Kde zápas Lehečka – Alcaraz sledovat živě?
Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Stream ze zápasu si můžete pustit i u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.
Jak oba hráči postupovali do finále?
JIŘÍ LEHEČKA:
|Fáze turnaje
|Soupeř
|Výsledek
|1. kolo
|Borna Čorič
|3:6, 6:4, 7:6, 6:1
|2. kolo
|Tomás Martín Etcheverry
|3:6, 6:0, 6:2, 6:4
|3. kolo
|Raphael Collignon
|6:4, 6:4, 6:4
|osmifinále
|Adrian Mannarino
|7:6, 6:4, 2:6, 6:2
|čtvrtfinále
|Carlos Alcaraz
|?
CARLOS ALCARAZ:
|Fáze turnaje
|Soupeř
|Výsledek
|1. kolo
|Reilly Opelka
|6:4, 7:5, 6:4
|2. kolo
|Mattia Bellucci
|6:1, 6:0, 6:3
|3. kolo
|Luciano Darderi
|6:2, 6:4, 6:0
|osmifinále
|Arthur Rinderknech
|7:6, 6:3, 6:4
|čtvrtfinále
|Jiří Lehečka
|?
Vzájemná bilance:
Alcaraz s Lehečkou se zatím utkali třikrát. Před dvěma lety to bylo na turnaji v Londýně (22.6. 2023) a Alcaraz v osmifinále zvítězil 6:2, 6:3.
Druhý souboj se odehrál se letos 20. února a ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá uspěl Lehečka po setech 6:3, 3:6, 6:4.
A letos v červnu (22. 6. 2025) se oba borci znovu utkali na trávě v londýnském Queen’s Clubu. Lehečka podlehl 5:7, 7:6, 2:6.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkových kanceláří je pochopitelně velkým favoritem utkání Carlos Alcaraz. Na jeho triumf nabízejí kurz opravdu minimální cca 1,07 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 107 Kč), na výhru Lehečky je cca 10,6 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 1060 Kč).
Alcaraz útočí na šestý grandslamový titul
Oba finalisté jsou podobného věku, ale dvaadvacetiletý Alcaraz je megatalent, který už má na kontě 22 titulů na okruhu ATP včetně pěti grandslamových trofejí. Dvakrát vyhrál Wimbledon, dvakrát Roland Garros a jednou US Open.
O rok a půl starší Lehečka si první titul na okruhu ATP připsal loni v Adelaide, druhý přidal letos v Brisbane. Oba triumfy slavil v lednu, na tvrdém povrchu a v Austrálii.