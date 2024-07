Sedm mečbolů, famózní vítězství. Mě sledoval Jágr? Ty kráso, žasla Samson

Jak takový úspěch mladičké tenistce zní? „Moc dobře, mám z toho ohromnou radost,“ usmívá se jen pár chvil po vyčerpávajícím utkání, které na centrálním kurtu bavilo diváky dlouhé dvě hodiny a 40 minut. „Byl to hodně těžký zápas, vydřela jsem si ho,“ těšilo hráčku klubu TK Sparta Praha.

Však taky dlouho nebylo jasné, na čí stranu se vítězství přikloní. Diváci viděli celkem 14 brejků, polovinu z nich v rozhodujícím třetím setu.

V něm 16letá Samson proměnila za ohlušujícího potlesku sedmý mečbol.

„Bylo strašně složité zápas ukončit, první mečboly jsem měla za stavu 5:4, což je skóre, které se dá ještě otočit,“ uvědomovala si, ale přesto i v mladém věku psychicky náročný boj ustála. „Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla, protože i ten poslední balon soupeřky mohl skončit v kurtu.“

K její radosti ale letěl až daleko za základní lajnu.

„To byl skvělý pocit, nemůžu mít větší radost,“ vyhrkne ze sebe. Po pár dotazech však kulí oči snad ještě šťastněji.

Ale zůstaňme ještě chvíli u zápasových emocí...

livesportpragueopen 1️⃣6️⃣ years old. First WTA semifinal.



#LPO2024 #livesportpragueopen #WTA #tennis #womentennis oblíbit sdílet odpovědět uložit

Mladou tenistku těšil i způsob, jakým si senzační vítězství vydobyla. „Byla jsem odvážná, prostě jsem se toho nebála. I na důležité míče jsem dokázala zahrát winner,“ pochvalovala si.

A jestli po úterním osmifinálovém vítězství nad Kateřinou Siniakovou zářila, že právě zažila největší úspěch kariéry, po středeční čtvrtfinálové bitvě sahala hrdost na samu sebe ještě o kus výš.

„Tahle výhra je ještě větší, nemám slov,“ usmívá se stále. A její radost se konečně ještě zvyšuje, když slyší, že ji přímo v hledišti kromě Barbory Krejčíkové podporoval legendární Jan Kodeš a jen kousek vedle něj i Jaromír Jágr.

Laura Samson hraje bekhend ve čtvrtfinále turnaje v Praze.

„Ty kráso,“ vychrlí ze sebe. „ To jsem vůbec nevěděla. Tak to je super,“ nemůže uvěřit. „Mám fakt velkou radost, že se na mě dívali a fandili mi.“

A spolu s nimi i zaplněné pražské tribuny.

„Fanoušci někdy fandili podle mě až moc. Myslím, že tu druhou to i dost štvalo. Ale mně to pomáhalo, takže děkuju všem, kdo mě podporoval.“

Samson diváky ve druhém setu na chvíli vyděsila, když si vyžádala ošetření. „Ale nebylo to nic vážného, jen zadní stehenní sval,“ ukazuje si při vysvětlování na levou nohu. „Mě tyhle věci bolí často, jen jsem to chtěla namasírovat, pak to bylo lepší. Doufám, že zítra to už bude úplně v pohodě.“

Ve čtvrtek ji totiž čeká další krok k velkému úspěchu, o vysněné finále se pokusí porvat s Polkou Magdalenou Frechovou. „Musím se podívat jak hraje, vůbec nevím, kdo to je. Nastuduju to a třeba zápas zvládnu.“

Pokud ano, znovu dokáže, jak velký talent se v ní skrývá.