Stav 0:2 a 0:3? Masakr, takhle nemůžeš prohrát, řekl si Lehečka. A ukázal zázrak

Mezi novináře dorazil s červeným obličejem, vždyť v pětatřicetistupňovém vedru zápolil čtyři hodiny. Přes mizerný začátek se nakonec propracoval k triumfu 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5 a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola newyorského grandslamu.

„Ve třetím setu jsem na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu. On mi trochu pomohl, ale celkově hrál tak solidně a nepříjemně, že jsem to musel vybojovat. A to se mi v posledních třech setech povedlo,“ hodnotil dvaadvacetiletý český tenista.

Přestože se zápas nevyvíjel dobře, tak jste na kurtu působil klidně. Nerozhazoval jste rukama nebo tak něco…

To ne, ale zdání klame. Při pětisetových zápasech se často dostávám do fáze, kdy jsem tak unavený, že nemám sílu ani mluvit a nic komentovat. A to je paradoxně ten nejlepší stav. Snažil jsem se udržet v klidu, abych dokázal analyzovat, co se na kurtu děje. Kdybych se začal ještě vztekat, tak by mi to nijak nepomohlo. Do mentální přípravy jsem investoval nějaký čas, což mi pomohlo zápas otočit.

Jak jste pracoval s vidinou, že jestli chcete utkání zvrátit, čeká vás ještě několikahodinová šichta?

Náročné to bylo hodně, sám jsem si říkal, že je to masakr. Zároveň jsem byl tak nespokojený s tím, co jsem na kurtu předváděl… Nebo takhle: Když pominu druhý set, tak jsem nehrál nic hrozného, ale spíše mě štvalo, jak se zápas vyvíjel. On v prvním setu zahrál neskutečné balony, druhý jsem zase nezvládl takticky. A ve třetím bylo vidět, že je na koni a že mě nechce pustit, abych převzal iniciativu.

Jiří Lehečka ve druhém kole US Open.

Co jste potom změnil?

Něco jsme si s trenérem (Michalem Navrátilem) řekli a snažil jsem se soustředit na servis, abych soupeři nedal takové tempo a rytmus. Pak už jsme hráli hodně šachy. Tím, že jsem zápas nechtěl vzdát a bojoval jsem dál, jsem si vytvořil nějaké šance, které jsem pak konečně proměnil.

US Open příloha iDNES.cz

Neříkal jste si, že Krueger už by měl začít hrát hůř?

Jeho výkon jsem přestal hodnotit, protože mě to jen svazovalo. Kdybych měl přemýšlet, že ten kluk je 179. na světě a přitom hraje takhle, tak bych asi zkolaboval trochu dřív. Začal jsem se soustředit na sebe a dospěl jsem k závěru, že se musím víc opírat o servis, tlačit se na síť a procházet údery, abych byl schopný vytvářet si pozice pro zakončení. A to se mi dařilo, i když chvílemi ani nevím, jak jsem výměny uhrával. Což ale platilo i pro něj.

Jak jste se vyrovnával s teplým počasím?

Víc než vedro mě unavovalo, jak se podmínky měnily. Ze začátku bylo doopravdy velice dusno a trošku pod mrakem, pak vysvitlo sluníčko, pak se zase zatáhlo, pak začalo lehce foukat… A v pátém setu bylo skoro bezvětří. Tohle hernímu rytmu moc nepomohlo. On v Americe hraje celý rok, určitě je na to zvyklý, navíc už tady odehrál kvalifikaci. O to jsem radši, že jsem vyhrál.

Při podání jste nasbíral 29 es a 13 dvojchyb. Spokojenost?

Pořád jsem v plusu, takže dobrý. Ale 13 dvojchyb, i když jsme hráli pět setů, je na moje poměry docela vysoké číslo. Na tom musíme ještě zapracovat. Ale když jsem potřeboval, tak mě podání podrželo.

Třeba v pátém setu za stavu 3:4 a 0:30. Šlo o klíčový game?

Říkal jsem si, že ho musím vyhrát, jinak to už bude těžké nějak otáčet. Věděl jsem, že kdy jindy mám vytáhnout to, co celou dobu trénujeme. Přesně kvůli těmhle momentům o servisu s celým týmem diskutujeme, i s Pavlem Kolářem řešíme, jestli nejde něco změnit po biomechanické stránce. A jakmile přišel důležitý stav, který jsem potřeboval otočit, tak jsem energii z nohou dostal a servisem jsem si pomohl.

Jak bude náročné zregenerovat na další zápas, který vás čeká v pátek?

Myslím, že tohle už je práce mého fyzioterapeuta. Já se mu odevzdám na stůl, lehnu si a řeknu: „Dělej.“ Ne, to si dělám srandu. Už jsem byl v ledové vodě, poběžím se najíst a pak skočím k němu na stůl. Určitě bude nějaká masáž, bude to mít náročné. Protrpěl si to na kurtu, tak teď si to protrpí ještě i prací na mně.

Ve třetím kole se střetnete se šestým nasazeným Andrejem Rubljovem, který rovněž otáčel z 0:2 na sety. Bude to výzva?

On je zkušený hráč, na všech grandslamech byl ve čtvrtfinále. Už jsme se párkrát potkali (bilanci mají 2:2), takže oba víme, co máme čekat. Bude to náročné utkání, hrajeme o osmifinále a budeme muset jít all in. Čtvrteční volno mi pomůže zregenerovat a dostat se na fyzickou vlnu, kterou potřebuju k tomu, abych byl schopný hrát klidně další pětiseťák.