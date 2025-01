Ostrava 2019 vs. Ostrava 2025. Lehečka roste a ví: Přichází větší zodpovědnost

„Jsem rád, že jsem do šatny zase přinesl bod,“ liboval si po vítězství dvakrát 6:3 nad Gerardem Campanem Leem.

Ačkoliv už je Lehečka zvyklý, že se od něj vítězné zápasy při týmové soutěži víceméně očekávají, svou roli i po letech bere zodpovědně.

„Nechci říkat, že je to pro mě standard, protože Davis Cup určitě standardem není,“ uvědomuje si 24. hráč světa. „Čím lepší jsme, tím větší odpovědnost přichází. Ale myslím, že se s tím pereme odvážně.“

S novým kapitánem Berdychem on i jeho kolegové cítí nový impuls, který je může odrazit k velkému úspěchu.

Vždyť třiadvacetiletý Lehečka i o rok starší Macháč se už usadili v elitní třicítce světového žebříčku, 19letý Jakub Menšík se zase zabydlel v první padesátce.

„Když se podívám, jak jsme se s Tomášem za šest let, kdy jsme byli v nominaci Davis Cupu poprvé, posunuli, je to obrovský krok,“ těší Lehečku, který v roce 2019 debutoval na týmové akci právě v Ostravě.

Na premiérovou výhru si však musel počkat až do září 2022. Od té doby si v perspektivní sestavě vydobyl zasloužený respekt.

Český kapitán Tomáš Berdych (vlevo) radí Jiřímu Lehečkovi v kvalifikaci Davis Cupu proti Koreji v Ostravě.

„Jsem moc rád, že tým získal jiné rozměry. Všichni jsme úplně jinde, než jsme byli tenkrát. S Tomášem jsme byli nadšení, že takovou akci vůbec můžeme hrát. Teď jsme zvyklí reprezentovat.“

Přesto je pro ně aktuální kvalifikace s Koreou mimořádná, ukázat se před zaplněnými českými tribunami se jim tak často nepodaří.

„Je výjimečné, když celá hala fandí nám,“ užívá si Lehečka. „V tom je Davis Cup speciální, pokaždé jsou jiné podmínky, jiní soupeři. Všichni chceme předvádět co nejlepší výkony, ale musíme být pokorní a vědět, že jsme připravení.“

S takovým nastavením mu pomáhalo i pozorování starších krajanů, když jim coby náctiletý novic sekundoval. V podobné pozici je teď 17letý Maxim Mrva, jenž v Ostravě zažívá v roli pátého hráče daviscupovou premiéru.

„Dělali jsme si z něj srandu, protože při svém debutu jsme byli úplně stejně staří,“ připomíná Lehečka rok 2019.

„Pro něj jsou to zkušenosti k nezaplacení. Přijde mu, že jakým způsobem my trénujeme a pracujeme, je úplně něco úžasného. Ale musí si uvědomit, že to není nic výjimečného. Max má před sebou super kariéru a věřím, že nás tu za chvíli může doplnit jako další potřebný singlista.“

Čeští tenisté před kvalifikací Davis Cupu proti Koreji v Ostravě.

Inspiraci si mladík Mrva může vzít právě od české jedničky Lehečky, jenž se hned po daviscupovém víkendu chystá do Rotterdamu.

„Turnaj tam je pro mě hodně speciální,“ usmívá se.

V převratném roce 2022 na něm totiž pronikl až do semifinále a díky skvělým výkonům se poprvé v kariéře prosmýkl do elitní stovky žebříčku.

„Tenkrát to pro mě byla obrovská událost a jeden ze splněných snů. Teď už mám jiné cíle, ale pořád na to rád vzpomínám.“

Nyní místo premiéry ve stovce slaví trofeje z turnajů ATP, letos uspěl v Brisbane. „Vyhrát titul hned na začátku roku je nejlepší impuls, jaký může být,“ pochvaluje si.

„Pokud budu pořád zdravý, myslím, že můžu dál předvádět dobré výkony. Po Rotterdamu odcestuju do Dauhá a Dubaje, potom přelétám do Indian Wells a celou šňůru zakončím v Miami.“

Zároveň už by si měl do kalendáře poznamenat práci na září. Po prvním dni totiž Češi vedou nad Koreou 2:0 a mají nakročeno k podzimnímu souboji o postup na finálový turnaj.

Nejspíše proti Američanům, kteří mají proti soupeřům z Tchaj-wanu stejný náskok.

A to by byla výzva, která by dynamickou sestavu kolem Lehečky pořádně prověřila.