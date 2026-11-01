Další prohrané finále. Lehečka neuhájil vedení a titul z Basileje mu unikl

Stále tak platí, že čtyřiadvacetiletý reprezentant triumfoval jen předloni v Adelaide a loni v Brisbane na akcích kategorie ATP 250.
Na „pětistovce“ v hale v Basileji mohl získat dosud nejcennější trofej, ale navzdory slibnému začátku si připsal další finálový neúspěch.
Lehečka vs. Vacherot
Reportáž ze zápasu
V letošní sezoně už třetí – v březnu na Masters v Miami nestačil na Jannika Sinnera a začátkem října na jiném podniku ATP 500 v Tokiu podlehl Carlosi Alcarazovi.
„Je těžké najít nějaká slova, jsem extrémně zklamaný,“ přiznal při pozápasovém ceremoniálu. „Byl to dobrý týden. Ne perfektní, ale dobrý. Jsem vděčný svému týmu za důvěru a všechnu tu tvrdou práci, kterou odvádíme. Mám radost z toho, jakým směrem jdeme.“
Lehečka přitom na Vacherota nastoupil skvěle. V prvním setu zaznamenal hned tři brejky, a tak mu vůbec nevadilo, že sám podání jednou neuhájil. Díky výsledku 6:2 se 21. tenista světa ujal vedení.
Také zkraje druhého dějství mohl o deset míst níže postaveného Vacherota zatlačit, ale ani jeden ze dvou brejkbolů za stavu 1:1 neproměnil.
A pak se vývoj zcela otočil.
Český tenista vzápětí sám o servis přišel a ztrátu už nedohnal. Při skóre 3:5 měl na returnu opět dvě šance, avšak ani tentokrát je nedokázal zužitkovat. Probuzený Monačan poměrem 6:3 vyrovnal.
„Dlouho mi přišlo, že hraju proti mašině. Byl jsem frustrovaný, ale v momentě, kdy se mi ho ve druhém setu podařilo brejknout na 3:1, to byl úplně jiný zápas,“ hodnotil později.
Před třetím setem Lehečka na chvíli opustil kurt a hned v prvním gamu po několika chybách ztratil podání, což se ukázalo jako klíčové. Za stavu 2:3 sice měl brejkbol, ale dlouhán Vacherot mu drtivým servisem nedal šanci.
Český tenista zakončil utkání další ztrátou podání za stavu 3:5, v tomto gamu mu nestačilo ani vedení 40:15.
Proti Monačanovi, který slavil druhý titul v kariéře, tak nenavázal na nedávné vítězství z Tokia. Do konce sezony ho čekají ještě dvě akce – Masters v Paříži hned příští týden a poté v závěru listopadu finálový turnaj Davis Cupu.
Díky finálové účasti v Basileji si v žebříčku polepší o šest pozic na 15. místo. Ale je hlavně zklamaný, že promarnil další šanci na cennou trofej.
Tenisový turnaj mužů v Basileji
tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále:
Ve Vídni kraloval Alcaraz
Španělský tenista Carlos Alcaraz ve finále turnaje ve Vídni porazil 6:1 a 6:4 Alexe de Minaura z Austrálie a získal čtvrtý titul v sezoně. Na cestě za celkově 28. triumfem navíc neztratil ani set.
Kompletní tenisové výsledky
Třiadvacetiletý Alcaraz nedal v prvním setu soupeři šanci, ve druhé sadě bývalé světové jedničce stačil k vítězství jediný brejk. Sedminásobný grandslamový šampion v rakouské metropoli navázal na letošní tituly z Australian Open, Dauhá a Tokia.
Alcaraz, který letos kvůli zranění zápěstí téměř pět měsíců nehrál, si vylepšil bilanci v sezoně na 38:5. Nyní ho čeká Masters v Paříži, kde ve druhém kole nastoupí buď proti Lehečkovi, nebo Alexi Michelsenovi z USA.
První titul pro Britku Dartovou
Britská tenistka Harriet Dartová došla v Kuang-čou z kvalifikace až k prvnímu titulu v kariéře. Ve svém premiérovém finále na okruhu WTA porazila 4:6, 6:3 a 6:4 Lilly Taggerovou z Rakouska.
Třicetiletá Dartová měla dosud na kontě jen dva tituly ve čtyřhře. Před turnajem v Kuang-čou bylo jejím nejlepším výsledkem ve dvouhře jediné semifinále, do kterého postoupila v únoru 2024 v Kluži.
Díky zisku titulu se Dartová ve světovém žebříčku vrátí do první stovky, v pondělním vydání pořadí WTA by se měla posunout ze 115. místa na 83. Jejím maximem je 70. příčka ze září 2024.
Šnajderová dosáhla na trofej v Tokiu
Turnaj v Tokiu ovládla ruská tenistka Diana Šnajderová. Ve finále porazila 6:4, 5:7 a 6:2 Leylah Fernandezovou z Kanady a získala první letošní titul. Celkově na okruhu WTA uspěla pošesté.
Šnajderová ve druhém setu vedla 4:0 a 5:3, Fernandezová jí však nedovolila jediný mečbol a vynutila si rozhodující třetí sadu. V ní už ale měla opět navrch dvaadvacetiletá Ruska.
Šnajderová si díky titulu vyrovná osobní maximum ve světovém žebříčku. V pořadí WTA se posune ze třináctého místa na jedenácté, na kterém už byla loni v květnu.