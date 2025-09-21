Fritz přehrál Alcaraze, vyhrál i De Minaur. Výběr světa v Laver Cupu otočil skóre

Tenisté světového výběru zcela ovládli druhý den exhibičního turnaje Laver Cup, vyhráli všechny čtyři duely. V San Franciscu díky tomu vedou nad týmem Evropy, ve kterém jsou i Jakub Menšík a náhradník Tomáš Macháč, před závěrečnými zápasy 9:3.
Taylor Fritz se raduje ze získané výměny během utkání Laver Cupu.

Taylor Fritz se raduje ze získané výměny během utkání Laver Cupu. | foto: AP

Carlos Alcaraz sleduje balonek během utkání Laver Cupu.
Alex de Minaur returnuje v zápase na Laver Cupu.
Tenisté obou týmů Laver Cupu pózují na společné fotografii.
Úder Alexandera Zvereva během utkání Laver Cupu.
První sobotní výhru zařídil Australan Alex De Minaur, který si poradil 6:1 a 6:4 s Alexanderem Zverevem z Německa. Argentinec Francisco Cerúndolo poté porazil 6:3 a 7:6 Holgera Runeho z Dánska.

O překvapení se poté postaral domácí Taylor Fritz, když nedal šanci prvnímu hráči světa Carlosi Alcarazovi a španělskou hvězdu zdolal 6:3, 6:2. Šestinásobného grandslamového šampiona porazil na čtvrtý pokus.

Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, slavil i v deblu s Alcarazem

„V předchozích třech zápasech mi Carlos vždycky sebral hned první podání, takže bylo důležité, že jsem teď servis udržel,“ citovala Fritze agentura Reuters. „Dneska jsem si věřil. Nehrál jsem na jistotu a hrál jsem beze strachu,“ dodal.

Obrat světového výběru, který vloni ve finále s Evropou prohrál 11:13, potom ve čtyřhře dokonali De Minaur s Američanem Alexem Michelsenem. Dánsko-norskou dvojici Holger Rune, Casper Ruud porazili 6:3 a 6:4.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu

Výběr světa - Výběr Evropy 9:3 po druhém dnu
De Minaur - Zverev 6:1, 6:4
Cerúndolo - Rune 6:3, 7:6 (7:5)
Fritz - Alcaraz 6:3, 6:2
De Minaur, Michelsen - Ruud, Rune 6:3, 6:4

