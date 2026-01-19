Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Stanislav Kučera
  19:13
Představte si, že vám v autě svítí kontrolka motoru. V listopadu a prosinci můžete vozidlu dopřát odpočinek a navštívíte servis, aby trable zmizely. Když upozornění zhasne, plní natěšení se opět vrhnete na silnici. Jenže po pár kilometrech se výstraha vrátí, přitom byste měli svištět dál ještě devět až deset měsíců. Podobnou situaci nyní řeší tenisové šampionky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.
Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open

Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open | foto: AP

Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open
Barbora Krejčíková dobíhá k míči v prvním kole Australian Open.
Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Australian Open.
Linda Nosková v prvním kole Australian Open.
13 fotografií

Hned na začátku roku, kdy by měly být po zimní pauze odpočaté a po přípravě nachystané, je trápí zdravotní problémy. Trable, s nimiž bojují už delší dobu.

Krejčíková v pondělí na Australian Open vypadla v prvním kole, v třísetové bitvě s 24. nasazenou Dianou Šnajderovou ji trápilo levé koleno.

Měla ho pevně stažené několika obvazy, ale nestačilo to. Jak se duel natahoval, její pohyb uvadal a ani ošetření nepomohlo.

Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily

„Chtěla jsem zápas dohrát, nechtěla jsem vzdát na grandslamu. Přišlo mi, že jsem na kurtu lepší, proto jsem se v závěru cítila frustrovaná a zklamaná,“ přiblížila českým novinářům v Melbourne.

Koleno ji trápí už od září, kdy si v Pekingu vinou podlomené nohy přivodila prasklinu v kosti. Od té doby potíže léčila. Do letošní sezony vstoupila dvěma výhrami, a přestože koleno ukrývala pod ortézou, zdálo se, že ji nelimituje.

„Do Austrálie jsem přiletěla připravená a fit,“ potvrdila.

Bolest nevymazala ani operace

Jenže před týdnem v Hobartu znovu podklouzla a pomyslná kontrolka bolesti se opět nepříjemně rozzářila. Na Tasmánii se v slzách nechala ošetřit, a i když do Australian Open nastoupila, k optimální fyzické formě měla daleko.

„A teď nevím, co bude dál.“

Majitelka dvou titulů z grandslamové dvouhry těžko kouše, že ji vlastní tělo opakovaně zrazuje. Loňskou sezonu zahájila až v květnu, předtím půl roku laborovala s bolavými zády.

Barbora Krejčíková se rozčiluje v prvním kole Australian Open.

Přitom v roce 2024 ovládla Wimbledon, postoupila do semifinále Turnaje mistryň a byla desátá na světě...

Nyní, měsíc po třicetinách, netuší, jestli se ještě dokáže vrátit do špičky, kam bezesporu patří. V žebříčku se ukrývá na 58. místě a k posunu výš potřebuje hlavně zdraví.

Podobně je na tom o čtyři roky mladší Vondroušová, která v Melbourne vůbec nehrála. Kvůli bolesti levého ramene se odhlásila chvíli před nedělním prvním kolem.

Vondroušová nenastoupila, 45letá Venus W. málem vyhrála. Jedničky jdou dál

I ona se s tímto zraněním potýká dlouhodobě, v srpnu 2024 s ním dokonce byla na operaci. Že se potíže vracejí, není dobrý signál. Přitom i ona v žebříčku patří minimálně do top 20.

A tím výčet bolístek na tělech českých nadějí nekončí.

Linda Nosková hrála první turnaj roku v Brisbane s lehkým zraněním stehna, ale pro Melbourne se dala do kupy. „Poprvé jsem nastoupila s léky a tejpem,“ prozradila.

Nosková: Piercing v nose? Bolelo to jak sviňa. Zápas jí přerušil rozbitý systém

Karolína Plíšková zase kvůli lýtku vynechala úvodní dvě letošní akce.

Jiří Lehečka, který na Australian Open v pondělí nečekaně vyhořel, si v Brisbane podvrtnul kotník. A přestože při porážce se 198. hráčem světa Arthurem Géou ho noha nebrzdila, v přípravě zvolnil.

„I když jsem po zranění čtyři dny nesáhl na raketu, v zápase mě to nelimitovalo. Prohrát v prvním kole s kvalifikantem se nedá za žádných podmínek hodnotit pozitivně,“ uznal.

Křeče z horka i námahy

Marie Bouzková měla v prvním kole křeče z toho, jak je její tělo oslabené po střevní viróze.

Opět křeče v pondělí donutily ke skreči světovou osmičku Félixe Augera-Aliassimea a Marinu Stakusicovou, která kurt opouštěla dokonce na vozíku.

Australské léto zkrátka umí tenistům zatopit. Přesto je takový nával potíží poté, co mají všichni od turnajů přinejmenším měsíc a půl volna, alarmující.

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.
Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Ano, jednorázová nehoda jako v případě Lehečky se může stát kdykoliv. Ale vážná zranění hned v lednu nejsou pro zbytek dlouhého roku vůbec povzbudivá.

Současný tenis klade na své vyznavače extrémní fyzické i psychické nároky.

Krejčíková, Vondroušová a další by si teoreticky mohly vzít třeba půl roku na vyléčení, jenže za tu dobu jim utečou peníze, body i soupeřky. A návraty po tak dlouhých pauzách jsou složité.

Když to aspoň trochu jde, chce každý hrát. Někdy se dají trable překonat, ale když se jich ne a ne zbavit, je nutná důkladná oprava.

