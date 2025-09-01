Tenis Lehečka - Alcaraz v TV: kde sledovat čtvrtfinále US Open živě

  16:23
Jiří Lehečka na US Open zatím válí, ve čtvrtfinále ho však čeká mimořádně těžký soupeř. Český tenista se postaví proti Carlosi Alcarazovi a Španěl bude velkým favoritem. Zápas je naplánován na úterý 2.9. se startem přibližně od 17:00 SELČ. Kde můžete utkání sledovat, jak dopadly minulé vzájemné duely a jaké šance dávají hráčům bookmakeři? Vše najdete v přehledném textu.
Kde zápas Lehečka – Alcaraz sledovat živě?

Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Stream ze zápasu si můžete pustit i u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.

Jak oba hráči postupovali do finále?

JIŘÍ LEHEČKA:

Fáze turnajeSoupeřVýsledek
1. koloBorna Čorič3:6, 6:4, 7:6, 6:1
2. koloTomás Martín Etcheverry3:6, 6:0, 6:2, 6:4
3. koloRaphael Collignon6:4, 6:4, 6:4
osmifináleAdrian Mannarino7:6, 6:4, 2:6, 6:2
čtvrtfináleCarlos Alcaraz?

CARLOS ALCARAZ:

Fáze turnajeSoupeřVýsledek
1. koloReilly Opelka6:4, 7:5, 6:4
2. koloMattia Bellucci6:1, 6:0, 6:3
3. koloLuciano Darderi6:2, 6:4, 6:0
osmifináleArthur Rinderknech7:6, 6:3, 6:4
čtvrtfináleJiří Lehečka ?

Vzájemná bilance:

Alcaraz s Lehečkou se zatím utkali třikrát. Před dvěma lety to bylo na turnaji v Londýně (22.6. 2023) a Alcaraz v osmifinále zvítězil 6:2, 6:3.

Druhý souboj se odehrál se letos 20. února a ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá uspěl Lehečka po setech 6:3, 3:6, 6:4.

Jiří Lehečka slaví vítězství ve čtvrtfinále na turnaji v Dauhá.

A letos v červnu (22. 6. 2025) se oba borci znovu utkali na trávě v londýnském Queen’s Clubu. Lehečka podlehl 5:7, 7:6, 2:6.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkových kanceláří je pochopitelně velkým favoritem utkání Carlos Alcaraz. Na jeho triumf nabízejí kurz opravdu minimální cca 1,07 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 107 Kč), na výhru Lehečky je cca 10,6 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 1060 Kč).

Alcaraz útočí na šestý grandslamový titul

Oba finalisté jsou podobného věku, ale dvaadvacetiletý Alcaraz je megatalent, který už má na kontě 22 titulů na okruhu ATP včetně pěti grandslamových trofejí. Dvakrát vyhrál Wimbledon, dvakrát Roland Garros a jednou US Open.

Španělský favorit Carlos Alcaraz dobíhá míček v zápase třetího kola tenisového US Open.

O rok a půl starší Lehečka si první titul na okruhu ATP připsal loni v Adelaide, druhý přidal letos v Brisbane. Oba triumfy slavil v lednu, na tvrdém povrchu a v Austrálii.

Výsledky

Tenis Lehečka - Alcaraz v TV: kde sledovat čtvrtfinále US Open živě

Když tenistka dostane „alergii“ na trenéra. Češky ukazují, že vyhazov může zabrat

Ve fotbale či hokeji jde o běžnou praxi. Když se klubu nedaří nebo cítí stagnaci, vyhodí trenéra. Markéta Vondroušová a Karolína Muchová na probíhajícím US Open ukazují, že tento radikální krok může...

1. září 2025  14:15

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň...

1. září 2025  14:11

