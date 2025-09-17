Jaké týmy se utkají v Laver Cupu 2025?
Program Laver Cupu 2025:
|1. den
|Tým Světa
|Tým Evropy
|Výsledek
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|3. dvouhra
|čtyřhra
|Stav po prvním dnu
|Tým Světa
|Tým Evropy
|X:X (po první dnu)
|2. den
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|3. dvouhra
|čtyřhra
|Stav po druhém dnu
|Tým Světa
|Tým Evropy
|X:X (po druhém dnu)
|3. den
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|3. dvouhra
|Konečný výsledek Laver Cupu
|Tým Světa
|Tým Evropy
|X:X (konečný stav)
Formát Laver Cupu
- Zápasy jsou rozdělené do 3 hracích dnů.
- Každý den jsou na programu 3 dvouhry a 1 čtyřhra.
- Za každý páteční vítězný zápas obdrží tým jeden bod, za sobotní dva body a za nedělní tři body.
- Tým, který dosáhne 13 bodů z 24 možných, vyhraje Laver Cup.
- V případě nerozhodného stavu po posledním zápase rozhodne o vítězi Laver Cupu další čtyřhra.
- Hrát se bude na 2 vítězné sety, za stavu 1:1 přijde na řadu super-tiebreak.
Kde sledovat US Open živě v TV?
- Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
- Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
Výsledky předchozích ročníků Laver Cupu:
|Ročník
|Domácí tým
|Hosté tým
|Skóre
|2024 (Berlín)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|13:11
|2023 (Vancouver)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|13:2
|2022 (Londýn)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|8:13
|2021 (Boston)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|1:14
|2020 (Boston)
|–
|–
|nehrálo se (covid)
|2019 (Ženeva)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|13:11
|2018 (Chicago)
|Tým Světa
|Tým Evropy
|8:13
|2017 (Praha)
|Tým Evropy
|Tým Světa
|15:9