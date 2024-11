Lehečka o Nadalovi: Extrémní pracant a profík. Zdraví pro něj byla ruleta

Hned čtyřikrát prohrál s Tomášem Berdychem, který mu ale v dalších dvaceti zápasech podlehl. Padl i ve finále Wimbledonu 2010.

Ve druhém kole Wimbledonu 2012 Španěla slavně zdolal Lukáš Rosol, vůbec první neúspěch při Davis Cupu v roce 2004 zaznamenal proti Jiřímu Novákovi, poslední letos v dubnu se zmíněným Jiřím Lehečkou.

Podívejte se na podrobnou bilanci Nadala s českými tenisty

Nadal vs. Berdych – 20:4

Nadal vs. Štěpánek – 7:0

Nadal vs. Rosol – 4:1

Nadal vs. Novák – 2:1

Nadal vs. Veselý – 2:0

Nadal vs. Zíb – 2:0

Nadal vs. Hernych 1:0

Nadal vs. Hájek – 1:0

Nadal vs. Vaněk – 1:0

Nadal vs. Vik – 1:0

Nadal vs. Tabara 1:0

Nadal vs. Lehečka – 0:1

zdroj: tennisabstract.com