Auger-Aliassime porazil na Laver Cupu Djokoviče a poslal Tým světa do vedení

Vítězství má dnes podle pravidel soutěže cenu tří bodů a vyhraje ten tým, který jako první získá 13 bodů. O premiérové výhře pro Výběr světa tak může rozhodnout už Američan Frances Tiafoe, pokud porazí Stefanose Tsitsipase. Pokud vyhraje Řek, šampiona určí až závěrečná dvouhra mezi Casperem Ruudem a Taylorem Fritzem.

„Nejdřív to bylo (s Djokovičem) takové divné, ale pak jsem se začal cítit líp, uvolněně. Ta úvodní výhra ve čtyřhře mi dodala sebevědomí i do singlu. Už jsem dřív byl párkrát blízko k vítězství nad takovými skvělými šampiony, jako je on, a je skvělé to konečně dotáhnout,“ řekl dvaadvacetiletý Auger-Aliassime po výhře nad vítězem 21 grandslamových turnajů.