Čtyřiadvacetiletý Lehečka hraje finále turnaje ATP posedmé, zatím má ve sbírce dva tituly. Utkání o trofej na akci kategorie Masters zažívá vůbec poprvé.
V jeho lóži se na finále objevil i legendární hokejista Jaromír Jágr s partnerkou Dominikou, fandí mu společně s jeho trenérem Theodorem Devotym, který v Miami zastupuje Michala Navrátila, fyzioterapeutem Carlosem Carvalhem a přítelkyní Lucií Neumannovou.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jannik Sinner
Finále v Miami sledujeme v podrobné reportáži.
Stejně starý Sinner útočí na celkově 26. trofej a také zkompletování takzvaného Sunshine Double, před dvěma týdny triumfoval i na turnaji v Indian Wells. Tento počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.
Vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera, který s Lehečkou ve čtyřech předchozích duelech neztratil ani set.
Nicméně český tenista, který je v žebříčku na 22. pozici, ale už má jistý posun minimálně na 14. příčku, se v Miami prezentuje skvělými výkony. V pěti dosavadních zápasech přišel o jedinou sadu a ještě žádný ze soupeřů mu nedokázal prolomit podání.
Naváže na loňského šampiona Jakuba Menšíka, nebo se po loňské Paříži a nedávném Indian Wells stane už třetí Masters v řadě kořistí Sinnera?
Sunshine Double ve čtyřhře mohou vybojovat Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová. V Indian Wells finále zvládly, nyní v Miami hrají o titul s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Zápas přerušil déšť v prvním setu za stavu 6:5 a 0:40 z pohledu česko-americké dvojice, po návratu na kurt Siniaková s Townsendovou první sadu získaly.