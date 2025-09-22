Menšík prohrál, výběr Evropy taktéž. O triumfu na Laver Cupu rozhodl Fritz

Jakub Menšík prohrál v závěrečný den Laver Cupu s australským tenistou Alexem de Minaurem 3:6, 4:6 a tým Evropy nakonec výběru světa podlehl 9:15. Rozhodující tři body v San Franciscu získal v závěrečné dvouhře Američan Taylor Fritz, který zdolal Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6. Světový výběr ovládl prestižní exhibici potřetí.
Výběr světa se raduje z triumfu v Laver Cupu.

Dvacetiletý Menšík nenavázal proti osmému hráči světa De Minaurovi na předchozí úspěchy, kdy porazil v úvodní den Američana Alexe Michelsena a poté uspěl i ve čtyřhře s Carlosem Alcarazem. S De Minaurem prohrál i třetí vzájemný zápas a podruhé letos.

Menšíkovi nepomohlo ani sedm es a 26 vítězných míčů. Doplatil také na 34 nevynucených chyb, De Minaur jich udělal jen 14. Odvrátil také všech pět brejkbolů. Výběr světa vedl po Australanově vítězství 12:6.

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu.
Australský tenista Alex de Minaur v akci na Laver Cupu.

„Jsem zvyklý bojovat o své body na servisu. Tím se živím. Nejsem jako někteří jiní roboti z výběru světa,“ řekl s úsměvem na kurtu De Minaur, který během tří dnů pomohl svému týmu k sedmi bodům.

Šance Evropanů, v jejichž týmu plnil ještě roli náhradníka Tomáš Macháč, oživil poté první hráč světa Alcaraz, který porazil Argentince Francisca Cerúndola jasně 6:2, 6:1.

Triumf výběru kapitána Andreho Agassiho však zpečetil Fritz, jenž zdolal ve dvou setech Zvereva.

Výběr světa oplatil Evropanům loňskou porážku z Berlína, kde prohrál 11:13. Příští rok se exhibiční soutěž se uskuteční v Londýně.

Laver Cup

San Francisco

Výběr světa - Výběr Evropy 15:9

De Minaur - Menšík 6:3, 6:4
F. Cerúndolo - Alcaraz 2:6, 1:6
Fritz - Zverev 6:3, 7:6 (7:4)

