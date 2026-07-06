Legenda! Petr Čech pobláznil Wimbledon. A nový kouč fotbalistů? Sám jsem zvědavý

Tleskal povedeným výměnám, bavily ho šibalské údery, kterými se Češky proháněly. Na kurtu číslo 2 vydržel sedět celé dvě a tři čtvrtě hodiny, i když na něj pražilo slunko.
A udělal si čas také na povídání pro iDNES.cz.
Jak se vám zápas líbil?
Byl skvělý. Na konci asi rozhodlo, že Karolína měla o trochu víc sil. Barbora strávila na kurtu delší čas, ve druhém kole proti Andrejevové se hodně vydala. Jinak to bylo vyrovnané utkání a obě hrály skvěle.
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Vypadá to, že o tenise máte přehled.
Sleduju ho. Jsem velký kamarád Radka Štěpánka, několikrát jsem na Wimbledonu byl, když ještě hrával. Jsem moc rád, že jsem se sem zase dostal. A budu doufat, že Karolína čtvrtfinále zvládne a naváže na skvělou českou tradici, kterou tady máme.
Pokolikáté tady jste?
Asi popáté. Když jsem ještě hrál, tak to pro mě nebylo jednoduché, protože ve stejné době začínala příprava na další sezonu nebo byla různá mistrovství. Když mi to vyšlo, tak jsem dorazil.
Tenis sám hrajete?
Hrával jsem ho hodně, když jsem byl mladší, teď už hraju spíš padel, který je snazší. Je výhoda, že kurt je menší, navíc si můžete pomoct odrazem od zdi. Co se týče tenisu, tak můj kotník a má achilovka by celý zápas asi nedaly.
Jaké české hráče máte nejradši?
Sleduju všechny. Lehečka, Menšík, Macháč... Česká tradice je obrovská a vždycky doufám, že se jim bude dařit. Je skvělé, že tady zase máme čtvrtfinalistku. Jen je škoda, že Karolína s Barborou narazily v osmifinále na sebe, protože obě hrály skvěle. Ale to si člověk nevybírá.
Co mají podle vás tenis a fotbal na špičkové úrovni společného?
Zaprvé musíte být dobře připravení fyzicky, pak také psychicky. A když má člověk natrénováno a cítí se dobře, tak je schopný využít svoje schopnosti. Ale když se naopak cítí unavený, tak se mu hraje špatně, ať je to jakýkoliv sport. V tenise hodně záleží, jak snadno nebo těžce hráči prochází pavoukem, i když jsou samozřejmě zvyklí trávit na kurtech obrovské minuty.
Sledujete i světový šampionát ve fotbale?
Ano. Většinou mám Wimbledon v tabletu a na televizi mistrovství. Stíhám se dívat na oboje. Myslím, že mistrovství přináší spoustu zajímavých zápasů, i když se zvýšením počtu účastníků je toho hodně.
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České reprezentaci se turnaj nevydařil, předseda asociace David Trunda si po konci Miroslava Koubka přeje zahraničního trenéra. Jaký je váš názor?
Otázka samozřejmě je, jaké jsou finanční možnosti asociace, jestli trenér zapadne do konceptu a jestli vůbec nějaký zahraniční kouč, který by dával smysl, bude k dispozici. Pak je také otázka, jaké možnosti jsou v Česku.
Napadají vás nějaké?
Myslím, že momentálně jich moc není. Trenéři, kteří by přicházeli v úvahu, většinou mají svou práci v klubech. A nemyslím si, že by ji někdo opouštěl. Po mistrovství to vypadalo, že se trenér měnit nebude, pak se vyměnil, takže jsem sám zvědavý, jak se to vyřeší. Času zas tolik není, za chvíli začíná Liga národů.