilo finále vyhrát, protože před dvěma lety se mi to ještě nepovedlo, když jsem těsně prohrál s Patrikem Riklem.“



Do finálové bitvy přitom Lehečka nevstoupil ideálně. Hned v prvním dlouhém gamu totiž ztratil svůj servis, ale Sačka bleskově brejknul a podání získal zpátky. Za stavu 4:3 pak zvládl klíčovou hru na returnu, opět využil brejkbol a první set vyhrál. Ve druhé sadě už ani jednou nepřišel o servis, dvakrát ho naopak Ukrajinci vzal a v Jablonci mohl oslavit vítěznou trofej.

„Začátek byl z obou stran nervózní a já jsem v úvodu zahrál extrémně špatně, kdy jsem v prvním gamu udělal šest chyb, a to se vyhrát nedá. Naštěstí se mi hned povedlo vzít si brejk zpátky, tím to ze mě spadlo, byl jsem už v klidu, začal jsem hrát to, co jsem potřeboval a držel jsem se taktiky,“ popsal Lehečka.

„Celkově jsem si v důležitých chvílích pomohl servisem, Vitalij naopak častěji chodil přes druhý servis a toho jsem využíval. Ale jinak odzadu to byly naprosto vyrovnané výměny a každý game byl boj.“

Ukrajinec Sačko, který v Česku žije už dlouho a má i zažádáno o české občanství, je paradoxně Lehečkovým tréninkovým parťákem z Prostějova. „Samozřejmě se velmi dobře známe a i proto to nebyl vůbec lehký zápas. Bylo to v Jablonci celkově trochu bizarní, protože to byl mezinárodní turnaj a já jsem hrál jenom se samými Čechy a ve finále s Vitalijem, se kterým často trénujeme a mluví v pohodě česky...,“ podotkl s úsměvem vítěz turnaje.

Letos získal svůj druhý mezinárodní titul a ve dvouhře vyhrál turnaj potřetí v kariéře. „Teď mě čeká hlavně maturita, věřím, že ji udělám. Po školních povinnostech poletím do Kazachstánu a pak budu hrát další challenger u nás v Prostějově,“ nastínil Lehečka, jenž končil týden jako 290. tenista světového žebříčku ATP a díky triumfu v Jablonci by si měl polepšit.