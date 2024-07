Tlaku se nebojím, ujišťuje Samson. Pražský turnaj může nastartovat kariéru

Šestnáctileté zjevení, které si tento týden doslova obmotalo diváky na pražské Spartě. A nutno podotknout, že zcela zaslouženě.

Nastoupit na vyprodaný centrkurt a před zaplněnými tribunami svádět souboje s mnohem zkušenějšími soupeřkami, totiž není pro tak mladou hráčku vůbec jednoduché. A otáčet vypjaté bitvy, které časem přesahují dvě hodiny, a lítat při tom ze strany na stranu, když na vás celou dobu pálí slunce, už vůbec ne.

Ano, první soupeřku smetla s přehledem 6:0, 6:2, jenže na domácím turnaji schytala tenistka klubu TK Sparta Praha do druhého kola krajanku Kateřinu Siniakovou.

Čekal se jasný výsledek, a to rychlá výhra daleko zkušenější Češky.

O to víc, když Samson první set prohrála 1:6. Jenže pak se nastartovala k nečekanému obratu, další dvě dějství ovládla 7:5 a 6:3 a po pár chvílích emotivně slavila největší vítězství ve své kariéře. Které trvalo přesně jeden den.

Za 24 hodin se totiž radovala znovu. „A tentokrát je výhra ještě mnohem větší,“ zářila po dalším dlouhém boji, ve kterém porazila Rusku Oksanu Selechmetěvovou 2:6, 6:3, 7:5 a zajistila si postup do semifinále.

Zaplněné tribuny sledují počínání Laury Samson v semifinále turnaje v Praze.

Jejímu velkému vítězství přihlížel i legendární Jan Kodeš, hokejista Jaromír Jágr či úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková.

„Přeju jí, aby se jí dařilo, protože to nejtěžší ji teďka čeká. Přechod z juniorek do dospělých je náročný, takže doufám, že se jí to povede,“ popřála své mladší kolegyni.

Samson si za velkým posunem rozhodně jde. Vždyť podnik v Praze rozehrávala jako 634. hráčka žebříčku a do sezony si dávala jasný cíl. „Posunout se mezi nejlepších pět set tenistek.“

Pokud má tento úkol v poznámkách, klidně si ho může odškrtnout. V živém hodnocení se totiž usadila na 373. místě.

„Doufám, že se teď budu dostávat na větší turnaje. Snad ano,“ přála by si. I tento cíl se jí nepochybně brzy splní. Ostatně ani její jízda v Praze ještě nemusela končit, jenže dlouhé bitvy se na mladé hráčce podepsaly a semifinálový zápas tak musela skrečovat ještě před závěrečným fiftýnem.

„Semifinále je super výsledek. Tenhle týden jsem si hrozně užila, jen mě mrzí, že ho musím zakončit takhle,“ litovala s obvázaným levým stehnem. „Mám v něm buď trhlinku nebo je namožené, to se uvidí. Ale snad to nebude nic vážného.“

Každopádně účast mezi čtyřmi nejlepšími je pro mladou tenistku fantastický úspěch. „Zkusila jsem si zahrát proti těm nejlepším, takže doufám, že mi to pomůže. Myslím, že jsem se toho tento týden hodně naučila.“

Bojovnost a hrdost. Lauro, díky za skvělé zážitky a těšíme se na tebe příští rok!



Při čtyřhře sdílela kurt s několikanásobnými grandslamovými šampionkami Krejčíkovou a Siniakovou, zkusila si, jaké je pod tlakem proměňovat mečboly, hrála před zaplněnými tribunami a sledovala zkušené hráčky. Třeba Lindu Noskovou, nasazenou jedničku a mimochodem vítězku juniorky na Roland Garros z roku 2021.

„Lauru jsem víceméně viděla na tomto turnaji poprvé, ale myslím, že hraje dobře,“ všimla si Češka, jež se v 19 letech chystá na první olympijské hry. „Hrála tady se zkušenějšími hráčkami než je ona, znám ten pocit, že nemáte co ztratit. Ale myslím, že to zvládá dobře fyzicky i psychicky.“

Obě talentované hráčky se shodují, že bojovat mezi juniorkami je mnohdy těžší.

„Musíte obhájit svou pozici, dáváte na sebe mnohem větší tlak,“ vysvětluje Nosková. „Je nejtěžší, když se vracíte na grandslam, kde jste minulý rok vyhráli. Cokoliv se tomu podobá, je taky náročné.“

Jenže Samson je ke sportovním úspěchům vedena od malička. Její otec na ni při tenise pozorně dohlíží, o tři roky starší bratr Oliver, hokejový obránce pražské Sparty a reprezentace do dvaceti let, zase motivuje.

„Teď se na mě přišel podívat, jsem ráda, že po dlouhé době viděl můj zápas,“ těšilo Samson, že měla v hledišti o jednoho fanouška navíc.

Uvědomuje si, že teď bude pod větším drobnohledem. „Ale moc to nevnímám. Budu dál dřít a makat, abych takových výsledků dosahovala častěji.“

Zdravé sebevědomí jí nechybí, talent a odhodlání vyhrávat už vůbec ne.

Zbývá jen zocelit tělo a vrhnout se na další tenisové výzvy.