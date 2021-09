Laver Cup poprvé bez otce Federera. Exhibici drží Medveděv či Zverev

Chybět budou také Španěl Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič.

Přitom právě unikátní deblové spolupráce členů Velké trojky platily v minulých vydáních Laver Cupu za jeho hlavní lákadla.

Před čtyřmi roky v Praze se vůbec poprvé v historii na jednu stranu kurtu postavili Federer a Nadal.

„Bylo tam hodně energie. Neuvěřitelný pocit a unikátní moment,“ radoval se tehdy Nadal.

O rok později v Chicagu spojil Švýcar síly zase s Djokovičem.

Jenže letos bude účastníky jen obvolávat a ujišťovat se, že vše probíhá hladce.

„Samozřejmě jsem věděl, že jednou u toho nebudu, ale netušil jsem, že to bude už letos,“ lituje dvacetinásobný grandslamový šampion, jenž se momentálně zotavuje po další operaci kolena.

Hrajeme za celý kontinent

Místo něj bude tým Evropy kapitána Björna Borga spoléhat třeba na čerstvého vítěze US Open Daniila Medveděva, světovou trojku Stefanose Tsitsipase či olympijského šampiona Alexandera Zvereva.

„Nehrajeme tady jen za svou zemi, ale za celý kontinent. Už se nemůžu dočkat,“ těší se ruský tenista na svou premiéru v soutěži, která nese jméno legendárního Australana Roda Lavera.

Její tři předchozí ročníky vždy ovládl tým Evropy, který i při absenci tria velmistrů poskládal ukrutně silnou sestavu. Všech šest jeho reprezentantů figuruje v první desítce světového žebříčku.

ROK 2017. Rafael Nadal (vlevo) a Roger Federer ve společné čtyřhře v Laver Cupu.

„A proto myslím, že Evropa bude favoritem i letos,“ říká Federer. „I když bez nás tří budou potřebovat nového lídra. Asi tu roli převezme Björn Borg jako super kapitán.“

Švýcarovy předpovědi bude chtít vyvrátit mužstvo Světa, jehož kádr tvoří američtí obři John Isner a Reilly Opelka, drobný Argentinec Diego Schwartzman či australský showman Nick Kyrgios.

„Snad se nám podaří předvést dobré představení a získat pro tým Světa první vítězství,“ přeje si Felix Auger-Aliassime, coby světová jedenáctka nejvýše postavený zástupce družstva Johna McEnroea.

Unikátní formát i arény

Laver Cup už od premiéry v pražské O2 areně v roce 2017 neláká jen na prominentní tenisová jména, ale také na napínavý formát.

Svět – Evropa Laver Cup 2021 SVĚT:

Felix Auger-Aliassime (11. na žebříčku ATP, Kan.)

Denis Shapovalov (12., Kan.)

Diego Schwartzman (15., Arg.)

Reilly Opelka (19., USA)

John Isner (22.,USA)

Nick Kyrgios (95., Austr.)



EVROPA:

Daniil Medveděv (2., Rus.)

Andrej Rubljov (5., Rus.)

Stefanos Tsitsipas (3., Řec.)

Alexander Zverev (4., Něm.)

Matteo Berrettini (7., It.)

Casper Ruud (10., Nor.) Minulé ročníky:

2017 (Praha) Evropa – Svět 15:9

2018 (Chicago) Svět – Evropa 8:13

2019 (Ženeva) Evropa – Svět 13:11 2021 hraje se 24.–26. září v Bostonu (USA) v TD Garden

Každý den nabízí tři singlové zápasy a jednu čtyřhru, přičemž v pátek se za každé vítězství přičítá jeden bod, v sobotu dva a v neděli dokonce tři.

K celkové výhře musí jeden z týmů získat 13 bodů, za stavu 12:12 rozhoduje čtyřhra.

Unikátní zápolení bude moci sledovat zaplněná hala TD Garden s kapacitou téměř dvacet tisíc míst.

Bostonský stánek proslul jako domov hokejových Bruins či basketbalových Celtics, teď v něm však na tři dny zvuk puků a obrouček vystřídá svištění tenisáků.

„Laver Cup je ještě lepší, když dorazí do velkých sportovních měst, hlavně do těch, které mají tolik skvělých týmů,“ líčí výkonný ředitel soutěže Steve Zacks. „Hráčům se to líbí. Rádi hrají na místě, které má takovou historii.“

Tyto parametry splňuje i chicagská aréna United Center, která tenisty přivítala před třemi lety.

V roce 2019 pak smetánku svého sportu sezval Federer k sobě domů do Ženevy, loni se akce nehrála vinou pandemie.

A příští rok zavítá do londýnské O2 areny.

Bude u toho v té době 41letý Federer, jehož společnost TEAM8 je hlavním iniciátorem projektu?

Pokud se Švýcar z patálií s kolenem vyhrabe a ještě se vrátí na kurty, jistě se rád zúčastní. Vždyť v narážce na letošní nepřítomnost si posteskl: „Kluci mi budou chybět, stejně jako atmosféra, fanoušci, povzbuzování ostatních hráčů. Prostě všechno, co k Laver Cupu patří.“