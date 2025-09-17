Tenis Laver Cup 2025: program, výsledky, sestavy, Češi, kde sledovat

Laver Cup má na programu už osmý ročník. Dějištěm je San Francisco a hrát se bude od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání se tradičně se utkají výběr Evropy a výběr Světa. Diváci se můžou těšit na hvězdné týmy, do akce by se měl dostat i Jakub Menšík, jako náhradník je připraven Tomáš Macháč.

Výběr Evropy se raduje z triumfu v roce 2024. | foto: AP

Jaké týmy se utkají v Laver Cupu 2025?

  • Tým Evropy: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Menšík. Náhradník: Tomáš Macháč. Kapitán: Yannick Noah
  • Tým Světa: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Francisco Cerúndolo, João Fonseca. Náhradník: Jenson Brooksby. Kapitán: Andre Agassi.

Program Laver Cupu 2025:

1. denTým SvětaTým EvropyVýsledek
1. dvouhra
2. dvouhra
3. dvouhra
čtyřhra
Stav po prvním dnuTým SvětaTým EvropyX:X (po první dnu)
2. den
1. dvouhra
2. dvouhra
3. dvouhra
čtyřhra
Stav po druhém dnuTým SvětaTým EvropyX:X (po druhém dnu)
3. den
1. dvouhra
2. dvouhra
3. dvouhra
Konečný výsledek Laver CupuTým SvětaTým EvropyX:X (konečný stav)

Formát Laver Cupu

  • Zápasy jsou rozdělené do 3 hracích dnů.
  • Každý den jsou na programu 3 dvouhry a 1 čtyřhra.
  • Za každý páteční vítězný zápas obdrží tým jeden bod, za sobotní dva body a za nedělní tři body.
  • Tým, který dosáhne 13 bodů z 24 možných, vyhraje Laver Cup.
  • V případě nerozhodného stavu po posledním zápase rozhodne o vítězi Laver Cupu další čtyřhra.
  • Hrát se bude na 2 vítězné sety, za stavu 1:1 přijde na řadu super-tiebreak.

Kde sledovat US Open živě v TV?

  • Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
  • Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.

Výsledky předchozích ročníků Laver Cupu:

RočníkDomácí týmHosté týmSkóre
2024 (Berlín)Tým EvropyTým Světa13:11
2023 (Vancouver)Tým SvětaTým Evropy13:2
2022 (Londýn)Tým EvropyTým Světa8:13
2021 (Boston)Tým SvětaTým Evropy1:14
2020 (Boston)nehrálo se (covid)
2019 (Ženeva)Tým EvropyTým Světa13:11
2018 (Chicago)Tým SvětaTým Evropy8:13
2017 (Praha)Tým EvropyTým Světa15:9


Výsledky

