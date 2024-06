Ze Samsonové je Samson. Štvalo mě, že si mě pletli s jinou, líčí 16letá Češka

Samson v Paříži plnila roli třetí nasazené, a tak si už před turnajem uvědomovala: „Musím tady být ještě víc koncentrovaná. Zápasy budou možná ještě o kousek těžší než mezi dospělými, protože každá soupeřka proti mně půjde zakouslá a nebude mít co ztratit.“

Nakonec si poradila s pěti protivnicemi, tři z nich udolala po třísetové bitvě. Přemožitelku našla až v sobotním finále, v němž poměrem 3:6 a 6:7 nestačila na oddílovou spoluhráčku z TK Sparta Praha Valentovou.

Tažením do finále potvrdila, že zažívá zdařilé období. Na antukový grandslam přicestovala s působivou sérií deseti vyhraných duelů v řadě, v níž se skrývají dvě trofeje ze seniorských podniků ITF W15. Svou rychle se rozrůstající sbírku pohárů založila v únoru. „Díky titulům mám větší sebevědomí, ale jsou to pořád jen akce nejnižší kategorie,“ zdůrazňuje, že si hýčká mnohem vyšší ambice.

„Na začátku roku jsem si dala cíl být v žebříčku do pětistovky,“ prozrazuje.

K jeho splnění se rychle blíží: ve světovém pořadí dospělých, v němž se poprvé objevila v polovině února, se aktuálně nachází na 646. pozici.

V Paříži navázala na vydařené juniorské počiny z minulé sezony, kdy na US Open postoupila do semifinále dvouhry a na Wimbledonu společně s Alenou Kovačkovou triumfovaly ve čtyřhře.

„Grandslamy mám ráda, líbí se mi jejich prostředí. Oproti patnáctkám jsou zorganizované profesionálně,“ usmívá se Samson.

Když se nyní po roce vrátila na Roland Garros, s potěšením se ohlížela za progresem, který za uplynulou dobu učinila. „Hodně jsem pracovala na kondici a snažila se dobře jíst, takže se na kurtu cítím dobře hlavně fyzicky,“ pochvaluje si. „Tenisově jsem se taky zlepšila, mám větší kontrolu, i když pořád hraju agresivně. A styl taky umím variovat.“

České derby ve finále juniorek na Roland Garros ovládla Tereza Valentová (vlevo), porazila Lauru Samson.

Od poslední návštěvy grandslamové Paříže se u ní změnila ještě jedna věc. Zatímco loni zde startovala jako Laura Samsonová, teď už je Laura Samson. Koncovku -ová si zkraje letošního roku nechala odstranit proto, že když startovala na stejných turnajích jako Ruska Ljudmila Samsonovová, docházelo mezi nimi k častým záměnám.

Abyste pochopili: ruská tenistka, mimochodem 15. hráčka seniorského rankingu, se v angličtině píše Liudmila Samsonova. Její příjmení se prodlužuje jen v češtině, která má pro slovanská příjmení specifická pravidla.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Anglicky psané materiály – například přehledy zápasů a tréninků – tedy obě tenistky uváděly shodně L. Samsonova.

„Byl problém, že jsem dostávala její výplety raket, všichni si myslí, že jsem její ségra. Trošku mě to štvalo,“ líčí mladá Češka. „Pro obě strany to pak už bylo otravné, i jsem se s ní bavila a ona si podle rozpisu taky někdy myslela, že hraje, a přitom jsem to byla já.“

Nečekané trampoty obě tenistky i jejich týmy sblížily, probíhají mezi nimi vtípky. Nicméně Češka už obtíže, které loni zažívala na Roland Garros, Wimbledonu i US Open, kam vyrazila za juniorskými soutěžemi, zatímco Ruska startovala mezi dospělými, opakovat nechtěla.

Laura Samson hraje bekhend ve finále dvouhry juniorek Roland Garros.

A tak si příjmení změnila.

„Nešlo o komplikovaný proces, byl hotový za jeden dva měsíce.“

Jen teď musí často vysvětlovat, proč se k tomuto kroku odhodlala.

„Všichni se mě ptají, i ostatní české holky na to dostávají dotazy. Určitě je to velké překvapení,“ přibližuje Samson.

Že kolem ní víří taková pozornost, nasvědčuje tomu, že se už v mladém věku silně zapsala do povědomí tenisové komunity. Její členové totiž dobře vědí, že talentovaná Češka má předpoklady k úspěšné kariéře.