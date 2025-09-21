Fritz přehrál Alcaraze, vyhrál i De Minaur. Výběr světa v Laver Cupu otočil skóre

První sobotní výhru zařídil Australan Alex De Minaur, který si poradil 6:1 a 6:4 s Alexanderem Zverevem z Německa. Argentinec Francisco Cerúndolo poté porazil 6:3 a 7:6 Holgera Runeho z Dánska.
O překvapení se poté postaral domácí Taylor Fritz, když nedal šanci prvnímu hráči světa Carlosi Alcarazovi a španělskou hvězdu zdolal 6:3, 6:2. Šestinásobného grandslamového šampiona porazil na čtvrtý pokus.
„V předchozích třech zápasech mi Carlos vždycky sebral hned první podání, takže bylo důležité, že jsem teď servis udržel,“ citovala Fritze agentura Reuters. „Dneska jsem si věřil. Nehrál jsem na jistotu a hrál jsem beze strachu,“ dodal.
Obrat světového výběru, který vloni ve finále s Evropou prohrál 11:13, potom ve čtyřhře dokonali De Minaur s Američanem Alexem Michelsenem. Dánsko-norskou dvojici Holger Rune, Casper Ruud porazili 6:3 a 6:4.
Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu
Výběr světa - Výběr Evropy 9:3 po druhém dnu