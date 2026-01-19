Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Hned na začátku roku, kdy by měly být po zimní pauze odpočaté a po přípravě nachystané, je trápí zdravotní problémy. Trable, s nimiž bojují už delší dobu.
Krejčíková v pondělí na Australian Open vypadla v prvním kole, v třísetové bitvě s 24. nasazenou Dianou Šnajderovou ji trápilo levé koleno.
Měla ho pevně stažené několika obvazy, ale nestačilo to. Jak se duel natahoval, její pohyb uvadal a ani ošetření nepomohlo.
Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily
„Chtěla jsem zápas dohrát, nechtěla jsem vzdát na grandslamu. Přišlo mi, že jsem na kurtu lepší, proto jsem se v závěru cítila frustrovaná a zklamaná,“ přiblížila českým novinářům v Melbourne.
Koleno ji trápí už od září, kdy si v Pekingu vinou podlomené nohy přivodila prasklinu v kosti. Od té doby potíže léčila. Do letošní sezony vstoupila dvěma výhrami, a přestože koleno ukrývala pod ortézou, zdálo se, že ji nelimituje.
„Do Austrálie jsem přiletěla připravená a fit,“ potvrdila.
Bolest nevymazala ani operace
Jenže před týdnem v Hobartu znovu podklouzla a pomyslná kontrolka bolesti se opět nepříjemně rozzářila. Na Tasmánii se v slzách nechala ošetřit, a i když do Australian Open nastoupila, k optimální fyzické formě měla daleko.
„A teď nevím, co bude dál.“
Majitelka dvou titulů z grandslamové dvouhry těžko kouše, že ji vlastní tělo opakovaně zrazuje. Loňskou sezonu zahájila až v květnu, předtím půl roku laborovala s bolavými zády.
Přitom v roce 2024 ovládla Wimbledon, postoupila do semifinále Turnaje mistryň a byla desátá na světě...
Nyní, měsíc po třicetinách, netuší, jestli se ještě dokáže vrátit do špičky, kam bezesporu patří. V žebříčku se ukrývá na 58. místě a k posunu výš potřebuje hlavně zdraví.
Podobně je na tom o čtyři roky mladší Vondroušová, která v Melbourne vůbec nehrála. Kvůli bolesti levého ramene se odhlásila chvíli před nedělním prvním kolem.
Vondroušová nenastoupila, 45letá Venus W. málem vyhrála. Jedničky jdou dál
I ona se s tímto zraněním potýká dlouhodobě, v srpnu 2024 s ním dokonce byla na operaci. Že se potíže vracejí, není dobrý signál. Přitom i ona v žebříčku patří minimálně do top 20.
A tím výčet bolístek na tělech českých nadějí nekončí.
Linda Nosková hrála první turnaj roku v Brisbane s lehkým zraněním stehna, ale pro Melbourne se dala do kupy. „Poprvé jsem nastoupila s léky a tejpem,“ prozradila.
Nosková: Piercing v nose? Bolelo to jak sviňa. Zápas jí přerušil rozbitý systém
Karolína Plíšková zase kvůli lýtku vynechala úvodní dvě letošní akce.
Jiří Lehečka, který na Australian Open v pondělí nečekaně vyhořel, si v Brisbane podvrtnul kotník. A přestože při porážce se 198. hráčem světa Arthurem Géou ho noha nebrzdila, v přípravě zvolnil.
„I když jsem po zranění čtyři dny nesáhl na raketu, v zápase mě to nelimitovalo. Prohrát v prvním kole s kvalifikantem se nedá za žádných podmínek hodnotit pozitivně,“ uznal.
Křeče z horka i námahy
Marie Bouzková měla v prvním kole křeče z toho, jak je její tělo oslabené po střevní viróze.
Opět křeče v pondělí donutily ke skreči světovou osmičku Félixe Augera-Aliassimea a Marinu Stakusicovou, která kurt opouštěla dokonce na vozíku.
Australské léto zkrátka umí tenistům zatopit. Přesto je takový nával potíží poté, co mají všichni od turnajů přinejmenším měsíc a půl volna, alarmující.
Ano, jednorázová nehoda jako v případě Lehečky se může stát kdykoliv. Ale vážná zranění hned v lednu nejsou pro zbytek dlouhého roku vůbec povzbudivá.
Současný tenis klade na své vyznavače extrémní fyzické i psychické nároky.
Krejčíková, Vondroušová a další by si teoreticky mohly vzít třeba půl roku na vyléčení, jenže za tu dobu jim utečou peníze, body i soupeřky. A návraty po tak dlouhých pauzách jsou složité.
Když to aspoň trochu jde, chce každý hrát. Někdy se dají trable překonat, ale když se jich ne a ne zbavit, je nutná důkladná oprava.